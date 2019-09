AMERICANA 2019 Augsburg - Philipp Martin Haug ist ERCHA European Champion Open Bridle Champion

AMERICANA 2019 Augsburg

Philipp Martin Haug wird ERCHA European Champion Open Bridle Champion

Mit einer 436,5 wurde Philipp Martin Haug mit Kirsten Kunkels Snapper Lil Bingo souverän ERCHA European Champion Open Bridle. Mit dem 8-jährigen Wallach war Haug gerade erste FEQHA European Champion in der Senior Working Cowhorse. Hier in Augsburg brillierte er vor allem durch seine überragende Cow Work. „Ich freue mich sehr über den Sieg, vor allem, da die Rinder nicht einfach waren“, so Haug. „Aber Snapper ist ein grundehrliches Pferd. Wenn er irgendwie eine Chance sieht, dass er seinen Job machen kann, dann tut er es. Die Arbeit mit den Rindern macht ihm einfach Spaß.“

European Co-Reserve Champions wurden mit einer 421 Joschka Werdermann auf seiner Stute Rock Me Graygun (Nu Tivio Chex X Two Acres) und Samuele Poli Barberis mit dem 10-jährigen Highbrow Fletch (Royal Fletch x Lil Sally Cat).

Ramona Billing