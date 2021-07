Foto Plakat Schopfer

AMERICANA 2021 Decksprungversteigerung:

Elf Spitzenhengsten im Angebot

Die AMERICANA Decksprungversteigerung wartet in diesem Jahr mit ganz beson­deren Leckerbissen auf: Elf Hengste sind im Angebot, die allesamt nicht nur von überragender Abstammung sind, sondern sich vor allem im großen Sport bewährt haben oder noch bewähren- und deren gesamte Ge­winnsumme sich aktuell auf fast $ 800.000 beläuft. Die Hengste, unter denen auch zwei herausragender Cuttinghengste und zwei top Cow Horse Hengste sind, werden in Kürze einzeln im Detail auf www.americana.de/stallionpromotion vorgestellt:

* AB Peppy Diamond (OT Taris San Peppy x Mare Made, NRHA; multiple Bronze Trophy Champion, LTE über $ 100.000), im Besitz von Jennifer Nixdorf

* Best Spook (Smart Spook x Best Stop, NRHA Derby Champion, FEQHA European Champion, NRHA LTE über $11.000), im Besitz von Britta Grönemeyer

* Guns R For Shootin (Colonels Smoking Gun x Chelsea Lena, NRHA Leading Freshman Sire 2019, NRHA LTE $ 114.000), im Besitz von Humphrey Quarter Horses

* Hip Cat (Metallic Cat x Hip Hip Sue Rey, ERCHA/NRCHA Open Derby Champion., NRCHA LTE über $ 40.000), im Besitz Yvonne Bonda

* OH Cay MC (Metallic Cat x Oh Cay Meriah; NRCHA Snaffle Bit Futurity Open Top 10, ERCHA /NRCHA Derby Champion Open,NRCHA LTE über 63.000), im Besitz von Yvonne Bonda

* One Smooth Time (Smooth As A Cat x One Time Soon, NCHA Futurity Finalist Non Pro, AQHA World Show Qualifier, NCHA LTE über $ 12.000), im Besitz von Yvonne Bonda

* Shine My Gun (Colonels Smoking Gun x Shiners Mistress; 2 x Silber FEI European Championships, NRHA LTE über $40.000), im Besitz von Stephanie Madaus

* Shiners Voodoo (Shiners Voodoo Dr x BR China Rose, NRHA European Futurity und Derby Champion Open, NRHA LTE über $ 80.000), im Besitz von Kimberly Wegener

* What A Wave (Tidal Wave Jack x What A Sunrise; multiple NRHA World Champion Open, NRHA LTE über $ 285.000), im Besitz von S&G Vannietvelt De Pauw

* Yankee Gun (Rowdy Yankee x Snow Gun, All American Quarter Horse Congress Futurity Open Champion, FEI World Champion NRHA LTE über $156.000+), im Besitz von Marco Mele

* Bet Hesa Five (Bet Hesa Cat x My Other Toys A Car), high-class cutting prospect, im Besitz von Yvonne Bonda

Weitere Informationen: AFAG Messen und Ausstellungen GmbH

Ramona Billing