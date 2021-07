AMERICANA 2021:

Meet The AMERICANA Judges

Dieses Richterteam muss der AMERICANA 2021 erst mal einer nachmachen: Die Show wird gerichtet von (in alphabetischer Reihenfolge):

Maik Bartmann (GER)

Chris Benedict (USA)

Laura Ellen Faris (ITA)

Sandy Jirkovsky (USA)

Eugenio Latorre (ITA)

Manuela Maiocchi (ITA)

Filippo Masi (ITA)

Sam Rose (USA)

Vier der Richter wollen wir hier schon mal vorstellen, die anderen folgen.

Chris Benedict

Chris Benedict richtet seit mehr als 35 Jahren NCHA, NRCHA and AQHA Shows in den USA, Australien, Kanada, Argentinien, Brasilien, Costa Rica, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. Er hat über 450 Cutting Turniere gerichtet, darunter jedes große NCHA Event inklusive drei Futuritys, dazu 100 NRCHA Shows (auch hier jedes große NRCHA Event, darunter zehn Snaffle Bit Futuritys) sowie zahllose AQHA Shows, darunter mehr als 20 AQHA World Shows (Open, Amateur, Youth, Select, VRH World und die Level 1 Cattle Championships).

Sandy Jirkovsky

Sandy Jirkovsky stammt aus Whitesboro, TX, und richtet seit 30 Jahren. Sie hat die Richterkarten der AQHA, APHA, ApHC, NSBA, NRCHA, NRHA und NSBA. Sandry hat die AQHA Youth World, den Quarter Horse Congress, die APHA World, die NRHA Futurity, die AQHA und APHA European World Championships, die NCEA National Championships und andere große Shows in der ganzen Welt gerichtet. Sandy und ihr Ehemann Jim betreiben J Bar S Training und haben sich auf die Ausbildung von Allround-Pferden und -Reitern spezialisiert. Sandy ist seit über 40 Jahren im Pferdegeschäft und hat über 100 Pferde zum World und National Champion geführt. Die von ihr trainieren Reiter haben zahlreiche World und National Champion Titel in Youth und Amateur errungen. Sie war Mitglied mehrerer Richterausschüsse sowie der AQHA Professional Horsemen und APHA Professional Horsemen. Derzeit ist sie Mitglied des APHA Executive Committee.

Eugenio Latorre

Eugenio Latorre ist NRHA, NRCHA, AQHA, FISE und FEI Richter. Sein 1998 richtet er die großen Events weltweit, darunter die NRHA Futurity ( neun Mal) und das NRHA Derby sowie viele Futuritys und Derbys in Italien, Frankreich, Deutschland, Schweiz und Österreich sowie die FEI Weltreiterspiele in Kentucky und Carolina, die FEI European und World Championships und NRHA Affiliate Championships. Er ist Mitglied des NRHA Judges Committee und gibt NRHA und FEI Richterseminare. Eugenio selbst hat unter anderem die Italian Reining Horse Association Futurity, das Derby und die Maturity gewonnen und was European Reined Cow Horse Association Futurity und Derby Champion.

Sam Rose

Sam Rose stammt aus Gainsville, TX. Er ist AAAA NCHA Richter, Level 3 NRCHA Richter und AQHA all-around Richter. Er hat die World Show und alle großen Events der NCHA, NRCHA und AQHA viele Male gerichtet. Sam ist Mitglied mehrerer Committees von AQHA, NCHA und NRCHA. Er hart selbst viele Pferde zum Youth, Amateur und Open World Champion Titel geführt sowie zum Superior und Honor Roll Champion in Cutting, Roping, Cow Horse, Halter und Pleasure. Sam war Co-Trainer von Bubba Cascio auf der Rennbahn, wo sie u.a. den legendären Dash For Cash trainierten sowie Pie In The Sky und Southern Streaker.

