Antoinette Hitzinger, Herzenssache Pferd Schweiz - Wir brauchen deine Hilfe in Form von Bildern und Videos!

Zwanghufe,

unterschobene Trachten,

lange Zehen

High/Low (also ungleich hohe Hufe vorne oder hinten) Wir brauchen die Bilder und Videos für den "Blickschulungskurs: Huf-Situationen und ihre Auswirkung auf die Bewegung des Pferdes mit Claudia Benedela", der schon am 1. Februar startet. Es wird dazu zwei Lehr- und Erklärvideos geben und im Anschluss daran Beobachtungsaufgaben in Quizform. Dafür brauchen wir noch mehr Material, damit es möglichst vielfältig wird. Für die anderen Beispiele haben wir bereits genügend Material bekommen - vielen Dank an alle, die bereits Bilder und Videos gesendet haben. Unsere Gegenleistung Dafür dass du dir die Mühe machst, und Bilder und Videos einsendest (die von der Qualität her nutzbar sind), dann bekommst du dafür den Kurs zum halben Preis, also für 48,50 Euro statt für 99 Euro. Und dazu bekommst du Feedback zu genau deinem Pferd. Im P.S. findest du eine genaue Anleitung dazu, was wir an Bildern und Videos brauchen. Es ist keine Hexerei. Mehr zum Blickschulungskurs erfahren Und nun noch was ganz anderes: Wir haben von einem unserer Mitglieder einen eindrücklichen Bericht über ihre Probleme mit ihrem Pony im letzten Jahr bekommen. Schliesslich ist nun klar, dass alles ein Resultat der Fütterung war. Wir haben daraus einen Fachartikel für 4myhorse gemacht. Hier kannst du ihn lesen: https://www.4my.horse/fachbeitrag/hungernde-pferde-nicht-nur-rumaenien Zum Fachartikel Hungernde Pferde - mit Erlebnisbericht Passend dazu ist unser diese Woche vergünstiger Kurs der Woche der Kurs Darmgesundheit bei Pferden mit Dr. med. vet. Svenja Thiede - nur noch bis Mitternacht. Mehr zum Kurs der Woche mit 10% Rabatt - diese Woche Darmgesundheit Hab einen richtig schönen Abend! P.S. Falls du eine der folgenden Hufsituationen kennst, freuen wir uns sehr, wenn du uns mit folgendem Material helfen kannst - und deinem Pferd gleich mit: Hufrollenproblematik,

Zwanghufe,

unterschobene Trachten,

lange Zehen

High/Low (also ungleich hohe Hufe vorne oder hinten) Wir bitten um folgende Fotos: 1) Pferd frontal von vorne, Hals gerade halten, Kameraposition ungefähr auf Buggelenkshöhe (damit ich Unterhals, Schulter und Gliedmaßen und Hufstellung gut sehen kann). 2 und 3) Pferd gerade stehend mit geradem Hals, seitlich aufgenommen jeweils von re und von links 4) Huffotos bitte der 4 Hufe wie das untenstehende Bild (Fotos bitte mit revo, lihi etc beschriften) Und folgende Videos (Achtung bei den Videoaufnahmen muss die Kamera zwingend stehen, also bitte weder mitgehen noch heranzoomen, jedes Video bitte mindestens 1,5 Minuten am Stück): führe das Pferd im Schritt von der Kamera weg für 10m und wende dann nach re und gerade zur Kamera hin, wende nach li in einer halben Volte (das ganze Pferd sollte bei der Wendung sichtbar sein) und wieder gerade von der Kamera weg für 10m und wende dann nach re und gerade zur Kamera hin 2. Video Longe: jeweils 2 Runden Schritt, Trab, Galopp (wenn möglich) Seite wechseln und hier ebenso Falls ich noch was benötige, melde ich mich. Bitte sende Bilder und Videos direkt an Claudia an claudia@benedela.at gerne auch einen youtube link für die Videos, bitte hohe Auflösung verwenden (ander Möglichkeiten sind wetransfer oder dropbox). Danke für deinen Beitrag, damit wir im Kurs gute und vielfältige Beispiele für unsere Blickschulung sehen können Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

