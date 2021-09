Anzeige: Neue Aktivitäten des "Weltumreiters"!

Neue Aktivitäten !

Ja, ich bin weiterhin aktiv.

Nicht auf dem Pferderücken,

(meine sentimentale Ader erlaubt es nicht, weil ich meinen eigenen Pferden gegenüber ein schlechtes Gewissen hätte. Schließlich ging unsere Bindung über jedes Normalmaß hinaus),

sondern in meinem Büro und meiner kleinen Druckerei und Binderei!

Nicht wenige Pferdeleute schrecken vor dem Preis der hardcover-Ausgabe

des Buches "Mit zwei Pferden um die Welt" zurück: 29,50 € + 2,50 € Versand innerhalb D.

(Versandpreise außerhalb D richten sich nach den oft wechselnden Gebühren der Post.)

Es gibt zwar eine Taschenbuch-Ausgabe ohne Bilder von Amazon für 18,30 €,

doch mag nicht jeder bei Amazon bestellen.

Deshalb habe ich mich entschlossen, selbst ein Taschenbuch aufzulegen.

Ab sofort liegt es zum Versand bereit:

364 Seiten mit 177.756 Wörtern = ergibt 2,99 MB Volumen,

Format DIN A5 = 146 x 206 x 20 mm, 479 Gramm.

Bestellungen also direkt an mich, am besten per Email: weltreiter@t-online.de.

Der Preis ist für eine Kleinstauflage sensationell: 19,95 € + 2,50 € Versand, innerhalb D.