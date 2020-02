Anzeige - Top Tierpflege Produkten - ARAN-YA Anti Kriebelmücke & Gnitze double - die besondereARAN-YA Ekzempflegefür DEIN Pferd

Wenn Du diese interessanten Produkte beim Anbieter bestellen möchtest, gibt es hier für Dich durch HUFGEFLÜSTER noch einen Rabattcode, der bei Deiner Bestellung im Shop extra abgefragt wird. Einfach diesen Code im Online Bestell Formular angeben: - HUGEX - Du erhältst dadurch 10% Rabatt (gültig bis 31.12.2020) auf Deine Bestellungen:

Set Ekzempflege Pferd 250ml + Anti KriebelmückeGnitze double 125ml 64,80 € (Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

aran-ya Ekzempflege Pferd

Ekzeme beim Pferd werden in den meisten Fällen durch die Bisse der Kriebelmücken und Gnitzen verursacht. Wir von Aran-ya können das Ekzem bekämpfen und dafür sorgen, dass die kleinen blutrünstigen Tierchen Ihrem Pferd nicht zu nahe kommen.

ARAN-YA Ekzempflege ist ein sehr effektives Produkt zur Behandlung von Ekzemen auf der Pferdehaut. Es wirkt desinfizierend und wirkt unterstützend bei der Haut-Regeneration. So erholt sich die erkrankte Stelle schnell und ein erneuter Befall ist kaum zu erwarten

ARAN-YA Ekzempflege lindert den Juckreiz und verhindert somit, dass das Pferd weniger das Bedürfnis hat sich an den betroffenen Stellen zu scheuern oder zu beißen. Ihr Pferd wird deutlich ruhiger und ist dadurch weniger gestresst.

Durch das CSS (Controlled Supply System) werden die Wirkstoffe kontinuierlich und über einen langen Zeitraum abgegeben. Dadurch können Sie die ARAN-YA Ekzempflege sehr sparsam anwenden und haben dennoch den optimalen Schutz und die optimale Pflege für Ihr Pferd.

ARAN-YA Ekzempflege ist frei von Antibiotika und Cortison. Der Juckreiz wird gestoppt und es verbleiben keine öligen Rückstände.

Aran-ya Anti Kriebelmücke- & Gnitze double

Doppelte Menge an Wirkstoff in der Lösung!

Der Frühling ist für viele Menschen die schönste Zeit im Jahr. Nur für die Pferdebesitzer nicht! Denn wenn die Tage wieder wärmer werden kommt auch die Kriebelmücke und die Gnitze wieder zum Vorschein und quält mit Ihren Bissen unsere Pferde. Die Zeit der offenen Wunden und Ekzeme beginnt.

Doch mit dem richtigen Mittel können Sie die kleinen Biester fernhalten.

Aran-ya Anti Kriebelmücke- & Gnitze double ist ein sehr wirksames Produkt zur Abwehr von Kriebelmücken und Gnitzen. Durch die spezielle Zusammensetzung der Inhaltsstoffe werden die in doppelter Menge enthaltenen Pheromone (Botenstoffe) über unser CSS (Controlled Supply System) kontinuierlich abgegeben. Aufgrund der hohen Ergiebigkeit genügt eine sparsame Anwendung um Ihr Pferd bis zu 24 Stunden zu schützen.

Aran-ya Anti Kriebelmücke- & Gnitze double wirkt gezielt bei Kriebelmücken und Gnitzen. Die enthaltenen Pheromone kommunizieren auf biochemischer Ebene mit den Kriebelmücken und Gnitzen, und verhindern den Anflug und damit einen unangenehmen Biss.

ARAN-YA Ekzempflege

Anwendung: Vor jedem Gebrauch gut schütteln! Nicht in direktem Sonnenlicht anwenden!

Zu Beginn der Anwendung ARAN-YA Ekzempflege zweimal täglich gleichmäßig und sparsam auf die von Juckreiz und Sommerekzemen oder Ekzemen betroffenen Bereiche auftragen. Dann reiben Sie ARAN-YA Ekzempflege vorsichtig mit dem Finger oder einer sauberen Bürste ein.

Sobald Sie eine signifikante Verbesserung feststellen, können Sie die Anwendung von ARAN-YA Ekzempflege auf einmal täglich reduzieren.

ARAN-YA Anti Kriebelmücke- & Gnitze double

Anwendung: In den Monaten März bis Oktober fliegen die Mücken verstärkt, deshalb sollte je nach Bedarf täglich ein bis drei Mal das Pferd mit Aran-ya Anti Kriebelmücke- & Gnitze double besprüht werden. Jeweils ein bis zwei Sprühstöße aus kürzester Distanz an drei bis vier Stellen direkt auf das Fell/Die Haut sprühen, z.B. am Hals und hinten auf der Kruppe. Damit sollte das Pferd ausreichend gegen die kleinen Angreifer geschützt sein.

ARAN-YA Ekzempflege

pH-Wert: 8

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +45°C, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Lagerung: im Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Lagertemperatur: +5°C bis +25°C

Toxizität: keine

Umwelt: vollständig biologisch abbaubar

Inhaltsstoffe: gereinigtes Wasser, Rimulgan, Harnsäure, Natriumlactat, Borretschöl, Milchsäure.

Warnhinweise: Nicht im direkten Sonnenlicht auftragen! Nicht trinken, nicht schlucken! Vor Kindern unzugänglich aufbewahren. Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Nur zur äußerlichen Anwendung. Hände waschen.

ARAN-YA Anti Kriebelmücke und Gnitze double

pH-Wert 7

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +45°C, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Lagerung: Im Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Lagertemperatur: +5°C bis +25°C

Toxizität: nicht toxisch

Umwelt: vollständig biologisch abbaubar

Inhaltsstoffe: gereinigtes Wasser, Pheromone, Beta- Szykodex, Cyclodextrin Hydrat 89%ig

Warnhinweise: Schleimhäute nicht besprühen! Bei Freilandhaltung: Nach starkem Regenfall den Schutz zur Sicherheit sofort erneuern!

