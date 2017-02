APASSIONATA - Was ist das Besondere an der Minipony Freiheit?

APASSIONATA-Newsletter Februar 2017

Liebe Freunde von APASSIONATA,



in diesem Newsletter verrät Ihnen Bartolo Messina im Interview, was die Freiheitsdressur mit Miniponys so besonders macht und welche Tipps er für Anfänger hat. Des Weiteren dürfen Sie sich auf ein neues Showvideo freuen, das Ihnen mehr zur Idee und Geschichte der aktuellen Show "Cinema of Dreams" zeigt. Auch hinter den Kulissen ist Einiges passiert: Mit unserem Verein We care haben wir zusammen mit den Johannitern aus Berlin der tapferen Ida einen Herzenswunsch erfüllt...

Zu guter Letzt möchten wir Ihnen gern die Schmuckkollektion aus unserem Fan-Shop vorstellen - Ringe, Kettenanhänger und Ohrstecker aus 925er Silber freuen sich auf neue Besitzer!



Viel Spaß beim Lesen!

Ihr APASSIONATA-Team