APASSIONATA World GmbH erweitert Geschäftsführung



Jürgen Schröder übernimmt die Führung der Europa-TourMit zwei neuen Geschäftsführern sorgt die APASSIONATA World GmbH für frischen Wind in der Entertainment-Branche. Ab sofort werden Jürgen Schröder und Nikolaus Job die Erfolgsgeschichte des europaweit einmaligen Show-Formats APASSIONATA fortführen und es zukunftssicher auf neuen Märkten etablieren.

Jürgen Schröder (56) war zuvor für 14 Jahre Geschäftsführer und Mitglied des deutschen Board of Directors von Stage Entertainment. Hier verantwortete er die großen Ensuite-Musicals, wie z.B. „Der König der Löwen“ in Hamburg und führte bis zu 250 Mitarbeiter. Nun freut er sich als CEO auf die Herausforderung, die jährlich von ca. 500.000 Zuschauern besuchte Europa-Tour auszubauen und die Show selbst weiterzuentwickeln. Dabei wird seine langjährige Erfahrung in der Führung von Organisationen und der Vermarktung von globalen Entertainment-Marken eine wichtige Rolle spielen. Zusätzlich übernimmt er die Bereiche Personalmanagement und Equestrian Management.

„Für mich als Reiter und Pferdebesitzer geht mit dieser neuen Rolle ein echter Traum in Erfüllung“, zeigt sich Schröder begeistert. „Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in der Berliner Firmenzentrale ebenso wie mit allen Mitwirkenden der Show-Produktion wollen wir Menschen in ganz Europa berühren und den Erfolgsweg von APASSIONATA weitergehen.“

Nikolaus Job übernimmt die Leitung der APASSIONATA World in München

Nikolaus Job (54) leitete als Geschäftsführer und Gesellschafter der EVENT PARK GmbH & Co. KG über 12 Jahre die Geschicke von Ostdeutschlands größtem Freizeitpark BELANTIS. Unter seiner Führung gelang es, den Park fest in der Region zu verankern, ihn als Top-Freizeitziel zu etablieren und hunderttausende Gäste pro Jahr zu begeistern. Eben diese Expertise macht ihn zur Idealbesetzung für die Leitung der aktuell entstehenden APASSIONATA World in München, einer einmaligen Erlebniswelt mit eigenem Theater, dem APASSIONATA Showpalast. Zusätzlich verantwortet der neue CEO das Legal Department und den Bereich IT.

„Ich freue mich sehr, dieses weltweit einmalige Projekt mitzugestalten und mit der APASSIONATA World eine völlig neue Attraktion für Kultur- und Pferdebegeisterte zu erschaffen“, blickt Nikolaus Job der neuen Herausforderung gespannt entgegen. „Das Team hat bisher fantastische Arbeit geleistet – ich bin sehr glücklich, in die bestehenden Strukturen nun auch mein Wissen einbringen zu können.“

Über APASSIONATA

APASSIONATA ist mit mehr als sieben Millionen Zuschauern Europas erfolgreichste Unterhaltungsshow mit Pferden. Jahr für Jahr ist die Europa-Tour von November bis Mai in rund 30 Städten zu sehen und begeistert Menschen jeden Alters. Zusätzlich entsteht mit der APASSIONATA World in München in unmittelbarer Nähe zur Allianz Arena eine interaktive Eventstätte für Kulturinteressierte und Pferdebegeisterte mit eigenem Theater, dem APASSIOANTA Showpalast.

APASSIONATA World GmbH

Kantstr. 24

Berlin