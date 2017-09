Apropos Pferd – Pferdesport –und Zucht hautnah erleben!

Welcher Pferdliebhaber kennt sie nicht, Österreichs größte und beliebteste Fachveranstaltung rund um 1 PS? Seit 25 Jahren pilgern Pferdefreunde aus Nah und Fern alljährlich am ersten Oktoberwochenende nach Wiener Neustadt, um zu staunen, zu shoppen und um Freunde zu treffen. Denn die Apropos Pferd in der Arena Nova ist weitaus mehr, als eine Messe. Vier Tage volles Programm mit den unterschiedlichsten Rassen und Disziplinen verspricht Unterhaltung pur. Nicht nur für Fachleute sondern für all Jene, die beim Anblick eines schönen Pferdes Freude verspüren. Und so gibt es auch heuer wieder Spaß für die Jüngsten, Informationen der neuesten Trends für die Profis und jede Menge Sehenswertes für Alt und Jung.

Zu einer Zeit, wo man den nahenden Winter erahnen kann, präsentieren über 200 internationale Aussteller einfach Alles, was das Herz begehrt: Vom komfortablen Winterstiefel über die stylische Daunenjacke bis hin zum geländetauglichen Untersatz bleibt kein Wunsch offen. APROPOS PFERDewunsch: Auch hier kann geholfen werden, zeigen und verkaufen doch Züchter und Verbände hier jede Menge Herzensbrecher: vom Jungtier bis hin zum ausgebildeten Sportpferd!

Neben dem Shoppen steht die Apropos Pferd aber auch für ausgezeichneten Sport: Denn auch heuer treffen sich wieder namhafte Springreitgrößen beim internationalen 2-Sterne Turnier zum Hallensaisonauftakt. Und was gibt es Besseres, als das große Vorbild dann beim Schlendern durch die Ausstellung zu treffen und vielleicht sogar ein Autogramm zu ergattern?

Und ebenso wird die Voltigierelite nach der Heim – WM sich nochmals mit fantastischen Küren ein Stelldichein geben und das Publikum zum Staunen bringen, was auf einem Pferderücken so Alles möglich ist.

Welche Dynamik 2 Pferdestärken vor einem Wagen entwickeln, kann man hautnah miterleben, wenn unsere heimischen Gespannfahrer beim Hallenmarathon die Arena rocken werden. Besonders spektakulär wird die Sache dann, wenn sie sich mit einem Springreiter verbünden und beim Jump & Drive auf der Jagd nach Zeit und Fehlern die Halle zum überkochen bringen. Gänsehautfeeling pur ist dabei garantiert.

Wer sich nach so viel Adrenalin etwas erholen will, dem steht natürlich eine ausgewählte Gastronomie zu Verfügung. Frisch gestärkt kann man sich dann dem bunten Showprogramm widmen. Dieses steht heuer im Zeichen heimischer Vereine. Man braucht nicht unbedingt die großen Showbühnen abzuklappern, um unglaublich engagierte und talentierte Menschen zu finden. Österreich beherbergt tolle Pferdeleute, und genau Diese will die Apropos Pferd heuer vor den Vorhang bitten. Hier empfiehlt es sich, sich einfach zurückzulehnen und zu genießen, was Österreichs Pferdewelt zu bieten hat.

Auch die 26. Auflage der Apropos Pferd wird also wieder ein kunterbuntes Kaleidoskop der Pferdewelt. Auch für all Jene, die sich für ausgefallenere Sparten interessieren wie Working Equitation, Polo, LaCuerra, oder Parelli Horsemanship gibt es jede Menge zu erleben. Und selbstverständlich darf das Pferd im therapeutischen Einsatz nicht fehlen: Sowohl die Gruppe e-motion, als auch Timo Ameruoso beeindrucken in diesem Bereich ganz besonders!

Viele Besucher wissen es ja schon seit Jahren: ein Tag ist einfach nicht genug! Deshalb ist der Eintritt auch besonders besucherfreundlich: Im Eintrittspreis ist einfach Alles enthalten! Und am Donnerstag und Freitag gibt es noch dazu spezielle Ermäßigungen. Auch eine Familienkarte schont das Börserl, sodass man den Messetag gleich ungetrübt beginnen kann!

Apropos Pferd und Arena Nova, zwei Namen, die für gute Unterhaltung stehen!

