ARAN-YA Tierpflege - Einzigartige Rezepturen gewährleisten einen hohen Wirkungsgrad!

Ein Testbericht von Pferdewebstar Ramona von "clarinasworld"

Wir haben neue Produkte für Pferde und Haustiere entdeckt. Es ist ein aufstrebendes Unternehmen das viel Wert auf gute, und soweit möglich, natürliche Produkte legt. Die Produkte sind zum Teil seit über 15 Jahren unter verschiedenen Namen und Marken im Handel. Einzigartige Rezepturen gewährleisten einen hohen Wirkungsgrad.

Seit 2019 werden die Tierpflegeprodukte unter der Eigenmarke ARAN-YA angeboten.

ARAN-YA Produkte werden laufend geprüft und von Anwendern getestet. Unabhängige Tester beschreiben den Ausgangszustand, die Anwendung und die erzielten Ergebnisse. Von diesen Erfahrungen können alle profitieren. Unsere Pferde und Haustiere sind Individuen mit unterschiedlicher Genetik, unterschiedlichem Lebensverlauf und leben in unterschiedlichen Umgebungen. Dies hat auch zur Folge, dass Pflegemittel unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen. Die gemachten Erfahrungen zeigen, dass die Anwendung der ARAN-YA Produkte schon nach wenigen Anwendungen eine sehr positive Wirkung erreichen.

Die Tester wenden die Produkte an ihren Pferden und anderen Haustieren an und senden ARAN-YA Bilder von den Ergebnissen und auch Erfahrungsberichte. So versucht ARAN-YA bestmögliche Produkte für die Pflege der Tiere zu entwickeln und die Erfahrungen der Tester in die weitere Entwicklung mit einfließen zu lassen.

Heute möchte ich einen Erfahrungsbericht einer Aran-ya Testerin veröffentlichen. Die Testerin Ramona hat bereits seit 6 Monaten Probleme mit der Rübe Ihres Pferdes Clarina. In der Rosse scheuert sich das Pferd extrem und der Schweif sieht sehr zerrupft aus. Sie hat schon viele andere Produkte ausprobiert, nichts hat wirklich geholfen. ARAN-YA ist auf Ramona aufmerksam geworden und hat Ihr einen Produkt-Test angeboten. Da in den Produkten nichts Schädliches enthalten ist, sondern nur eine Mischung hochwertiger Öle, hat sie dem Test zugestimmt. Wie der Test ausgegangen ist könnt Ihr unten lesen. Gerne könnt Ihr auch Ramona auf Instagram folgen @clarinasworld oder Aran-ya @aranya_de

Ramona schreibt: Meine Erfahrungen mit Aran-ya: (Link zum Post https://www.instagram.com/p/B7lSAI6o9w2 )

Nach der ca. 3-wöchigen Anwendung der Produkte von Aran-ya (ARAN-YA Anti Pilz & Milbe, ARAN-YA Schorfsalbe) kann ich sagen: ich bin absolut begeistert und überzeugt!

Ich habe schon fast nicht mehr dran geglaubt, etwas zu finden, was schnell und gut wirkt.

Clarinas Haut an der Schweifrübe ist deutlich besser geworden. Die Schuppen und Rötungen sind deutlich zurückgegangen. Auch die sehr empfindliche Haut am After ist viel besser geworden.

Es gab in der Rosse einen einzigen Tag, an dem Clarina sich gescheuert hat, danach war es wieder wie weggepustet. Keine Klobürste mehr am Schweif und auch keine wunden und blutigen Stellen mehr!



Wie wende ich die Produkte an?

Laut Empfehlung von Aran-ya wende ich täglich die Schorfsalbe und den Pilz- und Milbenstopp an.

Der Pilz- und Milbenstopp ist wie eine Tinktur. Ich trage sie einfach vor dem Reiten auf der Schweifrübe auf und massiere sie ein wenig ein. Nach dem Reiten schmiere ich dann alle angegriffenen Hautstellen mit der Schorfsalbe ein. In unserem Fall natürlich die Schweifrübe, die Unterseite der Schweifrübe und die Afterregion. Clarina genießt diese Prozedur jedes Mal

Übrigens: in der Schorfsalbe habe ich einen echten Allrounder gefunden, denn wir haben oft Probleme mit rissigen und trockenen Maulwinkeln. Auch hier konnte die Salbe uns super helfen

Alles in allem haben sich diese beiden kleinen Helferlein toll in unseren Stallalltag eingefügt und ich möchte sie absolut nicht mehr missen.

