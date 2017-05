Anzeige

ASground

der Reitplatz aus Teppichschnitzel

- der Allwetterreitplatz -

Was ist der Wunsch eines jeden Reiters? Klar: Die ganzjährige Benutzung eines Reitbodens!

Was gibt es Schöneres, als das Reiten an der frischen Luft? Doch jeder Reiter kennt das Problem mit dem Reitplatz: Die Reitsandböden halten nicht jeder Wetterlage stand. Im Sommer stauben sie, bei Regen bilden sich Pfützen und im Winter laufen sie Gefahr zu gefrieren. Außerdem erschweren intensive Pflege und ständiges Abäppeln eine langfristige Nutzung von Böden mit Reitplatzsand. Hier gibt es bewährte Alternativen mit Vorteilen zu jeder Jahreszeit:

Reitplatzboden ASground®: Reiten zu jeder Jahreszeit!

Bodo Klopsch, Erfinder des sortenreinen und synthetischen Reitbodenbelags, bietet die perfekte Alternative und ermöglicht Ihnen Ihren Reitplatz in der Außenanlage das ganze Jahr zu nutzen. Mit dem Reitboden aus sortenreinen und synthetischen Teppichflocken bietet ASground® ein ganzjähriges Reiterlebnis! Weitere Vorteile des ASground® Reitplatzbelags sind – unter anderem – der geringe Pflegeaufwand sowie die gute Schwungentfaltung des elastischen Reitplatzbodens: Sehnen und Gelenke der Pferde werden geschont. Sofern die Tragschicht nach unseren Empfehlungen installiert wird bilden sich keine Pfützen und somit bildet sich auch kein Frost. Die geringe Staubentwicklung von ASground® ist gemessen an der Qualität anderer volltextilen Produkten am Markt ein besonderes Thema.

Über den innovativen Reitplatzboden ASground kann man sich vielfach informieren, u.a. auf Pferdemessen. So war AsGround auch auf der EQUITANA in Essen mit großem Messesestand vertreten. HUFGEFLÜSTER TV konnte den Firmeninhaber und Erfinder Bodo Klopsch vor Ort live interviewen. Daher gibt es viele Infos über funktionelle Reitplätze hier auch per Film:

