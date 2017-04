Athen Kassel Ritt erfolgreich in Athen / Griechenland gestartet!

Athen Kassel Ritt

erfolgreich

in Athen in Griechenland

gestartet!

Mit einer grandioser Kulisse im Hintergrund wurde der Europa Ritt in Athen eröffnet. Rund 1500 Menschen betrachteten die ruhigen Runden unserer braven Pferden. Weit cooler als erwartet standen sie oder gingen in großen Ovalen um die Wartezeit zum eigentlichen Start zu überbrücken. Die Menschen waren sehr interessiert an den Details eines Wanderritts in der besten Form und viele verabschiedeten uns mit den Worten: "Wir sehen uns in Kassel!"

HUFGEFLÜSTER begleitet den großen Europa Wanderritt redaktionell, fotografisch und filmisch. HUFGEFLÜSTERTV hat extra einen Fernsehkanal dafür eingerichtet:

Athens Kassel RideTV - der Europa Ritt 2017

Viel Spaß bei Ansehen wünscht das Team von HUFGEFLÜSTER!

HB

