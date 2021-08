Foto Pressemeldung zur Verfügung gestellt von www.mit-Pferden-reisen.de

schon vor zwei Jahren hat sich Mit-Pferden-reisen.de mit der Frage beschäftigt, ob sich Elektro- oder Hybrid-Fahrzeuge auch für den Pferdeanhängerbetrieb eignen. Damals scheiterten sie meist an den zu niedrigen Anhängelasten. Das hat sich jetzt geändert.



Auf der Überholspur: Plug-in Hybrid-Fahrzeuge für den Pferdeanhängerbetrieb - wieviel dürfen sie ziehen?



Hamburg, 6. August 2021 - Plug-in ist „in“: Die Neuzulassungen von Plug-in-Hybriden stiegen in fünf europäischen Kernmärkten um 184 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal*. Gründe sind in Deutschland weniger die hohen Förderungen und die geringere Firmenwagensteuer, sondern auch die zunehmende Auswahl an Modellen. Sie macht die Teilstromer nun auch für Pferdesportler interessant: Anhängelasten ab 1.500 kg (für ein Pferd) gibt es schon viele, ab 2.000 ebenfalls immer mehr.



Ob die E-Mobilität nun auf lange Sicht wirklich „die Lösung“ ist, wird durchaus kritisch gesehen. Derzeit ist sie aber politisch gewollt und Elektro-Hybride werden mit hohen Fördergeldern von bis zu 6.750 Euro unterstützt. Zudem sind KFZ-Steuern niedriger. Die Firmenwagenbesteuerung sinkt von 1 auf 0,5 Prozent, wenn das Fahrzeug maximal 50 g CO2 ausstößt.



Alltagstauglich für 99 Prozent der Autofahrten



Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur** hat ermittelt, dass 99 Prozent aller Fahrten in Deutschland kürzer als 100 Kilometer sind. Auf diesen Distanzen punktet der Plug-In-Hybrid­antrieb bei geladener Batterie mit einem besonders niedrigen Kraftstoff- und Energieverbrauch.

Die Plug-In-Hybridmodelle passen damit ideal zum typischen Nutzungsverhalten der Autofahrer.

Für Pferdeanhänger-Betrieb und (auch) Langstrecke

Im Gegensatz zum reinen Stromer punkten die Plug-in-Hybride für Pferdeanhänger-Nutzer durch zwei weitere Aspekte: So gibt es mittlerweile eine große Auswahl an Fahrzeugen mit ausreichend Anhängelasten. Zum anderen muss man auf Langstrecken keine nervösen Pferde durch lange Wartezeiten an Stromladesäulen befürchten – man tankt einfach Benzin oder Diesel.



Zauberwort Rekuperation



Auch wenn die Akkus leer sind, ist der Hybrid dank Rekuperation ein Energiesparmodell, wie Dr. Torsten Eder, Leiter der Mercedes-Benz Antriebsstrangentwicklung, erklärt: „Wir haben eine Vergleichsfahrt mit unserem Diesel-Hybrid GLE 350 de und dem konventionellen GLE 350 d gemacht. Am Ende hat der GLE mit Plug-in-Hybridantrieb über 25 Prozent weniger Diesel verbraucht als der konventionelle GLE, wie er beim Bremsen die Batterie auflädt.“



Zunehmend mehr Auswahl Plug-in Hybride



Knackpunkt der E- und Hybrid-Fahrzeuge war bisher die Anhängelast: Mittlerweile gibt es zahlreiche Modelle mit 1500 kg Anhängelast für die Nutzung als Zugfahrzeug für einen kleinen Pferdeanhänger mit einem Pferd. Auch die Auswahl an Fahrzeugen mit 1.800 bis 2.000 kg und sogar bis zu 3,5 Tonnen nimmt zu.



Auf www.mit-Pferden-reisen.de finden die Leser eine mit nahezu allen verfügbaren Plug-in Hybridmodellen.

