Die Geländeprüfung mit Durchquerung der Schildbürger‐Hindernisse findet erstmals an zwei Tagen, Samstag und Sonntag, statt. Hier der Brite Roger Campell mit Vierergespann im Hindernis Glocke. Foto: Dr. Jürgen Schwarzl

Auf der Zielgeraden zur Weltmeisterschaft

Abwechslungsreiches Programm in der Pferdesport‐Arena Schildau



Schildau/Nordsachsen. Der Countdown läuft. Noch gut zwei Wochen bis zum Start der Fahrsport‐Weltmeisterschaft in Schildau. Vom 5. bis 8. August geht es in der Pferdesport‐Arena und im Gelände sportlich hoch her: Die Parafahrer krönen ihren Weltmeister. Zudem präsentieren sich alle Ponygespann‐Arten mit internationaler Beteiligung während der WM‐Qualifikation. Das bedeutet nicht nur weltmeisterliche Atmosphäre für die

Fahrer, sondern auch für die Gäste auf den Besucherwällen und der großen Tribüne.

Es wird ein langes Turnier‐Wochenende. Los geht es mit der kunstvollsten Disziplin des Fahrsports: Den Dressurprüfungen, welche in stilechter Bekleidung des Fahrers und Kutschen traditioneller Bauweise und Ausrüstung abgelegt werden. Zu sehen sind die Dressurprüfungen am Donnerstag ab 14 Uhr und am Freitag ganztägig. Bewertet werden Taktreinheit, Schwung, Selbsthaltung, Losgelassenheit, Anlehnung und Durchlässigkeit der Pferde für die Hilfen des Fahrers. Das optische Erscheinungsbild, Fahrstil und Hilfengebung – insgesamt die Harmonie der Vorführung ‐ fließen in die Bewertung ein. Übrigens darf ein

Gespann erst nach erfolgreichem Absolvieren der Dressurfahrprüfung an Gelände‐ und Hindernisprüfungen teilnehmen.



Sonnabend und Sonntag sind für das Kegel‐ und das Geländefahren reserviert. Während sich am Sonnabend die Parafahrer im Gelände und an den Schildbürger‐Hindernissen messen, beweisen die Fahrer ohne Handicap ihr Können an den Kegeln. Das Kegelfahren verlangt den Gespannen höchste Präzision ab: Werden die Kegel berührt und fallen dadurch die aufliegenden Bälle zu Boden, gibt es Strafpunkte. Die Fahrprüfung an den Kegeln steht dann am Sonntag für die Parafahrer im Programm. Für Gespanne ohne beeinträchtigte Fahrer geht es am letzten Wettkampftag zunächst ins Gelände und dann durch die Schildbürger‐

Hindernisse in der Arena.



Heiner Lehrter, Para‐Fahrer vom Reitverein Ibbenbüren, wird auch in diesem Jahr in Schildau an den Start gehen. Im vergangenen Jahr belegte er bei den Deutschen Meisterschaften der Einspänner‐Fahrer mit Behinderung den 3. Platz. Zwischenzeitlich lag er mit Maestro´s Nero in Führung. Für die anstehende Weltmeisterschaft hat Heiner Lehrter konkrete Pläne: „Sportlich gesehen hatte ich nicht das Glück, auf der Pferdesport‐Arena in Schildau zu glänzen. Aber in diesem Jahr werde ich alles tun, um unsere deutsche Mannschaft weit nach vorn zu bringen und selbstverständlich meinen Vizeweltmeistertitel mindestens zu

verteidigen. Also wünscht mir Glück.“



Gäste können den Aktiven in diesem Jahr die Daumen wieder vor Ort drücken. Der Besuch der Veranstaltung ist bei Einhaltung der Hygieneregeln möglich. Auf die Zuschauer in der

Pferdesport‐Arena wartet ein hochkarätiges Wettkampfwochenende mit internationaler Beteiligung. Weitere Informationen rund um die Weltmeisterschaft gibt es auf der Internetseite www.pferdesport‐arena.de.

Text: M&M | Maikirschen & Marketing