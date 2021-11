Auf geht’s zum Finale des Balios Hunter Cups

Lehrgangsleiter und Balios-Markenbotschafter Arne van Heel.

(Foto: Malina Blunck/ RathmannVerlag)

(Brügge) Auf drei Etappen in Schülp, Hassmoor und Looper Holz fand in diesem Jahr der Balios Hunter Cup statt. Den Organisatoren – das Futtermittelunternehmen Balios aus Brügge – war es wichtig, nach dem Corona-bedingten Aus der Serie in 2020, den Turniersport im Land wieder zu beleben, um vor allem älteren Wieder- und Turniereinsteigern den Zugang zum Sport zu erleichtern. So waren die 85er und 95er Klasse für Reiter des Jahrgangs 2000 und älter der Leistungsklassen 5 und 6 (ohne Start in Klasse L) ausgeschrieben. Auf allen drei Stationen konnten die Athleten Punkte sammeln und diejenigen, die im Ranking ganz oben standen, kommen nun in den Genuss eines Lehrgangs bei Balios-Markenbotschafter Arne van Heel am 20. November auf der Anlage Blunck-Erichsen in Kleinsolt. Die Resonanz der Reiter war enorm: Über 20 Teilnehmer haben sich bereits angemeldet. Zuschauer sind herzlich willkommen. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr.



Und es wird einiges geboten

Der gebürtige Niederländer Arne van Heel war 15 Jahre lang auf dem Hof Kasselmann in Hagen a.T.W. angestellt, leitete dort zum Schluss den Springstall, ehe er sich Anfang diesen Jahres auf der Anlage von Gisela Blunck-Erichsen selbständig machte. Der 34-Jährige ist nicht nur im Parcours bis zur schwersten Klasse erfolgreich, auch die Ausbildung junger Pferde und Reiter liegt ihm am Herzen – der ideale Lehrgangsleiter also!



Vor Ort sein wird ebenfalls Balios-Handelsvertreter Stefan Marpert mit seinem großen Infomobil. Er bietet Einzelfuttermittelberatung für jedes Pferd an. Mit im Gepäck hat er außerdem seine Pferdewaage, sodass jeder vierbeinige Teilnehmer auf sein Gewicht überprüft werden kann. Und in der Solekammer darf im Anschluss an die Trainingseinheit kostenlos einmal ordentlich durchgeschnauft werden. Die besten drei Reiter des 85er und 95er Balios Hunter Cups erhalten zudem einen Sonderehrenpreis und jeder Teilnehmer geht mit einem Balios-Goodybag nach Hause.



Nicht nur die aktiven Teilnehmer erwartet ein lehrreicher Balios-Finaltag am 20. November in Kleinsolt, auch die Zuschauer und Gäste sollten sich dieses Event nicht entgehen lassen.





Über Balios

Die Plambeck Futter-Manufaktur wurde 1870 als Brügger Mühle gegründet und zählt zu den traditionsreichsten Familienunternehmen in Holstein. Fünf Generationen haben aus der Windmühle von damals eine innovative Futter-Manufaktur zur Herstellung besonderer Futter höchster Qualität gemacht. Persönliche und räumliche Nähe zwischen den Lieferanten und der Futter-Manufaktur sind wichtig für frische Rohstoffe in gleichbleibend hoher Qualität. Jede Rohwarenlieferung wird kontrolliert und beprobt. Mit dem stetigen Anspruch an fortschrittliche Entwicklung und Herstellung ist 2009 die Balios Pferdefutterlinie entstanden. Seitdem erfreuen sich immer mehr Züchter und Reiter aller Disziplinen an den Balios Müslis. Der tägliche Ansporn ist es, die Freude am Reitsport durch hochwertiges Futter zu vergrößern. Getreu dem Motto: Balios – Deinem Pferd zuliebe.



