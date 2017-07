Aufsatteln - Richtig nachgurten und Steigbügel einstellen

Video Pferdemagazin HUFGEFLÜSTER TV

- Pferdewissen online -

-Basics mit Kati -

Richtig nachgurten und Steigbügel einstellen:

Ein Film von LoesdauTV

Moderation: Kati Ulrich

Gesprächspartnerin: Regina Mühlmann, Pferdewirtschaftsmeisterin

Drehort: Rosenhof in Bergheim

Die Serie "Basics mit Kati" gibt dir Einblicke in die Grundlagen des Reitens - kurz und informativ!



Wie wird ein Pferd für das Reiten vorbereitet? Wie werden Steigbügel und Sattelgurt richtig eingestellt? Was muss ich dabei beachten? Kati fragt für dich nach und Regina erklärt, was dabei zu beachten ist.



Im dritten Teil der dritten Staffel zeigt Kati wie richtig nachgegurtet und die Steigbügel richtig eingestellt werden. Zunächst fragt sie Pferdewirtschaftsmeisterin Regina Mühlmann vom Rosenhof, warum der Sattelgurt nach dem Aufsatteln nur ganz locker geschlossen wird. „Wenn das Pferd aus der Box kommt, legt man den Gurt erst ganz locker an, damit sich das Pferd nicht verspannt", erklärt sie.

Danach zeigt sie Kati, wie die richtige Steigbügellänge abgemessen wird. Beim Dressurreiten entspricht die Länge des Bügelriemens ungefähr der Armlänge des Reiters. Für Springreiter werden die Bügel kürzer eingestellt.



Kurz bevor man auf das Pferd steigen möchte, sollte auf jeden Fall nachgegurtet werden, „damit einem der Sattel beim Aufsteigen nicht entgegen kommt", sagt Kati. Sitzt der Reiter im Sattel, wird ein zweites Mal die Steigbügellänge kontrolliert. Aus dem Sattel heraus kann die Länge des Bügelriemens verändert und der individuellen Beinlänge angepasst werden.

Nach ein paar Runden im Schritt sollte der Sattelgurt dann endgültig nachgezogen werden. Das kann aus dem Sattel heraus passieren -- der Reiter muss dafür also nicht absteigen.