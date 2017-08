Ausbildung von Pferd und Reiter mit Petra Dürr, Spöckerhof, Raubling, Oberbayern

Anzeige

Ausbildung von Pferd und Reiter

von und mit Petra Dürr,

Spöckerhof, Raubling, Oberbayern

Ich bin Pferdewirtschaftsmeisterin und in vielen Sätteln zuhause. Ganz besonders liegt mir die natürliche Ausbildungsmethode nach Rolf Becher am Herzen, denn Schwerpunkt dieser Ausbildung sind Vertrauen und Harmonie zwischen Pferd und Reiter. Des Weiteren unterrichte ich meine Schüler sowohl in der Westernreitweise als auch klassisch in Dressur und Springen.

Meine besondere Liebe gilt unter Anderem den Kaltblutpferden. Diese faszinierenden Pferde bilde ich seit langer Zeit in vielen Sparten des Reitsports aus.