Ausgabe 03/2021 - FN-aktuell - Service der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN)

die Corona-Einschränkungen bestimmen noch immer unser Leben und werden für immer mehr Menschen existenzbedrohend, auch für viele Reitschulen, Reitvereine und Ausbilder. Die FN und ihre Landespferdesportverbände haben sich daher einmal mehr an die Politik gewandt mit der Forderung, Training und Unterricht auch im Freizeit- und Amateurbereich wieder zuzulassen.



MIt dem Blick nach vorne hat die FN außerdem die Initative #endlichwiederturnier neu aufgelegt, um Veranstalter zu unterstützen, die 2021 (wieder) ein Turnier ausrichten. Insgesamt können 150 Vereine von der Initiative profitieren. Mehr dazu finden Sie in dieser Ausgabe von FN-aktuell.



Coronavirus Coronavirus: FN dringt auf Wiederzulassung des Reitunterrichts

Erneuter Appell der Pferdesportverbände an Entscheidungsträger



Die FN und die ihr angeschlossenen Landespferdesportverbände haben sich erneut direkt an die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sowie Entscheidungsträger in den Staatskanzleien der Bundesländer gewandt und sie aufgefordert, Training und Unterricht auch im Freizeit- und Amateursport so bald wie möglich wieder zuzulassen...

DOKR-Geschäftsführer Dr. Dennis Peiler im Interview



Nach Corona-bedingten Einschränkungen im vergangenen Jahr startet das Angebot der DOKR-Trainerakademie in diesem März zunächst mit Online-Workshops. Welche Auswirkungen das Pandemie-Jahr 2020 auf das Projekt hatte und wohin die Reise gehen soll, verrät DOKR-Geschäftsführer Dr. Dennis Peiler im Interview...

Dimaggio Black und Flashbang top in ihrer Alterklasse



Die erste Sportprüfung für gekörte Reitpferdehengste ist in Münster-Handorf zu Ende gegangen. Die besten Ergebnisse ihrer Altersklasse...

Nächster Termin im Jahr 2025



Wie der Haflinger Pferdezuchtverband Tirol in einer Mail mitteilte, sei es nach wie vor nicht absehbar ist, in welche Richtung sich die COVID-19 Problematik entwickeln werde...

FN unterstützt Veranstalter beim Wiedereinstieg ins Turniergeschehen



Wann heißt es endlich wieder Turnier? Das fragen sich vor allem die Amateure, die im aktuellen Lockdown oft noch nicht einmal ihre Pferde sportlich trainieren dürfen. Die gute Nachricht: Die meisten Turnierveranstalter stehen in den Startlöchern...

Mehr Planungssicherheit für den 100. Geburtstag



Das 100. Deutsche Spring- und Dressur-Derby wird aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie vorgesehen im Mai stattfinden, sondern im Sommer vom 25. bis 29. August...

Möglichkeit zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch für Turnierfachleute



Da Fortbildungsmaßnahmen derzeit nicht in gewohnter Form stattfinden können, hat der Fachausschuss Vielseitigkeit der Deutschen Richtervereinigung (DRV) eine Online-Seminarreihe zur Fortbildung von Turnierfachleuten initiiert...

Informations- und Austauschplattform ab März verfügbar



Wie machst Du das eigentlich? Ab März 2021 können sich Ausbilder und Ausbilderinnen digital austauschen und gegenseitig unterstützen – im FN-Ausbildernetzwerk...

DOSB und Commerzbank belohnen zum 35. Mal erfolgreiche Nachwuchsarbeit



Es ist wieder soweit! Noch bis zum 31. März können sich Sportvereine wieder um das „Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein " bewerben...







