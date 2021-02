Ausgabe 04/2021 - FN-aktuell - Service der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN)

Neuer Termin Bundesnachwuchschampionat Vielseitigkeit

Nachwuchsreiter treffen sich vom 30. Juli bis 1.August in Warendorf



Eine Woche später als geplant findet in diesem Jahr das Bundesnachwuchschampionat Vielseitigkeit in Warendorf statt. Aufgrund der Quarantäne der Springpferde für die Olympischen Spiele in Tokio...