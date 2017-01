Ausgabe 01/2017 Sehr geehrte Damen und Herren, am Ende eines jeden Jahres werden die "Sportler des Jahres" gewählt, 2016 waren auch die deutschen Reiterinnen und Reiter ganz vorne mit dabei. Für Springreiter Daniel Deußer hätte das Jahr 2017 kaum besser beginnen können: In der Weltrangliste machte er im Dezember zwei Plätze gut und wechselte von Rang drei an die Spitze des Klassements. Was sonst noch geschah, erfahren Sie hier oder auch im Newsticker auf unserer Internetseite www.pferd-aktuell.de. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. Ihr FN-aktuell-Team FEI - FN - DOKR Sportler des Jahres: Deutsche Reiter unter den Top-Fünf Die Ergebnisse im Überblick Baden-Baden (fn-press). Eine Institution am Ende eines jeden Jahres ist die Wahl zu den „Sportlern des Jahres“. Rund 3000 Sportjournalisten vergeben Punkte in den Kategorien... weiter lesen Personalia Werner Kirschstein verstorben Olfen (fn-press). An Heiligabend ist im Alter von 67Jahren der Sportjournalist Werner Kirschstein (Olfen) verstorben. Dem Pferdesport als Mitglied im ZRFV Dorsten auch privat verbunden, war... weiter lesen Verdienstabzeichen in Silber für Markus Scharmann Warendorf (fn-press). Mit dem Verdienstabzeichen in Silber der Bundesvereinigung der Berufsreiter (BBR) ist Markus Scharmann, Wissenschafts-Koordinator und Ansprechpartner der Berufsreiter in der Abteilung Ausbildung und... weiter lesen Frankfurt: Hohe Auszeichnung für Hans-Peter Schmidt Präsident des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes und FN-Präsidiumsmitglied erhält Reiterkreuz in Gold Frankfurt (fn-press). Anlässlich des Internationalen Festhallenturniers in Frankfurt wurde Hans-Peter Schmidt (Nürnberg), langjähriger Präsident des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes sowie Präsidiumsmitglied der Deutschen Reiterlichen Vereinigung... weiter lesen Zucht FN-Bundesschau für Fjordhengste 2017 in Berlin Berlin (fn-press). Vier Jahre nach der FN-Bundeshengstschau in Essen stellen sich die besten Fjordpferde-Hengste am Samstag, 28. Januar, in Berlin erneut dem Richterurteil. Erstmals haben... weiter lesen 8. FN-Bundeskaltblutschau in Berlin Kaltblüter ermitteln auf der internationalen Grünen Woche ihre Bundessieger Berlin (fn-press). Im Rahmen der Internationalen Grünen Woche in Berlin findet vom 20. bis zum 22. Januar die achte Bundeskaltblutschau der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN)... weiter lesen Sport 100 Tage "Nennung Online" Interview mit IT-Leiter Florian Giesecke-Uellner Warendorf (fn-press). Pünktlich an Heiligabend ist die 100-Tage-Frist für die aktualisierte Nennungsplattform www.nennung-online.de der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) abgelaufen. Nach rund einem Jahr Vorbereitungen war... weiter lesen Dressur Frankfurt: Vitalis gewinnt Jubiläumsausgabe des Nürnberger Burg-Pokals Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt ehrt Medaillengewinner der Olympischen Spiele und Paralympics Frankfurt (fn-press). Olympisches Flair in der Frankfurter Festhalle: Christian Schmidt, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, hat am Samstag die Medaillengewinner der Olympischen Spiele und Paralympics... weiter lesen Frankfurt: Sammy Davis Jr. gewinnt Louisdor-Preis Finale Saison 2017 mit einigen Neuerungen Frankfurt (fn-press). Sammy Davis jun. heißt der diesjährige Sieger des Nachwuchspferde-Grand-Prix Louisdor-Preis. Im Sattel des bayerischen Wallach saß Mannschaftsolympiasiegerin Dorothee Schneider, die die Serie bereits... weiter lesen Deutsche Bank Reitsport-Akademie startet ins zweite Jahr Vier neue Mitglieder werden künftig sportlich und beruflich gefördert Frankfurt (fn-press). Vor exakt einem Jahr stellte die Deutsche Bank beim Festhallen-Reitturnier in Frankfurt ihr neues Nachwuchs-Förderkonzept vor. Am Sonntag ist die sogenannte Deutsche Bank... weiter lesen Monica Theodorescu künftig am Bundesleistungszentrum stationiert Dressur-Bundestrainerin siedelt ihre Pferde nach Warendorf um Warendorf (fn-press). Dressur-Bundestrainerin Monica Theodorescu hat ihr Gestüt Lindenhof in Füchtorf (Kreis Warendorf) verkauft und siedelt ihre Pferde zum 1. Februar 2017 an das Bundesleistungszentrum... weiter lesen Para-Equestrian Hanne Brenners Women of the World verabschiedet Paradressurreiterin schickt ihre Erfolgsstute in den wohlverdienten Ruhestand Frankfurt (fn-press). Es war ein emotionaler Moment. Im Rahmen des Frankfurter Festhallenturniers hatten Paradressurreiterin Hannlore Brenner (Wachenheim) und ihre Hannoveraner Erfolgsstute Women of the World... weiter lesen Springen Horst-Gebers-Stiftung: Zweiter Lehrgang für Medaillengewinner Riesenbeck (fn-press). Zum zweiten Mal ermöglicht die Horst-Gebers-Stiftung ein Trainingswochenende der besonderen Art für die zwölf Medaillengewinner der Deutschen Jugendmeisterschaften Springen. Vom 10. bis 12.... weiter lesen Weltrangliste Springen: Daniel Deußer ist wieder die Nummer eins Christian Ahlmann nun auf Position zwei Lausanne/SUI (fn-press). Besser hätte das Jahr für Springreiter Daniel Deußer kaum beginnen können: In der Weltrangliste machte er im Dezember zwei Plätze gut und wechselte... weiter lesen Vielseitigkeit Jens Adolphsen zum Vorsitzenden des DOKR-Ausschusses Vielseitigkeit vorgeschlagen A- und B-Kader Vielseitigkeit wählen erneut Dr. Annette Wyrwoll und Hinrich Romeike zu ihren Aktivensprechern Warendorf (fn-press). Prof. Dr. Jens Adolphsen aus Hungen in Hessen soll neuer Vorsitzender des Ausschusses Vielseitigkeit des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) werden. Mit einer... weiter lesen Breitensport, Vereine und Betriebe PM-Schulpferde-Cup: Halbfinalisten stehen fest Warendorf (fn-press). Die Qualifikationen für den PM-Schulpferde-Cup 2016/2017 sind beendet. Damit steht fest, welche Teams sich für die Halbfinals qualifiziert haben. Bei den vier bundesweiten... weiter lesen Persönliche Mitglieder Seminarveranstaltungen der Persönlichen Mitglieder Aktuelle Termine in der Übersicht Warendorf (fn-press). Der Bereich Persönliche Mitglieder der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) organisiert jährlich mehr als 150 Informations- und Ausbildungsveranstaltungen zu allen Themen rund ums Pferd.... weiter lesen Fotowettbewerb der Persönlichen Mitglieder "Alte Pferde - zeigt eure alten Helden" Warendorf (fn-press). Im Fotowettbewerb der Persönlichen Mitglieder der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) dreht sich diesmal alles um die geliebten vierbeinigen Oldies. Das Motto lautet „Alte... weiter lesen Newsletter als PDF-Datei Wer alle Texte in voller Länge untereinander lesen oder ausdrucken möchte, kann sich hier den Newsletter als PDF-Datei herunterladen (Achtung: Die Erstellung der PDF-Datei kann bis zu einer Minute dauern). Ausgabe 01/2017 als PDF