Ausgabe 1/2018 - FN-aktuell - Service der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN)

11.01.2018 Ausgabe 01/2018



das neue Jahr hat begonnen. Um sich auf die bevorstehenden Saisonhöhepunkte vorzubereiten, finden Sie in dieser Ausgabe eine Übersicht über die wichtigsten Championate und Bundesveranstaltungen 2018.



Ihr FN-aktuell-Team FEI - FN - DOKR Championate 2018

Welt-, Europa- und Deutsche Meisterschaften im Überblick



Höhepunkt des Jahres 2018 sind die Weltreiterspiele im September. Im US- amerikanischen Pferdesportzentrum Tryon in North Carolina ermitteln die besten Pferdesportler in den acht FEI-Disziplinen... weiter lesen Distanzreiten: Startverbot in den Emiraten aufgehoben

Beschluss des DOKR-Vorstandes unter Auflagen



In seiner letzten Sitzung des Jahres 2017 hat der Vorstand des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) beschlossen, das Startverbot für deutsche Reiter bei... weiter lesen FNverlag LPO 2018 und Aufgabenhefte nun auch digital erhältlich



Seit 1. Januar 2018 ist die neue Leistungs-Prüfungs-Ordnung in Kraft. Und auch die neuen Aufgabenhefte für Reiter, Fahrer und Voltigierer haben ab sofort... weiter lesen Personalia Trauer um Reitmeister Günther Festerling

Der Reitmeister und Ehrenpräsident der Berufsreiter verstarb am 8. Januar



Nur drei Tage nach seinem 86. Geburtstag ist am 8. Januar der Reitmeister, Ehrenpräsident und langjährige der Bundesvereinigung der Berufsreiter und -fahrer Günther... weiter lesen Hans-Joachim Begall und Heidi Hame werden 65

Im September gehen beide LV-Geschäftsführer in Ruhestand



Gleich zwei langjährige Geschäftsführer feiern in den kommenden Tagen und Wochen ihren 65. Geburtstag. Am 13. Januar erreicht Hans-Joachim Begall aus Mecklenburg-Vorpommern das... weiter lesen Zucht Hengstleistungsprüfungen 2018

TerminübersichtWarendorf



Die verschiedenen Formen der Hengstleistungsprüfung bieten Hengsthaltern und Züchtern auch 2018 wieder eine hervorragende Gelegenheit, die Leistungen der jungen Vererber-Generation in Augenschein zu... weiter lesen Sport Nationale Ranglisten 2017: Felix Haßmann Nummer eins im Springen

Werth und Jung dominieren weiter in ihren Disziplinen



An ihnen führte auch 2017 kein Weg vorbei: Isabell Werth (Dressur) und Michael Jung (Vielseitigkeit/Gelände) bleiben die Ranglisten-Stars ihrer Disziplinen. Im Springen konnte... weiter lesen Weltreiterspiele WEG Tryon: Zeitplan für Weltreiterspiele verfügbar

51 Pferde sowie 47 Aktive aus Deutschland vor Ort



Sie sind unbestritten der Höhepunkt des Pferdesport-Jahres 2018: die Weltreiterspiele im US-amerikanischen Tryon vom 11. bis 23. September. Die erfolgreichste Pferdesport-Nation der Welt... weiter lesen Dressur Isabell Werth und QC Flamboyant OLD gewinnen Finale des Nürnberger Burg-Pokals

Hubertus Schmidt und Escolar entscheiden Siegerpreis für sich



Im Sattel des neunjährigen QC Flamboyant OLD hat sich die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt, Isabell Werth (Rheinberg), den Sieg im Finale des Nürnberger Burg-Pokals... weiter lesen Fahren Ranglisten Fahren 2017: Christoph Sandmann an der Spitze

Lars Schwitte führt erstmals Rangliste der Zweispänner an



Christoph Sandmann hat nach 2015 wieder die Spitze der nationalen Rangliste der Vierspännerfahrer erobert. Der beste deutsche Vierspännerfahrer der EM, der neben Team-Silber... weiter lesen Jugend Grünes Band 2018: Noch bis 31. März bewerben

DOSB und Commerzbank belohnen erfolgreiche Nachwuchsarbeit



Es ist wieder soweit! Ab sofort können sich Sportvereine wieder um das „Grüne Band für vorbildliche Talentförderung im Verein " bewerben. Mit dieser... weiter lesen Persönliche Mitglieder PM-Turnierpakete: Jetzt bewerben

Hilfe für Turnierveranstalter



Bei vielen Veranstaltern laufen die Planungen für das Turnierjahr 2018 bald an oder sind schon in vollem Gange. Jetzt gilt es, sich eines... weiter lesen Sonstiges BBR lädt ein zum Bundesberufsreitertag 2018

Bundesvereinigung Berufsreiter und -fahrer und Richter tagen gemeinsam in Ansbach



