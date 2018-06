Ausgabe 12/2018 - FN-aktuell - Service der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN)

Ein Service der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN)

Breites Verbändebündnis legt zur Umweltministerkonferenz Aktionsplan Wolf vor



Die zunehmende Ausbreitung des Wolfes in Deutschland führt im ländlichen Raum zu wachsenden Konflikten und stellt gleichzeitig die Haltung von Weidetieren grundsätzlich in... weiter lesen

Zweites Sportverbändeforum der DOSB-Führungs-Akademie

Veränderungsmanagement und Zukunftsgestaltung im Fokus



Die Themen Veränderungsmanagement und Zukunftsgestaltung beschäftigen den organisierten Sport mehr denn je. Über zwei Tage tauschten sich im April in Köln Vertreterinnen und... weiter lesen

Personalia Berndt von dem Knesebeck wurde 80



Über Jahrzehnte war er eine der eindrucksvollsten Stimmen des Pferdesports. Ob als Turniersprecher und Fernsehkommentator bei Olympischen Spielen, Welt- oder Europameisterschaften, ob beim... weiter lesen

Zucht 22. Bundesjungzüchterwettbewerb im Hauptgestüt Graditz

Team Berlin-Brandenburg gewinnt Team- und Einzelwertung



Doppelsieg für die Jungzüchter aus Brandenburg-Anhalt. Beim 22. Bundesjungzüchterwettbewerb im Hauptgestüt Graditz sicherten sich Lisanne Dreier, Marie Jurga, Antonia Ritter, Hanna Edler, Lukas... weiter lesen

WM-Sichtung junge Dressurpferde beginnt einen Tag früher

92 Nachwuchsdressurpferde bewerben sich in Warendorf für Ermelo



Die Sichtungen für die Weltmeisterschaften der Jungen Dressurpferde, die vom 2. bis 5. August in Ermelo in den Niederlanden ausgetragen werden, sind so... weiter lesen

Sport DAM 2018: Erste Qualifizierte stehen fest

Jakob Kock-Evers nimmt erste Hürde Richtung Titelverteidigung



Die ersten Teilnehmer für die Deutschen Amateurmeisterschaften (14. bis 16. September) stehen fest. Anders als im Vorjahr führt der Weg nach Dagobertshausen über... weiter lesen

Dressur Balve: Zweiter DM-Titel für Sönke Rothenberger und Cosmo

Dorothee Schneider gewinnt Silber vor Jessica von Bredow-Werndl



Sönke Rothenberger (Bad Homburg) und Cosmo haben ihren zweiten Titel bei den Deutschen Meisterschaften im Dressurreiten gewonnen. Im sauerländischen Balve führten sie mit... weiter lesen

Balve: Sönke Rothenberger und Cosmo Deutsche Meister

Jüngstes Kaderpaar siegt vor Isabell Werth und Weihegold OLD



Sönke Rothenberger und Cosmo haben den Deutschen Meistertitel im Dressurreiten gewonnen. Die beiden setzten sich im Grand Prix Special im sauerländischen Balve an... weiter lesen

Balve: Team für Nationenpreis in Aachen nominiert

Werndl und Klimke neu im Perspektivkader



Im Anschluss an die Deutschen Meisterschaften im Grand Prix Special hat der Dressurausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei das Team für den Nationenpreis... weiter lesen

Balve: Jil-Marielle Becks gewinnt zweite Station des Piaff-Förderpreises

Mit Damon‘s Satelite siegte sie im U25-Grand-Prix



Jil-Marielle Becks hat die zweite Station des Piaff-Förderpreises mit Damon‘s Satelite gewonnen. Im Rahmen der Deutschen Meisterschaften im sauerländischen Balve sicherte sie sich... weiter lesen

Springen Balve: Mario Stevens ist Deutscher Meister im Springreiten

Silber für Guido Klatte jun., Michael Kölz gewinnt Bronze



Mario Stevens (Molbergen) hat mit seinem Pferd Talisman de Mazure den Titel bei den Deutschen Meisterschaften der Springreiter gewonnen. Im sauerländischen Balve unterliefen... weiter lesen

Balve: Angelique Rüsen Deutsche Meisterin der Springreiterinnen

Inga Czwalina gewinnt Silber vor Julia Schönhuber



Angelique Rüsen hat mit dem westfälischen Wallach Reavnir den Deutschen Meistertitel der Springreiterinnen gewonnen. Im sauerländischen Balve gewann sie im Stechen gegen Inga... weiter lesen

Deutschlands U25 Springpokal: Richard Vogel gewinnt Qualifikation in Balve

Letzte Chance für U25-Reiter, sich für Finale beim CHIO Aachen zu qualifizieren



Richard Vogel und Solitär gewinnen die letzte Qualifikation von Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport und der Familie Müter. In Balve absolvierte... weiter lesen

Deutschlands U25 Springpokal: Finalisten 2018 stehen fest

Finale der Turnierserie von Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport beim CHIO Aachen



Über Mannheim, Wiesbaden und Balve nach Aachen: Nach drei Qualifikationen haben sich die punktbesten 21 Reiter für das Serienfinale von Deutschlands U25 Springpokal... weiter lesen

Springen: Nationenpreis-Team für Sopot steht

Dreher, Meyer-Zimmermann, Nielsen, Stevens und Tebbel starten in Polen



Es ist die vorletzte Chance für die deutschen Springreiter, weitere Punkte für das Finale der FEI-Nationenpreisserie zu sammeln: Das CSIO5* im polnischen Sopot.... weiter lesen

