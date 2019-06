Ausgabe 14/2019 - FN-aktuell - Service der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN)

Sehr geehrte Damen und Herren,



die letzten Wochen standen im Zeichen der Deutschen Meisterschaften und der Sichtungen für die anstehenden Europameisterschaften, denn diese Jahreshöhepunkte stehen ja noch bevor. Wer neuer Meister oder neue Meisterin wurde und wer es auf die Longlist für die kommende Championate geschafft hat, können Sie in diesem FN-aktuell nachlesen.



Die Reiter ihres Vereins würden selbst gerne einmal Tipps vom Bundestrainer erhalten? Bewerben Sie sich doch einfach für den Bundestrainertag 2019 und vielleicht geht der Wunsch schon in diesem Jahr in Erfüllung. Welche wichtige Rolle die Ausbilder spielen, darum geht es regelmäßig auch bei der FN-Bildungskonferenz, die jetzt auf Hof Schulze Niehues in Freckenhorst stattgefunden hat. Dabei werden immer auch die besten Trainerabsolventen des Jahres 2018 mit der Gebrüder-Westhues-Auszeichnung geehrt.



Was sonst noch geschah sowie weitere aktuelle Informationen finden Sie außerdem wie gewohnt im Newsticker unter www.pferd-aktuell.de/fn/newsticker.



