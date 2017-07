Ausgabe 15/2017 Sehr geehrte Damen und Herren, die Europameisterschaften werfen die berühmten Schatten voraus. In vielen Altersklassen und Disziplinen haben in den letzten Wochen Sichtungen stattgefunden, sind Long- oder sogar schon Shortlists aufgestellt worden. Was sonst noch geschah sowie weitere aktuelle Nachrichten finden Sie wie immer in unserem Newsticker auf der Internetseite www.pferd-aktuell.de und in der FN-App. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. Ihr FN-aktuell-Team FEI - FN - DOKR Neue Fälle von Infektiöser Anämie in Deutschland Mehrere Pferde in verschiedenen Bundesländern betroffen Warendorf (fn-press). In den vergangenen Tagen wurden nach Informationen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen fünf Fälle von Infektiöser Anämie offiziell registriert.... weiter lesen Personalia Martin Richenhagen wurde 65 Duluth/USA (fn-press). Am 1. Juli feierte Martin Richenhagen, geschäftsführender Präsident von AGCO, der Muttergesellschaft von Fendt, seinen 65. Geburtstag. Aufgewachsen in einem Kölner Vorort... weiter lesen Reiterkreuz in Bronze für Dr. Hartmut Kaufmann Schwaiganger (fn-press). Im Rahmen der Deutschen Meisterschaften der Ponyfahrer in Schwaiganger wurde Dr. Hartmut Kaufmann für sein Engagement und seine Verdienste rund um den Fahr-... weiter lesen Dr. Hartwig Tewes wird 70 Pastetten (fn-press). Am 9. Juli wird Dr. Hartwig Tewes, Zuchtleiter des Friesenpferde Zuchtverbandes und ehemaliger Zuchtleiter des Landesverbands Bayerischer Pferdezüchter, 70 Jahre alt. Der gebürtige Niedersachse... weiter lesen Zucht Jetzt nennen fürs Freizeitpferde-Championat Am 2. August ist Nennungsschluss für das Bundesweite Championat des Freitzeitpferdes/-ponys in Verden Verden (fn-press). Am 2. August ist Nennungsschluss für das 9. Bundesweite Championat des Freizeitpferdes/-ponys. Bis dahin können sich Interessierte für einen Start im Rahmen der... weiter lesen Sport DAM 2017: Großes Qualifikationswochenende steht bevor Wer fährt zu den Deutsche Amateur-Meisterschaften in Dagobertshausen? Warendorf (fn-press). Wer reist zu Ende September zur Premiere der Deutschen Amateur-Meisterschaften in Dagobertshausen? Diese Frage stellt sich vom 14. bis 16. Juli auf fünf... weiter lesen DKB-Bundeschampionate Vorverkauf für DKB-Bundeschampionate gestartet Reduzierte Tickets bis 9. August Warendorf (fn-press). Der Ticketvorverkauf für die DKB-Bundeschampionate in Warendorf hat begonnen. Wer vom 30. August bis 3. September live die besten Nachwuchspferde und -ponys aus... weiter lesen Dressur Dressur: Longlist für EM der Junioren und Junge Reiter steht fest Letzte Formüberprüfung für Dressurnachwuchs Mitte Juli in Warendorf Warendorf (fn-press). Die Longlist für die Europameisterschaften der Junioren und Jungen Reiter in der Dressur steht fest. Die Nachwuchsdressurreiter müssen sich bei einer letzten Formüberprüfung... weiter lesen Para-Equestrian In Überherrn geht es für die Para-Dressurreiter um die EM-Tickets Sechs Longlist-Paare bewerben sich beim CPEDI um vier Startplätze Überherrn (fn-press). Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen ist der Linslerhof im saarländischen Überherrn im „Turniermodus“. Nach den Saarländischen Landesmeisterschaften Vielseitigkeit und der Goldenen Schärpe... weiter lesen Springen Longlist für die Nachwuchs-EM der Springreiter steht fest Children, Junioren und Junge Reiter benannt Warendorf (fn-press). Die Longlist für die Europameisterschaften der Nachwuchsspringreiter steht fest. Die Bundestrainer Peter Teeuwen (Ponys, Junioren und Junge Reiter) und Eberhard Seemann (Children) wählen... weiter lesen Abschied von First Class van Eeckelghem Daniel Deußers Olympia-Pferd nach Kolik eingeschläfert Warendorf (fn-press). Traurige Nachrichten aus Belgien: Der Wallach First Class van Eeckelghem musste aufgrund der Folgen einer schweren Kolik eingeschläfert werden. Im vergangenen Jahr gehörte er... weiter lesen Vielseitigkeit Michael Jung: EM-Aus für Lennox Titelverteidiger setzt nun auf sein WM-Pferd fischerRocana FST Horb (fn-press). Es war etwas anders geplant. Bei seinen vierten Europameisterschaften in Folge wollte Titelverteidiger Michael Jung (Horb) mit dem Hannoveraner Lennox in Strzegom antreten.... weiter lesen Team Weser-Ems II gewinnt "Goldene Schärpe Pferde" in Westerstede Westfalenteams auf den Plätzen zwei und drei Westerstede (fn-press). Bei der Goldenen Schärpe Pferde in Westerstede durfte sich der Landesverband Weser-Ems gleich über einen doppelten Erfolg freuen: Die Gastgeber stellten mit ihrer... weiter lesen Team Hannover I gewinnt Goldene Schärpe Ponys in Überherrn KRV Borken in Westfalen stellt beide Siegerinnen in der Einzelwertung Überherrn (fn-press). Die Sieger der Goldenen Schärpe Ponys 2017 kommen aus Hannover. Im kombinierten Wettkampf aus Dressur, Springen und Geländeritt, Vormustern, Theorie und einem unbewerteten... weiter lesen Fahren DM Vierspänner: Christoph Sandmann holt den Titel zum achten Mal Fahrer für CHIO in Aachen benannt Riesenbeck (fn-press). Bei der Deutschen Meisterschaft der Vierspänner ist Christoph Sandmann souverän zu seinem achten nationalen Titel gefahren. Im Kegelparcours konnte sich der 50-jährige Speditionskaufmann... weiter lesen DM Ponyfahrer: Drei neue Deutsche Meister Titel für Katja Helpertz, Jan-Felix Pfeffer und Steffen Brauchle Schwaiganger (fn-press). Deutschlands Ponyfahrer haben die Besten unter sich ausgemacht. Und zwar in allen Anspannungsarten an einem Ort. Die beste Pony-Einspännerfahrerin ist Katja Helpertz, der... weiter lesen Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport fördert Vierspännerfahrer Michael Brauchle Vierspännerfahrer profitiert vom Talentpool der Stiftung Warendorf (fn-press). „Natürlich möchte ich meinen Titel verteidigen, aber es wird schwer, denn es muss alles passen.“ Michael Brauchle ist der amtierende Europameister der Vierspänner... weiter lesen Voltigieren Deutsche Teilnehmer für CVIO Aachen nominiert Ausschuss benennt außerdem erste Kandidaten für die EM Ebreichsdorf Warendorf (fn-press). Im Anschluss an das CVI in Krumke (Sachsen-Anhalt) am vergangenen Wochenende hat die Arbeitsgruppe Spitzensport Voltigieren des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) die... weiter lesen Reining Reining: Dominik Reminder auf Platz drei in Kreuth Longlist für WM und EM aufgestellt Kreuth (fn-press). Für die Reiner stehen vom 9. bis 12. August die Europameisterschaften der Senioren und für die Junioren und Jungen Reiter die Weltmeisterschaften in... weiter lesen Ausbildung und Wissenschaft Ausbilder lernen auf internationaler Ebene voneinander FN begrüßt die Idee der internationalen Vernetzung von Ausbildung Ypäja/FIN (fn-press). Das Wohlergehen des Pferdes – um dieses Thema drehte sich die erste „Global Equestrian Educational Conference“ (GEEC), die Ende Mai in Ypäjä in... weiter lesen Breitensport, Vereine und Betriebe Deutsche HKM-Quadrillen-Championate: Jetzt anmelden! Am 10. September messen sich Deutschlands beste Quadrillenreiter Versmold (fn-press). Mannschaftsreiten, das Reiter wie Zuschauer begeistert: Dafür stehen die Deutschen HKM-Quadrillen-Championate, die am Sonntag, den 10. September in Versmold ausgetragen werden. Reiter bzw.... weiter lesen Gründerwettbewerb: Ein Rundumpaket für Ponyreitschulen Bewerbungsschluss bis zum 14. Juli verlängert - "Wir würden direkt wieder teilnehmen!" Warendorf (fn-press). Neue Ponys, Helme oder eine Ausbildung für die Reitlehrerin – im vergangenen Jahr fand die Premiere des Gründerwettbewerbs für Ponyreitschulen statt. Über 180... weiter lesen Persönliche Mitglieder Preisträger für den PM-Award gesucht Auszeichnung für außergewöhnliche Verdienste um Pferd und Mensch Warendorf (fn-press). Die Persönlichen Mitglieder (PM) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) zeichnen in diesem Jahr wieder Menschen aus, die sich besonders zum Wohl von Pferd... weiter lesen Seminarveranstaltungen der Persönlichen Mitglieder Aktuelle Termine in der Übersicht Warendorf (fn-press). Der Bereich Persönliche Mitglieder (PM) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) organisiert jährlich mehr als 160 Informations- und Ausbildungsveranstaltungen zu allen Themen rund ums... weiter lesen