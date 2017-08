Ausgabe 18/2017 Sehr geehrte Damen und Herren, heute beginnt in Strzegom in Polen die Europameisterschaft der Vielseitigkeitsreiter, zu der das deutsche Team einmal mehr als Titelverteidiger antritt. Parallel dazu ermitteln in Minden die Ponyfahrer ihre Weltmeister und ab nächster Woche steht die Multi-EM mit Dressur, Springen, Para-Dressur und Fahren in Göteborg auf dem Programm. Der Dressur- und Springreiternachwuchs hat seine Europameisterschaften am Wochenende bereits erfolgreich beendet und auch die deutschen Reiner konnten ihre EM-Silbermedaille verteidigen. Was sonst noch alles geschah sowie weitere aktuelle Nachrichten finden Sie wie immer in unserem Newsticker auf der Internetseite www.pferd-aktuell.de und in der FN-App. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. Ihr FN-aktuell-Team FEI - FN - DOKR Zukunft des Landgestüts Dillenburg Wohl der Pferde kann auch künftig gewährleistet werden Dillenburg (fn-press). Das Hessische Landgestüt Dillenburg ist zukunftsfähig und die dortige Pferdehaltung kann kein Grund für die geplante Schließung der Traditionsanlage sein – darüber sind... weiter lesen Personalia Reiterkreuz in Bronze für Karl-Heinz "Kalle" Frieler Gelsenkirchener Pferdesportfotograf beim Turnier der Sieger ausgezeichnet Münster (fn-press). Die Überraschung war perfekt. Beim „Turnier der Sieger“ ist der Pferdesportfotograf Karl-Heinz Frieler (63) mit dem Deutschen Reiterkreuz in Bronze ausgezeichnet worden. Schon während... weiter lesen Enno Georg wird 85 Alsfeld (fn-press). Am 18. August feiert der ehemalige Vorsitzende des Ausschusses Fahren des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei Enno Georg (Alsfeld) seinen 85. Geburtstag. Enno Georg war... weiter lesen Jürgen Pasemann wird 80 Berlin (fn-press). Am 25. August feiert Jürgen Pasemann, Ehrenvorsitzende des RV Fläming Jüterbog und Gründungsmitglied der Landesverbände Brandenburg und Berlin-Brandenburg, seinen 80. Geburtstag. Der Inhaber des... weiter lesen Franz Wego wird 70 Dummerstorf (fn-press). Seinen 70. Geburtstag feiert am 31. August der Vorsitzende der Landeskommission Mecklenburg-Vorpommern Franz Wego (Dummerstorf), auch bekannt als ehemaliger langjähriger Redakteur der „Mecklenburger... weiter lesen Jacqueline Schmieder wird 70 Nürnberg (fn-press). Am 22. August feiert die Vizepräsidentin des Bayerischen Reit- und Fahrverbandes Jacqueline Schmieder (Nürnberg) ihren 70. Geburtstag. Die gebürtige Münsteranerin feierte selbst im Sattel... weiter lesen Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport: Jochen Kienbaum 100 Tage im Amt Vorstandsvorsitzender resümiert: Seit Stiftungsgründung wurden 1,1 Millionen Euro ausgeschüttet Warendorf (fn-press). Jochen Kienbaum ist seit 100 Tagen im Amt des Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport. Im Interview zieht er ein Resümee über seinen Start... weiter lesen Zucht Ermelo: WM-Silber für Hannoveraner Sultan des Paluds 39 Siebenjährige bei WM der Jungen Dressurpferde Ermelo/NED (fn-press). Die Entscheidung bei den Weltmeisterschaften der Jungen Dressurpferde im niederländischen Ermelo ist gefallen. In der Altersklasse der Siebenjährigen, in der zum zweiten Mal... weiter lesen WM Ermelo: Zwei Mal Gold für deutsche Pferdezucht Weltmeistertitel für die Hannoveraner Lordswood Dancing Diamond und Don Martillo Ermelo/NED (fn-press). Ein Riesenerfolg feierte die deutsche Pferdezucht und insbesondere der Hannoveraner Verband bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde im niederländischen Ermelo. Nach dem Vizeweltmeister... weiter lesen Sport Multi-EM in Göteborg Para-Dressurreiter machen den Auftakt Göteborg/SWE (fn-press). Eine Multi-EM ähnlich der in Aachen 2015 erwartet die europäischen Pferdesportfans vom 21. bis 27. August 2017 in Göteborg. In der schwedischen Hafenstadt... weiter lesen DKB-Bundeschampionate DKB-BCH 2017: Vorhang auf für die Jüngsten Warendorf (fn-press). Sie sind die Jüngsten, die sich auf den DKB-Bundeschampionaten in Warendorf (30. August bis 3. September) präsentieren: die Reitpferde und -ponys. Und sie... weiter lesen DKB-BCH 2017: Vielseitigkeitspferde - Junge Alleskönner Warendorf (fn-press). Gut besucht ist der Geländeplatz während der DKB-Bundeschampionate: Hier zeigen Pferde und Ponys – fünf- und sechsjährig – wie man die gestellten Schwierigkeiten... weiter lesen Dressur U25-EM Dressur: Rathjens rückt für Schürmann ins Team 23-jährige Barmstedterin steht mit Emilio vor erster Championatsteilnahme Warendorf (fn-press). Der Dressurausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) hat Ninja Rathjens in das Team für die U25-Europameisterschaft der Dressurreiter nachberufen. Die 23-Jährige Barmstedterin... weiter lesen EM Rosendaal: Neun Medaillen für deutschen Dressurnachwuchs Hannah Erbe gewinnt erneut Triple-Gold Rosendaal/NED (fn-press). Fünf Mal Gold, drei Mal Silber und eine Bronzemedaille – die Ausbeute der deutschen Nachwuchsdressurreiter bei den Europameisterschaften ist einmal mehr beeindruckend. In... weiter lesen Bundessieger Children Dressur: Schnakenberg gewinnt in Verden Gold für Hannover, Silber für Bayern und Hessen Verden (fn-press). Es war eine Premiere für die Altersklasse Children in der Dressur: Im Rahmen des Turniers Verden international ermittelten die U14-Dressurreiter erstmals ihren Bundessieger... weiter lesen Springen Kaderaktualisierung Springen Blum, Klaphake, Tebbel und Weishaupt neu im A-Kader Warendorf (fn-press). Der Springausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei hat die Kaderlisten aktualisiert. Demnach bilden nun die Reiter, die für die Europameisterschaften in Göteborg (SWE)... weiter lesen EM Samorin: Junioren gewinnen Bronze, Silber für Justine Tebbel bei den Jungen Reitern Spannende Aufholjagd der U18-Springreiter / Tebbel mit achtjährigem Hengst Light Star erfolgreich Samorin (fn-press). „Spannung bis zum Schluss", ist das Motto bei der EM in Samorin gewesen: Die deutschen Junioren haben in der Slowakei nach einer spannenden... weiter lesen Nationenpreis Samorin: Ein Team aus jungen Wilden Finalisten von Deutschlands U25 Springpokal für Start in der Slowakei nominiert Warendorf (fn-press). Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport soll ein Sprungbrett für talentierte Nachwuchsreiter sein. Deshalb wählt Bundestrainer Otto Becker aus den Finalisten des... weiter lesen Vielseitigkeit EM Strzegom: Alle deutschen Pferde passieren Verfassungsprüfung 77 Paare aus 19 Nationen kämpfen ab morgen um die Medaillen in der Vielseitigkeit Strzegom/POL (fn-press). Es kann losgehen! Bei den Vielseitigkeits-Europameisterschaften im polnischen Strzegom kämpfen ab Donnerstagmorgen 77 Paare aus 19 Nationen um die Medaillen, 13 Länder stellen... weiter lesen Fahren WM Ponyfahrer: Sieg für Herbert Rietzler in der Einspänner-Dressur Deutsches Team übernimmt nach erstem Dressurtag die Führung Minden (fn-press). Die Weltmeisterschaften der Ponyfahrer sind in Minden in Ostwestfalen mit der Dressurprüfung der Einspänner gestartet. Herbert Rietzler und sein Edelbluthaflinger Nakuri gingen als... weiter lesen Voltigieren EM Ebreichsdorf: Medaillenregen im Magna Racino Siebenmal Edelmetall - bei der EM der Voltigierer sind die Deutschen die erfolgreichste Nation Ebreichsdorf (fn-press). Sieben von zwölf Medaillen für Deutschland – mit diesem sensationellen Ergebnis sind die deutschen Voltigierer von den Europameisterschaften, die vom 2. bis 6.... weiter lesen WM Junioren: Deutschland gewinnt ersten Weltmeistertitel U18-Voltigierer gewinnen fünf Medaillen bei der WM in Österreich Ebreichsdorf (fn-press). Die Medaillen-Bilanz aus schwarz-rot-goldener Sicht fällt gut aus: Der deutsche Kader um Bundestrainerin Ulla Ramge und Disziplintrainer Kai Vorberg hat fünf Medaillen gewonnen.... weiter lesen Reining EM/Jugend-WM Reining: Fünf Medaillen für deutsche Reiner Doppel-Gold für Gina Maria Schumacher Givrins/SUI (fn-press). Die Premiere der Weltmeisterschaften der Junioren und Jungen Reiter endete mit einem sensationellen Sieg für Gina Schumacher (Givrins/SUI) und ihren siebenjährigen American Quarter... weiter lesen Ausbildung und Wissenschaft Aktuelle Termine der Abteilung Ausbildung und Wissenschaft Warendorf (fn-press). DOSB-Vereinswettbewerb "Starke Netze gegen Gewalt 2017" Noch bis zum 29. September bewerben und bis zu 5.000 Euro für Vereinsarbeit gewinnen Frankfurt a.M. (fn-press). Zum vierten Mal schreibt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend den Vereinswettbewerb „Starke... weiter lesen