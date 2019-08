Ausgabe 18/2019 - FN-aktuell - Service der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN)

Sehr geehrte Damen und Herren,



die Europameisterschaften in Rotterdam sind gerade im vollen Gange, die Dressurreiter haben dort zum 24. Mal Mannschaftsgold gewonnen. Auch die Vierspännerfahrer waren bei ihrer Heim-EM in Donaueschingen erfolgreich und für die Distanzreiter endete die EM in England mit Team-Bronze.

Aber auch mit Blick in die Zukunft waren die Deutschen erfolgreich, so konnte Michael Jung das Testevent in Tokio für sich entscheiden. Entscheidend war aber vor allem, dsas sich Vertreter aller Pferdesportnationen dort über die zu erwartenden Bedigungen bei den Olympischen Spielen 2020 informieren konnten.



Um die Zukunft geht es auch bei den Bundeschampionaten. Vom 4. bis 8. September geben sich die besten Nachwuchspferde- und ponys der olympischen Disziplinen ein Stelldichein. 2020 kommt für sie definitiv zu früh, aber sicherlich wird auch in diesem Jahr wieder der ein oder andere künftige Championatskandidat auf dem Viereck, im Parcours oder Gelände zu besichtigen sein. Was sonst noch geschehen ist, lesen Sie in diesem FN-aktuell.



Alle Ergebnisse aus Rotterdam sowie weitere News finden Sie außerdem im Newsticker unter www.pferd-aktuell.de/fn/newsticker.



