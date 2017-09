Ausgabe 21/2017 Sehr geehrte Damen und Herren, bei den Deutschen Jugendmeisterschaften Dressur, Springen und Voltigieren in der Aachener Soers lösten elf neue Deutsche Meister ihre Vorgänger auf dem Treppchen ab. Zum allerersten Mal gibt in diesem Jahr dagegen auch Meisterschärpen für drei Amateure. In der Vielseitigkeit wurde der Titel bereits vergeben, in der kommenden Woche sind dann die Dressur- und Springreiter an der Reihe. Vom 22. bis 24. September entscheidet sich im hessischen Dagobertshausen, wer als erste Deutschen Amateur-Meister in die Geschichte des Pferdesports eingeht. Was sonst noch alles geschah sowie weitere aktuelle Nachrichten finden Sie wie immer in unserem Newsticker auf der Internetseite www.pferd-aktuell.de/newsticker. Wer immer auf dem Laufenden bleiben will, dem empfehlen wir außerdem, sich die FN-App herunterzuladen. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. Personalia Goldenes Reiterkreuz für Heidi van Thiel FN-Bundesjugendwartin im Rahmen der DJM Aachen ausgezeichnet Aachen (fn-press). Nicht die Alpen, sondern die Aachener Soers boten den passenden Ort für eine hohe Auszeichnung Im Rahmen der Deutschen Jugendmeisterschaften ist Heidi van... Dirk Hafemeister verstorben Olympiasieger von 1988 starb im Alter von 59 Jahren an Herzversagen Warendorf (fn-press). Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) trauert um Dirk Hafemeister. Der frühere Springreiter verstarb am 31. August 2017 an Herzversagen. Sein größter sportlicher Erfolg war... Franz-Josef Lehmkuhl verstorben Emsdetten (fn-press). Der Fahrsport trauert um Ponyfahrer Franz-Josef Lehmkuhl (Emsdetten). Der ehemalige Mannschaftswelt- und Vizeweltmeister verstarb am 11. September im Alter von 69 Jahren. Der Gas-... Zucht FN-Bundesstutenschau: Haflinger und Edelbluthaflinger auf dem Laufsteg Arabella, Aurora, Overa und Harmonie sind die Bundessiegerinnen Münster-Handorf (fn-press). Alle vier Jahre gibt es im Lande ein „Blondinen-Schaulaufen" der besten deutschen Haflinger und Edelbluthaflinger. In diesem Jahr bot das Westfälische Pferdezentrum in... Sport Sönke Rothenberger und Cosmo neue Nummer zwei der Welt Internationale Reiterliche Vereinigung FEI hat die Ranglisten aktualisiert Lausanne/SUI (fn-press). Nach den Europameisterschaften in Strzegom und Göteborg sind die Weltranglisten der Olympischen Disziplinen ein wenig in Bewegung gekommen. Michael Jung und Isabell Werth... DAM: 90 Dressur- und Springreiter kämpfen um erste Meistertitel Auf schreibt im hessischen Dagobertshausen Geschichte? Warendorf/Marburg (fn-press). Wer wird der erste Deutsche Amateur-Meister in der Dressur? Und wer im Springen? Diese Frage klärt sich vom 22. bis 24. September auf... Dressur DJM Aachen: Gold für Rothenberger, Allard und Middelberg Die neuen Nachwuchsmeister in der Dressur stehen fest Aachen (fn-press). Finaltag der Deutschen Jugendmeisterschaften in der Aachener Soers: Insgesamt gab es an diesem Wochenende elf neue Deutsche Meister in den Disziplinen Dressur, Springen... Maja Schnakenberg ist Bundesnachwuchs-Championesse Dressur Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen übergibt als Schirmherrin den Nachwuchspreis Aachen (fn-press). Eine Prüfung mit Pferdewechsel ist immer eine aufregende Sache – im Bundesnachwuchschampionat haben sich die drei jungen Finalistinnen dieser anspruchsvollen Aufgabe gestellt. Einen... U25-EM Dressur: Doppel-Gold für Lisa-Maria Klössinger EM-Kür wurde wetterbedingt abgebrochen Lamprechtshausen/AUT (fn-press). Zum zweiten Mal in Folge haben die deutschen U25-Dressurreiter Team-Gold bei den Europameisterschaften ihrer Altersklasse gewonnen. Im österreichischen Lamprechtshausen verteidigten Ninja Rathjens, Juliette... Springen DJM Springen: Staack, Haunhorst, Braunert und Gut sind die neuen Meister Nachwuchsspringreiter kämpften in der Aachener Soers um die Titel Aachen (fn-press). Die neuen Deutschen Meister der Nachwuchsspringreiter stehen fest, drei der vier Titel gewinnen junge Damen im Springsattel. Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Aachen... Vielseitigkeit Franca Lüdeke erste Deutsche Amateur-Meisterin Vielseitigkeit Bettina Hoy und Seigneur Medicott gewinnen offene CIC2*-Prüfung in Langenhagen Langenhagen-Twenge (fn-press). Zwei Wochen vor der Premiere der Deutschen Amateur-Meisterschaften Dressur und Springen in Dagobertshausen ist in Langenhagen-Twenge bei Hannover bereits der Titel in der... Fahren WM junger Fahrpferde: Drei Weltmeister aus Deutschland Enfado P, Fortino und Da Vincy vorn Mezöhegyes/HUN (fn-press). Was für ein Erfolg! Die deutschen Pferde errangen bei den Weltmeisterschaften junger Fahrpferde im ungarischen Staatsgestüt Mezöhegyes drei Mal Gold, zwei Mal Silber... Voltigieren DJM Voltigieren: Triple für Andrea Blatz Nordheimer Trainerin holt mit ihren Schützlingen die Meistertitel mit dem Team, im Einzel und im Pas-de-Deux Aachen (fn-press). Die großen Gewinner dieser Deutschen-Jugendmeisterschaften sind die Voltigierer vom RV Nordheim. Die Pferdeakrobaten von Trainerin und Longenführerin Andrea Blatz sicherten sich bei den... Reining DM Reining: Titelkämpfe in Kreuth Deutsche Meisterschaft Reining am 22. September 2017 Kreuth (fn-press). In Kreuth in Ostbayern werden auch 2017 wieder die Deutschen Meisterschaften Reining ausgetragen. Im Rahmen der German Open der Ersten Western Union (EWU)... Distanzreiten Jugend-WM Distanz: Zwei deutsche Teilnehmerinnen Moira und Nayla Al Samarraie starten in Italien Valeggio sul Mincio/ITA (fn-press). Für die Nachwuchs-Distanzreiter steht der Saisonhöhepunkt bevor. Vom 22. bis 24. September finden die Weltmeisterschaften der Junioren und Jungen Reiter in... Orientierungsreiten EM Orientierungsreiten: Platz sechs für deutsches Junge Reiter-Team TREC-Reiter trafen sich im fränzosischen Lamotte-Beuvron Lamotte-Beuvron/FRA (fn-press). Mit Platz sechs (736 Punkte) bei den Europameisterschaften im Orientierungsreiten/TREC beendete das Team der deutschen Jungen Reiter das Championat im französischen Lamotte-Beuvron Anfang... Breitensport, Vereine und Betriebe Deutsche HKM-Quadrillenchampionate: RV Kalthoff und St. Hubertus Wesel-Obrighoven sind Spitze 30. Auflage mit neuen Quadrillenteams am Start Versmold (fn-press). Titel verteidigt und Titelverteidiger geschlagen: Das ist das Ergebnis der Deutschen HKM-Quadrillenchampionate, die am zweiten Septemberwochenende in Versmold ausgetragen wurden. Zum einen wiederholte... 