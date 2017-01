Ausgabe 02/2017 Sehr geehrte Damen und Herren, das Wahljahr 2017 schreitet auch im Pferdesport weiter voran. Nach den Vielseitigkeitsreitern haben nun auch die A- und B-Kader Dressur und Voltigieren ihre Ausschussvorsitzenden nominiert. Auf Wunsch der Aktiven sollen hier die bisherigen Amtsinhaber auch weitere vier Jahre die Disziplinausschüsse leiten. Wie sich die Gremien in Sport und Zucht endgültig zusammensetzen, entscheidet sich allerdings erst im Mai im Rahmen der FN-Tagungen in Stuttgart. Was sonst noch geschah, erfahren Sie hier oder auch im Newsticker auf unserer Internetseite www.pferd-aktuell.de. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. Ihr FN-aktuell-Team FNverlag Neu aufgelegt im FNverlag: "111 Lösungswege für das Reiten" Warendorf (fn-press). Bereits in vierter Auflage und neu überarbeitet ist jetzt das Buch „111 Lösungswege für das Reiten“ im FNverlag erschienen. Die Lehrerin, Ausbilderin, Grand-Prix-Reiterin... weiter lesen Sport Championatsübersicht 2017 Warendorf (fn-press). Das Pferdesportjahr 2017 hat begonnen und steckt wieder voller spannender Championate und hochkarätiger Bundesveranstaltungen. Zu den Jahreshöhepunkten zählen die Europameisterschaften im schwedischen Göteborg,... weiter lesen Dressur Dressur: Klaus Roeser erneut zum Ausschussvorsitzenden vorgeschlagen Aktive wählen Hubertus Schmidt, Fabienne Lütkemeier, Sanneke Rothenberger und Florine Kienbaum zu ihren Vertretern Warendorf (fn-press). Beim jährlichen Aktiventreffen der Dressurreiter aus dem A- und B-Kader standen in diesem Jahr neben der Saisonplanung auch Wahlen an. Erneut haben die... weiter lesen Springen Teilnehmer für HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter nominiert Braunschweig (fn-press). Im Rahmen der Löwen Classics vom 16. bis 19. März in Braunschweig wird auch in diesem Jahr das HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter ausgetragen. Erstmals... weiter lesen Voltigieren Voltigieren: Dritte Amtsperiode für Jochen Schilffarth als Ausschussvorsitzender A- und B-Kader Voltigieren wählen Torben Jacobs und Simone Drewell zu Aktivensprechern Warendorf (fn-press). Jochen Schilffarth aus Möhrendorf soll weiter Vorsitzender des Voltigierausschusses des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) bleiben. Dafür sprachen sich jetzt einstimmig die Mitglieder... weiter lesen Breitensport, Vereine und Betriebe Seminarreihe für Trainer in der Basis- und Schulpferdeausbildung Warendorf (fn-press). Eine bundesweite Seminarreihe für Trainer in der Basisausbildung und in der Ausbildung mit Schulpferden bietet die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) zusammen mit den... weiter lesen Jugend Liste der Schulsportbeauftragte aktualisiert Warendorf (fn-press). Es hat Wechsel bei den Schulsportbeauftragten im Pferdesport gegeben. Eine neue Übersicht der Schulsportbeauftragten findet sich auf der Internetseite der Deutschen Reiterlichen Vereinigung... weiter lesen Vereine aufgepasst: Jetzt wieder für das "Grüne Band" bewerben Frankfurt (fn-press). Auch 2017 zeichnen der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Commerzbank wieder gemeinsam Vereine mit vorbildlicher Talentförderung mit dem „Grünen Band“ aus. Insgesamt... weiter lesen Umwelt und Pferdehaltung Uni Göttingen startet Umfrage zur Pferdehaltung im Wirtschaftsgrünland Göttingen (fn-press). Welche Pferdehalter nutzen wo, wie und wieviel Grünland - und warum? Diesen Fragen geht das Forschungsprojekt „Die neue Kuh?! Zur Bedeutung der Pferdehaltung... weiter lesen Newsletter als PDF-Datei Wer alle Texte in voller Länge untereinander lesen oder ausdrucken möchte, kann sich hier den Newsletter als PDF-Datei herunterladen (Achtung: Die Erstellung der PDF-Datei kann bis zu einer Minute dauern). Ausgabe 02/2017 als PDF