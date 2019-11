Ausgabe 26/2019 - FN-aktuell - Service der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN)

Sehr geehrte Damen und Herren,



Mitte November tagte der Weltreiterverband (FEI) in Moskau und traf dort zahlreiche Termin- und Personalentscheidungen. Aber auch in Warendorf war in der letzten Woche viel los: Ob bei der "Stensbeck-Feier" zu Ehren der besonders guten Pferdewirt-Absolventen, ob beim ersten Veranstalter-Forum "Turnier der Zukunft" oder beim tradionellen Ball der erfolgreichen Championatsteilnehmer 2019 - immer war die zum Festsaal umfunktionierte DOKR-Springhalle bestens gefüllt. Wer geehrt, worüber diskutiert wurde und was sonst noch geschah, lesen Sie in dieser Ausgabe von FN-aktuell. Um regelmäßig auf dem Laufenden zu sein, empfehlen wir Ihnen wie immer, zwischendurch auch einmal einen Blick in unseren Newsticker unter www.pferd-aktuell.de/fn/newsticker zu werfen.



