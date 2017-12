Ausgabe 27/2017 Sehr geehrte Damen und Herren, das leichte Mitgliederwachstum des vergangenen Jahres hat sich leider nicht fortgesetzt. Laut aktueller Statistik zählt die FN 687.036 Mitglieder, ein halbes Prozent weniger als im Vorjahr. Mehr zur Mitgliederentwicklung lesen Sie in diesem Newsletter, außerdem die aktuellen Beschlüsse der außerordentlichen Sitzung des Beirats Zucht, der u.a. die Zuchtverbandsordnung für 2019 verabschiedet hat. Was sonst noch geschah, finden Sie außerdem in unserem Newsticker unter www.pferd-aktuell.de/fn/newsticker. Wer regelmäßig informiert sein will, dem empfehlen wir außerdem, sich die FN-App herunterzuladen, um damit die wichtigsten Neuigkeiten als Push-Meldung aufs Smartphone zu erhalten. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. Ihr FN-aktuell-Team FEI - FN - DOKR FN-Mitgliederzahlen wieder leicht im Minus Positive Zahlen des vergangenen Jahres bestätigen sich nicht Warendorf (fn-press). Die Statistik des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) weist für das Jahr 2017 einen leichten Rückgang der Mitglieder in den deutschen Reit- und Fahrvereinen... weiter lesen Montevideo: Verbot bestimmter Hinterbeingamaschen beschlossen Collective Marks in der Dressur sind größtenteils Geschichte Montevideo/URY (fn-press). Die Delegierten des Weltreiterverbandes haben bei ihrer Generalversammlung in Montevideo (Uruguay) über diverse Regelwerksänderungen in den Pferdesportdisziplinen abgestimmt. Dabei beschlossen sie unter anderem... weiter lesen Medikation: Julia Krajewski akzeptiert Verwaltungsstrafe Bisher keine Klärung über Herkunft der gefundenen Substanz Warendorf (fn-press). Im Oktober informierte der Weltreiterverband FEI die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) über eine positive Medikationskontrolle, die von Julia Krajewskis Pferd Samourai du Thot... weiter lesen Außergewöhnliches Fair Play gesucht Bis zum 31. Dezember 2017 können Favoriten nominiert werden Frankfurt/Main. Vom Verzicht auf einen unrechtmäßig gegebenen Strafstoß in der Kreisliga bis zum Verleih von eigenem Equipment an Gegner im Medaillenkampf bei Olympia: Fair Play... weiter lesen Zucht FN-Beirat Zucht verabschiedet ZVO 2019 Kleinere Veränderungen der Durchführung der Hengstleistungsprüfungen für Reitpferde beschlossen Warendorf (fn-press). Im Rahmen einer außerordentlichen Sitzung hat der Beirat Zucht der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) einer neu strukturierten Zuchtverbandsordnung (ZVO 2019) zugestimmt. Notwendig wurde... weiter lesen Sport Ausrüstungskatalog zur LPO 2018 ist online Warendorf (fn-press). Der neue LPO-Ausrüstungskatalog ist online. Die Broschüre ist eine Ergänzung zur Leistungs-Prüfungs-Ordnung 2018, die am 1. Januar 2018 in Kraft tritt, und bietet... weiter lesen Dressur Nachwuchsdressurreiter für den Preis der Zukunft nominiert Erster Leistungsvergleich für U18 und U21-Dressurreiter in Münster Münster (fn-press). Der „Preis der Zukunft“ ist der traditionelle Auftakt für den Dressurnachwuchs. Schon wenige Tage nach Jahreswechsel treffen sich die besten Jungen Reiter und... weiter lesen Springen LPO 2018: Neuerungen für Springreiter Warendorf (fn-press). Vor allem für Springreiter bringt die neue Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO 2018) einige Neuerungen mit sich, unter anderem zwei neue Stil-Springprüfungen sowie das „Revival“ eines... weiter lesen Vielseitigkeit Pferdezentrum Franken: "Start frei - im Cross dabei" Kostenfreies Seminar für Jugendliche und ihre Eltern und Trainer Ansbach (fn-press). Sie gilt für viele als Königdisziplin des Reitsports – die Vielseitigkeit. Egal auf welchem Niveau verlangt vor allem die Geländestrecke Vertrauen und eine... weiter lesen Fahren Fahren: Sichtungswege 2018 WEG Tryon und WM Einspänner in Horst/NED als Saisonhöhepunkte Warendorf (fn-press). Wie in den anderen Pferdesportdisziplinen stehen auch für die Vierspänner die Weltreiterspiele 2018 als Saisonhöhepunkt bevor. Für die Einspännerfahrer steht ebenfalls eine Weltmeisterschaft... weiter lesen Orientierungsreiten TREC: Saisonplanung 2018 der Orientierungsreiter und -fahrer Nomborn (fn-press). Die Terminplanung 2018 und der Ausklang der Saison bestimmten das bundesweite Treffen der Orientierungsreiter und –fahrer, zu dem Anfang November rund 40 Aktive,... weiter lesen Ausbildung und Wissenschaft FN-Ausbildergewinnspiel: Preisträger stehen fest 548 Teilnehmer / Über 300 Preise vergeben Warendorf (fn-press). 548 – so viele Trainer haben am FN-Ausbildergewinnspiel 2017 teilgenommen. Einzige Voraussetzung: Der Ausbilder gab im Jahr 2017 einen Abzeichenlehrgang. Gründerwettbewerb: Die Sieger von Runde 2 stehen fest
Zehn neue Ponyreitschulen erhalten eine Förderung
Warendorf (fn-press). Die Gewinner von Runde zwei des Gründerwettbewerbs für Ponyreitschulen stehen fest. In einem dreistufigen Bewerbungsprozess konnten sich zehn Vereine und Betriebe besonders hervortun