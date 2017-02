Breitensport, Vereine und Betriebe "Pack an! Mach mit!" geht in neue Runde Erstmals werden 100 Vereine gefördert und ein Sonderpreis vergeben Warendorf (fn-press). Was gut ist, bleibt. Vor diesem Hintergrund ruft die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) nun zum bereits vierten Mal zur Aktion „Pack an! Mach... weiter lesen