Ausgabe 04/2017 Sehr geehrte Damen und Herren, gerade fiel die Entscheidung, dass das DOKR bis auf Weiteres keinen deutschen Reitern eine Startgenehmigung mehr für internationale Distanzritte in Dubai erteilen wird. Hintergründe dazu und was sich sonst noch in Pferdesport und Pferdezucht ereignet hat, lesen Sie in diesem Newsletter. Weitere Informationen finden Sie regelmäßig auch im Newsticker auf unserer Internetseite www.pferd-aktuell.de und in der FN-App. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. Ihr FN-aktuell-Team FEI - FN - DOKR Distanzreiten: Keine Startgenehmigungen mehr für deutsche Reiter bei internationalen Turnieren in Dubai DOKR-Vorstand reagiert auf jüngste Todes- und Medikationsfälle in den Emiraten Warendorf (fn-press). Der Vorstand des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) hat beschlossen, bis auf Weiteres deutschen Reitern keine Startgenehmigungen mehr für internationale Distanzritte in Dubai

Personalia Dr. Hubert Reuter wird 90 Düsseldorf (fn-press). Am 16. März feiert Dr. Hubert Reuter aus Düsseldorf seinen 90. Geburtstag. Während seiner Dienstzeit als Ministerialrat im nordrhein-westfälischen Umwelt- und Landwirtschaftsministerium erwarb

Hans-Peter Schmidt wird 75 Nürnberg (fn-press). Am 21. März feiert FN-Präsidiumsmitglied Hans-Peter Schmidt aus Nürnberg seinen 75. Geburtstag. Der Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrats der Nürnberger Versicherungsgruppe und Träger des Verdienstkreuzes am

Renate Schmolze wird 75 Bremen (fn-press). Am 13. März feiert Renate Schmolze (Bremen), ehemaliges Mitglied der Bundesjugendleitung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), ihren 75. Geburtstag. Renate Schmolze war 1988 bis Reinhard Wendt wird 70 Warendorf (fn-press). Am 18. März feiert Reinhard Wendt (Warendorf), ehemaliger Geschäftsführer des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) und des Bereichs Sport der Deutschen Reiterlichen Vereinigung

Zucht Der Sichtungsweg zur WM der jungen Dressurpferde 2017 Sichtungstermine am 21. Juni und 12. Juli in Warendorf Warendorf (fn-press). Zum zweiten Mal gastieren in diesem Jahr die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde (FEI/WBFSH World Breeding Championship Dressage For Young Horses) in den Niederlanden.

HLP 2017: Erste Sportprüfung für gekörte Hengste in Münster-Handorf beendet Sportprüfung bot einen "umfassenden und ehrlichen Eindruck" Warendorf (fn-press). Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr ist Anfang Februar in Münster-Handorf die erste von insgesamt vier Sportprüfungen für gekörte Reitpferdehengste 2017 zu

Sport J.J.Darboven Vereins-Initiative: Fast 1.500 Bewerbungen Bewerbungszahl übersteigt alle Erwartungen Warendorf (fn-press). Die Bewerbungsphase für die J.J.Darboven Vereins-Initiative 2017 ist abgeschlossen und das Ergebnis übertrifft alle Erwartungen: Exakt 1.462 Vereine haben sich um eines von

Dressur U25-Dressur: Nun auch Nationenpreis in Aachen Sichtungsweg zu den Europameisterschaften in Lamprechtshausen Warendorf (fn-press). Seit vergangenem Jahr hat der internationale Dressursport eine „offizielle" Altersklasse mehr. Erstmals traten die U25-Reiter zu Europameisterschaften an – für die deutschen Teilnehmer

Piaff-Förderpreis-Lehrgang 2017: Großes Starterfeld in Warendorf 14 Nachwuchsdressurreiter für den Start in der Serie nominiert Warendorf (fn-press). Für den angehenden Grand-Prix-Nachwuchs in der Dressur beginnt die Saison regelmäßig mit einem Lehrgang am Bundesleistungszentrum des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) in

3. Internationales FN-Dressurseminar in Warendorf Training und Beurteilung junger Dressurpferde Warendorf (fn-press). Bereits zum dritten Mal lädt die die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) in diesem Jahr vom 2. bis 5. September zu einem internationalen Dressurseminar

Springen Deutschlands U25 Springpokal: Wiesbaden als neue Station Über drei Qualifikationen führt der Weg zum Finale beim CHIO Aachen Warendorf (fn-press). Das Pfingstturnier in Wiesbaden ist neue Station von Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport und der Familie Müter. Die Nachwuchsserie für Springreiter Springen: Markus Brinkmann in B-Kader nachberufen Herforder Reiter hat sich mit dem Wallach Pikeur Dylon im internationalen Sport etabliert Warendorf (fn-press). Der Springausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) hat Markus Brinkmann mit seinem Pferd Pikeur Dylon in den B-Kader Springen nachberufen. Der 36-jährige

Horst-Gebers-Stiftung: Lehrgang in Riesenbeck mit Franke Sloothaak Sloothaak trainiert DJM-Medaillengewinner Riesenbeck (fn-press). Die Horst-Gebers-Stiftung hat sich die Nachwuchsförderung der deutschen Springreiter auf die Fahnen geschrieben. Für ihre guten Leistungen wurden jetzt alle Medaillengewinner der Deutschen

Vielseitigkeit Nationenpreisserie Vielseitigkeit startet erst im April Über zehn Stationen zum Seriensieg Warendorf (fn-press). Mit etwas Verspätung startet in diesem Jahr die FEI-Nationenpreisserie Vielseitigkeit in die Saison 2017. Statt des französischen Traditionsstandorts Fontainebleau im März macht das EM der Ländlichen Reiter 2017 in Tongeren/BEL Alle CIC2* bis Ende Mai zählen als Sichtung Tongeren/BEL (fn-press). Die alle zwei Jahre stattfindenden Europameisterschaften der Ländlichen Vielseitigkeitsreiter werden in diesem Jahr vom 27. bis 30. Juli im belgischen Tongeren ausgetragen. Die

Fahren Weltcup-Fahren: Georg von Stein im Finale Weltcup der Vierspänner vom 22. bis 26. Februar 2017 in Göteborg Bordeaux (fn-press). Georg von Stein aus Modautal hat sich für das Weltcup-Finale der Vierspänner qualifiziert. Nach der letzten Station des Hallen-Weltcups am vergangenen Wochenende in

Voltigieren Neun deutsche Voltigierer beim Weltcup-Finale in Dortmund Schwarz-rot-goldene Chancen in allen Disziplinen Dortmund (fn-press). Das FEI Weltcup-Finale der Voltigierer kehrt zurück nach Dortmund. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr werden die weltbesten Pferdeakrobaten beim Showdown der Winter-Weltmeisterschaft Reining Reining: Dr. Matthias Gräber wieder als Vorsitzender vorgeschlagen Grischa Ludwig und Andre Zschau als Aktivenvertreter bestätigt Warendorf (fn-press). Dr. Matthias Gräber aus Weinheim ist von den Aktiven wieder als Vorsitzender des Disziplin-Beirats Reining des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) vorgeschlagen worden.

Ausbildung und Wissenschaft APO 2020: Anregungen und Vorschläge erwünscht Warendorf (fn-press). 2020 tritt eine neue die Ausbildungs-Prüfungs-Ordnung (APO) in Kraft. Verbesserungs- und Änderungswünsche dafür können bis Ende März bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN)

Breitensport, Vereine und Betriebe BFH-Urteil: Vereine müssen Steuer auf Pensionspferdeumsätze zahlen Warendorf (fn-press). Gemeinnützige Vereine mit Pensionspferdehaltung müssen den vollen Umsatzsteuersatz von 19 Prozent auf alle Dienstleistungen zahlen, die im Zusammenhang mit der Pensionspferdehaltung erbracht werden.

Wettbewerb "Pferdefreundlichste Gemeinden und Regionen" startet wieder Bewerbungsschluss 30. Juni 2017 Warendorf (fn-press). Pferdesteuer hin oder her: Die Zahl der den Pferdefreunden wohlgesonnenen Städte und Gemeinden ist weit aus größer als die derer, die auf Kosten