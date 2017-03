Ausgabe 05/2017 Sehr geehrte Damen und Herren, noch rund zwei Wochen, dann öffnet die weltberühmte Pferdemesse Equitana in Essen wieder ihre Tore. Auch die FN ist wieder mit einem Stand und einem umfangreichen Programm dabei und freut sich auf Ihren Besuch. Ebenfalls im März gestartet sind zwei FN-Wettbewerbe: Bereits zum 24. Mal sucht die FN "Stall-Verbesserer" und das "Ausbildergewinnspiel" wurde neu aufgelegt. Im Sport richtet sich der Blick nicht nur auf die diversen Weltcup-Finals, sondern auch schon in Richtung Europameisterschaften. Einen neuen nationalen Saisonhöhepunkt bietet auch die Deutsche Amateur-Meisterschaft auf der Reitsportanlage Dagobertshausen. Weitere Informationen finden Sie regelmäßig auch im Newsticker auf unserer Internetseite www.pferd-aktuell.de und in der FN-App. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. Ihr FN-aktuell-Team FEI - FN - DOKR FN auf der Equitana 2017 Schwerpunktthemen Nachwuchs und Sicherheit Essen (fn-press). Wenn die FN vom 18. bis 26. März auf der Equitana in Essen ist, dann setzt sie in ihrem Programm zwei Schwerpunkte: Nachwuchs... weiter lesen Personalia Meteor-Preis für Breido Graf zu Rantzau FN-Präsident erhält Auszeichnung der Holsteiner Masters Kiel. Seit mittlerweile zehn Jahren verleihen die Holsteiner Masters in Schleswig-Holstein den Meteor-Preis für außergewöhnliche Verdienste und Leistungen von Menschen, die sich besonders für Sport... weiter lesen Sport Die Deutschen Amateur-Meisterschaften kommen Finale vom 22. bis 24 September auf der Reitsportanlage Dagobertshausen in Hessen Warendorf (fn-press). Die Deutschen Amateur-Meisterschaften kommen. Vom 22. bis 24. September ermitteln beim entscheidenden Finale auf der Reitsportanlage Dagobertshausen die besten Amateure auf S-Niveau im... weiter lesen Neu auf pferd-aktuell.de: LPO-Ausrüstungskatalog Warendorf (fn-press). Darf der das? Immer wieder kommt es auf Turnieren zu Fragen rund um die Ausrüstung von Pferd und Reiter. Was ist erlaubt und... weiter lesen Europameisterschaften live erleben Warendorf (fn-press). Der August 2017 bietet Pferdesportfans ein volles Programm: Die Dressur-, Spring-, Vielseitigkeits- und Parareiter, Fahrer und Voltigierer tragen ihre Europameisterschaften aus. Wer bei... weiter lesen Dressur 2017 erstmals Bundessieger Children in der Dressur Warendorf (fn-press). Die Altersklasse U14 („Children“) ist in der Dressur weiter auf dem Vormarsch. Nachdem das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) im vergangenen Jahr bereits... weiter lesen Para-Equestrian EM in Göteborg auch Saisonhöhepunkt für Para-Dressurreiter 2017 mit neuen Aufgaben und Umbenennung der Behinderten-Grades Warendorf (fn-press). Für die deutschen Para-Dressurreiter steht das Jahr 2017 im Zeichen der Europameisterschaften. Ab 21. August machen sie den Auftakt bei der Multi-EM im... weiter lesen Springen Springen: Weltcup-Finale mit mindestens zwei Debütanten Hallensaison findet im US-amerikanischen Omaha ihren Höhepunkt Warendorf (fn-press). In genau vier Wochen beginnt im US-amerikanischen Omaha das Weltcup-Finale der Spring- und Dressurreiter. Die Parcoursspezialisten der West-Europaliga haben ihre Qualifikationsphase bereits beendet.... weiter lesen Vielseitigkeit Event Rider Masters 2017 auch in Deutschland Neue Vielseitigkeitsserie gastiert in Wiesbaden Wiesbaden (fn-press). Im vergangenen Jahr feierte die Vielseitigkeitsserie Event Rider Masters (ERM) ihre Premiere. Wenn auch international ausgeschrieben, gab es zunächst nur Standorte in Großbritannien.... weiter lesen Fahren Fahren: Rudolf Temporini soll Vorsitzender werden Arndt Lörcher und Rene Poensgen als Aktivensprecher gewählt Warendorf (fn-press). Rudolf Temporini soll der neue Chef im Fahrerlager werden. Bei der Aktivenversammlung in Warendorf haben die fast 50 anwesenden Fahrer ihn als neuen... weiter lesen Göteborg: Boyd Exell gewinnt zum siebten Mal Georg von Stein fährt beim Weltcup-Finale der Vierspänner erneut auf Patz 7 Göteborg (fn-press). Georg von Stein scheint ein Abonnement auf den siebten Platz beim Weltcup-Finale der Vierspännerfahrer zu haben. Nach 2015 und 2016 beendete der 44-Jährige... weiter lesen Ausbildung und Wissenschaft Das FN-Ausbildergewinnspiel gestartet Ausbilden und gewinnen mit den Abzeichen Warendorf (fn-press). Unter dem Motto „Ausbilden und gewinnen“ bietet die FN zum zweiten Mal ein Gewinnspiel für Ausbilder an. Teilnehmen können Ausbilder, die im Zeitraum... weiter lesen Breitensport, Vereine und Betriebe Seminar: Reitschulen erfolgreich am Markt Noch Plätze frei! Essen (fn-press). Um Themen wie Businessplan, Kostenrechnung und Selbstmarketing geht es am Samstag, 25. März auf der Equitana in Essen in dem Seminar „Ponyreitschulen erfolgreich... weiter lesen Umwelt und Pferdehaltung Haltungswettbewerb: Unser Stall soll besser werden 2017 Teilsanierungen, Um- und Neubauten gesucht Warendorf (fn-press). Zum 24. Mal prämieren die Persönlichen Mitglieder der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und das Fachmagazin Reiter Revue International Deutschlands beste Pferdeställe. Im bundesweiten... weiter lesen Persönliche Mitglieder Seminarveranstaltungen der Persönlichen Mitglieder Aktuelle Termine in der Übersicht Warendorf (fn-press). Der Bereich Persönliche Mitglieder (PM) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) organisiert jährlich mehr als 150 Informations- und Ausbildungsveranstaltungen zu allen Themen rund ums... weiter lesen