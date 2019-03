Ausgabe 5/2019 - FN-aktuell - Service der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN)

Ein Service der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) 07.03.2019 Ausgabe 5/2019

die ersten sportlichen Höhepunkte des Jahres gehen auf die Zielgerade. In s'Hertogenbosch kämpfen die deutschen Dressurreiter um die letzten Startplätze beim Weltcupfinale in Göteborg. Bereits qualifiziert haben sich die Kandidaten für das Weltcup-Finale Voltigieren. Deutschland tritt hier nicht nur zahlenmäßig dominant auf, sondern auch als Titelverteidiger in allen drei Kategorien. Und noch ein sportliches Ereignis wirft seine Schatten voraus: Die Deutschen Amateur-Meisterschaften gehen in die dritte Runde. Gastgeber der DAM 2019 ist die Reitanlage Riesenbeck International. Neu ist auch der Qualifikationsmodus, er erfolgt erstmals über eine Rangliste.



Was sonst noch geschehen ist, lesen Sie hier. Aktuelle Informationen finden Sie wie gewohnt auch im Newsticker unter www.pferd-aktuell.de/fn/newsticker.



FEI - FN - DOKR Championatsübersicht 2019

Die wichtigsten Championate und Bundesveranstaltungen im Pferdesport



2019 – ein Jahr voller pferdesportlicher Topereignisse: Rund 50 Welt-, Europa- und Deutsche Meisterschaften sowie diverse Bundesveranstalten in insgesamt acht Disziplinen und fünf... weiter lesen Sport 3. Ergänzungssatz zur LPO 2018

Erhältlich in gedruckter Form, als Download und online



Der 3. Ergänzungssatz zur „Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) 2018“ mit Gültigkeit zum 1. Januar 2019 ist ab sofort in gedruckter Form erhältlich. Abonnenten der Online-Version... weiter lesen Deutsche Amateur-Meisterschaften 2019 in Riesenbeck

DAM-Qualifikation Dressur und Springen erstmals über Ranglisten



Die Deutschen Amateur-Meisterschaften Dressur und Springen haben einen neuen Gastgeber. Nach zwei Jahren in Dagobertshausen findet die DAM in diesem Jahr in Westfalen... weiter lesen J.J.Darboven Vereins-Initiative: die Siegervereine 2019

Interesse an der Initiative ist ungebrochen



Auch in der vierten Runde ist das Interesse der turnierveranstaltenden Vereine an der J.J.Darboven Vereins-Initiative ungebrochen. Aus rund 1.500 Bewerbern wurden jetzt die... weiter lesen Dressur Dressur: Enges Weltcup-Rennen auf der Zielgeraden

Letzte Station in s’Hertogenbosch bringt Entscheidung über Finalisten



So eng ist es aus deutscher Sicht im Dressur-Weltcup wohl noch nie zugegangen. Drei Reiter kämpfen um zwei Tickets für das Finale der... weiter lesen Vielseitigkeit Initiative zur Gewinnung von Turnierfachleuten Vielseitigkeit

DRV-Fachausschuss lädt ein zu Informationsveranstaltungen



Der Fachausschuss Vielseitigkeit der Deutschen Richtervereinigung (DRV) schlägt Alarm. Die Zahl der Bewerbungen für eine Grund- oder Höherqualifikation als Richter, Parcourschef oder Technische...weiter lesen Voltigieren Weltcup-Finale Voltigieren: Finalisten stehen fest

Deutsche Voltigierer mit acht Finalisten in Saumur vertreten



Nach dreimaligen Gastspiel in Dortmund findet das Weltcup-Finale Voltigieren in diesem Jahr in Saumur in Frankreich statt. Vom 18. bis 21. April präsentieren... weiter lesen Breitensport, Vereine und Betriebe "Freizeitpferdechampionat": Ausschreibung online

11. Bundesweites Championat des Freizeitpferdes/-ponys am 1. Mai in Verden



Bereits am 1. Mai werden in Verdnen beim 11. Bundesweiten Championat des Freizeitpferdes/-ponys die besten Allrounder Deutschlands ermittelt. Die Ausschreibung dafür ist ab... weiter lesen Umwelt und Pferdehaltung Wettbewerb für artgerechte Pferdehaltung

Unser Stall soll besser werden geht in eine neue Runde



Zum 26. Mal prämieren die Persönlichen Mitglieder und das Fachmagazin Reiter Revue International Deutschlands innovative Haltungskonzepte im bundesweiten Wettbewerb „Unser Stall soll besser werden“. Stallbesitzer... weiter lesen Persönliche Mitglieder PM-Förderprojekt bringt Kinder ans Pferd

Jetzt Pferdeerlebnistag veranstalten



Pferde tun Kindern gut. Der Umgang mit den Vierbeinern fördert ihre soziale, kognitive und motorische Entwicklung. Aus diesem Grund hat der Verein „Pferde für unsere... weiter lesen Seminare und Fortbildungen FN-Seminare von März bis Mai 2019

Aktuelle Seminarveranstaltungen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung in der Übersicht



Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) organisiert jährlich mehr als 200 Seminare und Fortbildungen zu allen Themen rund ums Pferd. Eingeladen zu den Seminaren... weiter lesen Newsletter als PDF-Datei



