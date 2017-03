Ausgabe 06/2017 Sehr geehrte Damen und Herren, die FEI sorgt mit ihrem Vorschlag zur Anpassung der Nenngelder für internationale Springturniere für Unmut in der Szene, gleichzeitig ist der Weltverband beim Reglement der Weltreiterspiele zurückgerudert. Was sonst noch geschah lesen Sie hier im Newsletter. Weitere Informationen finden Sie regelmäßig auch im Newsticker auf unserer Internetseite www.pferd-aktuell.de und in der FN-App. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. Ihr FN-aktuell-Team FEI - FN - DOKR Widerstand gegen Harmonisierung von Nenngeldern für internationale Turniere FEI plant Anpassung der europäischen Gebühren an amerikanisches Modell Warendorf (fn-press). Im internationalen Springreiter-Lager gibt es aktuell große Bedenken und deutlichen Widerstand gegen die Pläne des Weltreiterverbandes FEI, langfristig ein einheitliches System für Nenngelder...

Drei neue Fendt-Traktoren für das Bundesleistungszentrum Maschinen des FN-Hauptsponsors nun in Warendorf im Einsatz Warendorf (fn-press). Im vergangenen Jahr besiegelten der Landtechnikhersteller Fendt, die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) und das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) die Fortsetzung ihrer erfolgreichen...

Personalia Gerhard Gramann verstorben Kiel (fn-press). Die deutsche Pferde- und Ponyzucht trauert um Regierungs-Landwirtschaftsdirektor Gerhard Gramann aus Kiel. Anfang März verstarb der ehemalige Holsteiner Zuchtleiter und Geschäftsführer des Verbandes...

Zucht Matthias Tanz neuer Vorsitzender des Pferdezuchtverbandes Sachsen-Thüringen Thurm (fn-press). Im Rahmen der Delegiertenversammlung des Pferdezuchtverbandes Sachsen-Thüringen ist Matthias Tanz (55) aus dem thüringischen Dittersdorf zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt worden. Tanz ist Inhaber...

AGP: Joachim Völksen zum neuen Vorsitzenden gewählt Arbeitsgemeinschaft der Pony- und Kleinpferdezüchter tagte in Verden Warendorf (fn-press). Die Arbeitsgemeinschaft der Pony- und Kleinpferdezüchter, AGP, hat einen neuen Vorsitzenden. Einstimmig wurde Joachim Völksen, Vorsitzender des Verbandes der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover,...

Dressur Omaha: Werth und von Bredow-Werndl vertreten deutsche Farben beim Weltcup-Finale Fabienne Lütkemeier sagt Teilnahme am Hallen-Höhepunkt ab Warendorf (fn-press). Die letzten Tickets für das Weltcup-Finale der Dressurreiter wurden am vergangenen Wochenende in s'Hertogenbosch (NED) vergeben (wir berichteten). Zwar haben drei deutsche Reiterinnen...

Springen: Peter Hofmann erneut zum Ausschussvorsitzenden vorgeschlagen Aktive wählen Holger Wulschner, Mario Stevens, Laura Klaphake und Maurice Tebbel zu ihren Vertretern Warendorf (fn-press). Beim jährlichen Aktiventreffen der Springreiter aus dem A- und B-Kader standen in diesem Jahr, wie in allen anderen DOKR-Disziplinen, neben der Saisonplanung auch...

Springen: Weltreiterspiele wohl doch mit Zeitspringen zum Auftakt FEI will Regelwerk noch einmal anpassen Lausanne (fn-press). Nach deutlicher Kritik aus Reihen der nationalen Verbände und Spitzenspringreiter an den Plänen des Weltreiterverbandes FEI, auf das traditionelle Zeitspringen zum Auftakt der...

Vielseitigkeit Bundesweite "Busch"-Serien 2017 U16, Ü40, Amateure und U25-Spitzensportler – für jeden ist was dabei Warendorf (fn-press). Die Zahl der bundesweiten Serien für Deutschlands Vielseitigkeitsreiter wächst. Zum Erfolgskonzept des U25-Förderpreises gesellen sich 2017 zum zweiten Mal der Derby-Dynamic-Junioren-Cup sowie ganz...

Voltigieren Dortmund: Jannis Drewell gewinnt Weltcup-Finale Voltigieren Kristina Boe und das Duo Bresch/Jacobs auf Platz zwei Dortmund (fn-press). Wie schon im Vorjahr erwiesen sich die Dortmunder Westfalenhallen als gutes Pflaster für die deutschen Voltigierer. Beim zweiten Weltcup-Finale im Rahmen des SIGNAL...

Breitensport, Vereine und Betriebe Bewerbungsschluss naht: Pack an! Mach mit! FN und NORKA unterstützen Reitvereine beim Renovieren Warendorf (fn-press). Noch bis zum 31. März können sich Reitvereine bei „Pack an! Mach mit!" um eine Förderung ihrer Renovierungsarbeiten in Höhe von 500 Euro...

Jugend DJM Aachen 2017: Mithelfen, Mitfiebern, Mitfeiern Spannender Blick hinter die Turnier-Kulissen für Jugendliche zwischen 18 und 28 Jahre Warendorf/Aachen (fn-press). Wer möchte einmal in Aachen hinter die Kulissen einer hochkarätigen Pferdesportveranstaltung schauen? Das FN-Juniorteam bietet mit Unterstützung des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV) interessierten Jugendlichen...

Persönliche Mitglieder "Reitvereine helfen Flüchtlingen": PM-Förderprojekt wird fortgesetzt Warendorf (fn-press). Das Förderprojekt „Reitvereine helfen Flüchtlingen" der Persönlichen Mitglieder (PM) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) geht weiter: Auch im Jahr 2017 können Reitvereine, die...

Sonstiges Liebe zum Pferd vereint Pferdesportler Pferdesport im Jahr 2017 – HorseFuturePanel veröffentlicht Broschüre Göttingen (fn-press). Fast vier Millionen Menschen in Deutschland reiten zumindest gelegentlich. Sie alle eint die Liebe zum Pferd. Gleichwohl ist die Pferdeszene keineswegs homogen, sondern...