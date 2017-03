Ausgabe 07/2017 Sehr geehrte Damen und Herren, in Essen ging am vergangenen Wochenende die Pferdemesse Equitana zu Ende, die wie in jedem Jahr Pferdefreunde aus aller Welt nach Essen lockte. Auch die FN war wieder mit einem abwechslungsreichen Programm im Kleinen und Großen Ring vertreten. Zeitgleich tauschten sich Vertreter des Pferdesports und der Zucht beim Parlamentarischen Abend über aktuelle Themen aus. Weitere Informationen finden Sie regelmäßig auch im Newsticker auf unserer Internetseite www.pferd-aktuell.de und in der FN-App. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. Ihr FN-aktuell-Team FEI - FN - DOKR EQUITANA 2017: Wirtschaftsfaktor Pferd galoppiert weiter Essen (fn-press). 208.000 Besucher: Neun Tage stand die EQUITANA in Essen im Fokus der Pferdesport-Welt. Mit dabei: die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN), die als ideeller... weiter lesen Parlamentarischer Abend in Berlin Pferdesport und -zucht im Austausch mit der Politik Berlin (fn-press). Bereits zu einer guten Tradition geworden ist der Parlamentarische Abend der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Zum sechsten Mal trafen sich rund 100 Vertreter... weiter lesen FNverlag Neu im FNverlag: Das Geheimnis der unsichtbaren Hilfen Warendorf (fn-press). Pünktlich zur Equitana in Essen war es auf dem Markt: das jüngste Buch von Isabelle von Neumann-Cosel. Darin befasst sich die bekannte Ausbilderin,... weiter lesen Neu im FNverlag: DVD "Springausbildung für Reiter und Pferd" Der Weg zum erfolgreichen Parcoursreiten Warendorf (fn-press). Das Ziel jedes Springreiters ist das erfolgreiche Parcoursreiten. Die Basis dafür liegt im richtigen und vielseitigen Training von Pferd und Reiter. Die jüngste... weiter lesen Personalia Maximilian Graf von Merveldt wird 85 Vechta (fn-press). Am 16. April feiert Maximilian Graf von Merveldt aus Vechta, Ehrenpräsident des Oldenburger Pferdezuchtverbandes und von 1981 bis 1993 Mitglied im Vorstand Zucht... weiter lesen Reitmeister Lutz Merkel wird 80 Versmold (fn-press). Reitmeister Lutz Merkel (Versmold), ehemaliger Bundestrainer der Ponyspringreiter, vollendet am 13. April sein 80. Lebensjahr. Der gebürtige Hannoveraner Lutz Merkel absolvierte seine Ausbildung an... weiter lesen Zucht Zuchtpferdestand 2016: Talsohle durchschritten? Bestandszahlen noch immer leicht rückläufig Warendorf (fn-press). Die Talsohle in der Pferdezucht scheint durchschritten. Zwar ist die Zahl der Zuchtstuten noch immer leicht rückläufig, dagegen zeigt die Kurve bei den... weiter lesen Zusatztermin: Sportprüfung für gekörte Hengste vom 25. bis 27. April in Münster-Handorf Warendorf (fn-press). Ursprünglich waren vier Termine geplant, nun kommt vom 25. bis 17. April eine weitere Sportprüfung für gekörte Hengste hinzu. Austragungsort ist Münster-Handorf. Teilnahmeberechtigt daran... weiter lesen Sport PM-Turnierpakete: Die Gewinner stehen fest Mehr als 1.100 Bewerbungen Warendorf (fn-press). Die Resonanz hat alle Erwartungen übertroffen: 1.182 Reitvereine haben sich um eines der Turnierpakete beworben, mit denen die Persönlichen Mitglieder (PM) der Deutschen... weiter lesen Dressur Omaha: Kein Start für Jessica von Bredow-Werndl Hengst Unée mit leichter Kolik vor dem Abflug Warendorf (fn-press). Eigentlich wollte Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) ihren Hengst Unée BB am Flughafen von Omaha (USA) in Empfang nehmen, um mit ihm ihr... weiter lesen Para-Equestrian Para-Equestrian: Zeibig und Näpel als Aktivensprecher gewählt Dr. Jan Holger Holtschmit erneut zum Vorsitzenden des DOKR-Disziplinbeirats vorgeschlagen Warendorf (fn-press). Auch die Para-Dressurreiter haben nun ihre Aktivenvertreter für die kommenden vier Jahre gewählt. Demnach werden künftig Steffen Zeibig (Arnsdorf) als neuer Aktivensprecher Spitzensport... weiter lesen Springen Omaha: Holger Wulschner startet nicht beim Weltcup-Finale Pferd BSC Skipper fällt mit Abszess im Huf aus Warendorf (fn-press). Springreiter Holger Wulschner (Klein Belitz) muss auf einen Start beim Weltcup-Finale in Omaha (USA) verzichten. Sein Wallach BSC Skipper hat sich eine Infektion... weiter lesen Omaha: Fünf deutsche Springreiter starten beim Weltcup-Finale Christian Heineking macht Qualifikation perfekt Warendorf (fn-press). Für die Parcoursspezialisten der Westeuropa-Liga stand zwar schon vor einigen Wochen fest, wer am ersten Aprilwochenende beim Weltcup-Finale der Springreiter in den USA... weiter lesen Reining Reining: Sichtungswege und Qualifikationen 2017 EM und WM in der Schweiz / Deutsche Meisterschaft in Kreuth Warendorf (fn-press). Erstmalig finden Weltmeisterschaften für Junioren und Junge Reiter vom 9. bis 12. August in Givrins in der Schweiz statt. Nachdem sie im vergangenen... weiter lesen Breitensport, Vereine und Betriebe PM-Schulpferde-Cup: Die Finalisten stehen fest Acht Teams beim Finale in Hagen a.T.W. Warendorf (fn-press). Die Finalisten des PM-Schulpferde-Cups 2016/2017 stehen fest. Von 31 Teams bei den bundesweit vier Halbfinalterminen konnten die Mannschaften folgender Reitvereine und Pferdebetriebe ihre... weiter lesen FN startet Schulpferde-Ausbilder-Club PM-Schulpferdecup geht in die 20. Runde Warendorf (fn-press). Zum Start der 20. Auflage des PM-Schulpferdecups ruft die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) den Schulpferde-Ausbilder-Club ins Leben. Damit soll die besondere Leistung der... weiter lesen 9. Bundesweites Championat des Freizeitpferdes/-ponys in Verden Prüfung zum zweiten Mal "offen" ausgeschrieben Warendorf (fn-press). Am 27. August ist es wieder soweit. Zum neunten Mal werden im Rahmen der Verdiana die Freizeitpferde-Champions gekürt und zum zweiten Mal steht... weiter lesen Jugend Internationaler Jugendaustausch im Sport Deutsches Junior-Team traf schwedische Jugendvertreter in Köln Köln/Dortmund (fn-press). Im Zeichen von Brexit und kriselnder EU sind internationale Jugendbegegnungen heute wichtiger denn je. Besonders der Sport bietet hier viele Möglichkeiten, die weit... weiter lesen Newsletter als PDF-Datei Wer alle Texte in voller Länge untereinander lesen oder ausdrucken möchte, kann sich hier den Newsletter als PDF-Datei herunterladen (Achtung: Die Erstellung der PDF-Datei kann bis zu einer Minute dauern). Ausgabe 07/2017 als PDF