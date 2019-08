$ 80.000-added AustrianRHA Futurity & NRHA Show 2019 :

AustrianRHA Futurity Non Pro Champion L1, 3-jährige Pferde:

Franziska Wallner & Shes Jerseylicious

Foto: Christian Kellner

Elf Pferde hatten es ins Finale der AustrianRHA Futurity Non Pro Level 1 der 3-jährigen Pferde geschafft. Futurity Champion wurde schließlich Franziska Wallner auf der von McQuay Stables gezüchteten Stute Shes Jerseylicious (Yellow Jersey x Shiney Enterprise). Die beiden, die im Vorlauf bereits auf Platz 2 lagen, erzielten eine 210.

Die 18-jährige Franziska Wallner ist seit vielen Jahren national und international erfolgreich. Unter anderem war sie im Team für die FEI Weltmeisterschaft der Junioren und wurde mehrfach Jahreschampion der NRHA Germany. In diesem Jahr war Franziska unter anderem Finalist im NRHA European Derby L4 und im NRHA Breeders Derby und IRHA Derby Champion Non Pro L1. „Unser Futurity Sieg hier ist einfach unglaublich“, freute sich Franziska bei der Siegerehrung. „Wir haben die Stute letztes Jahr am Legacy Sale in USA gekauft. Ich war schon sehr zufrieden mit ihr nach dem guten Go round mit 212.5. Auch im Finale hat sie einfach Herz gezeigt.“

Mit nur einem halben Zähler Abstand teilten sich zwei Reiter die Futurity Reserve Championship: Luca Ottaviani mit der von Franco Cozza gezüchteten Stute Im A Snappy Dunit (LMC Im Topsail Dunit x Gingersnapple) und Alicja Olejnik mit ihrer Stute CSG Lean With Gun (Colonels Shining Gun x Fly Flashy Whiz).

AustrianRHA Futurity Limited Open Champion, 3-jährige Pferde:

Nicola Cordioli & Late Little Whiz

Das Finale um den AustrianRHA Futurity Champion in der Limited Open entschied der Italiener Nicola Cordioli mit Andrea Pengos Late Little Whiz (Walla Walla Whiz x Late Little Jaba) für sich. Mit einer 216,5 setzten sich die beiden an die Spitze des 23-köpfigen Finalistenfeldes. Cordioli, der 2014 AustrianRHA Futurity Champion Open und Int. Open war, hat den Hengst selbst gezüchtet.

Reserve Champion wurde die Österreicherin Valentina Sagmeister, die Whiz Ninja Orima (Laredo Whiz x Jacflame ) für Besitzer und Züchter Helmut Schulz auf eine 215,5 ritt. Sagmeister war 2017 AustrianRHA Futurity Champion Int. Open. Platz 3 ging mit einer 213 an den Südtiroler Alois Kompatscher mit seinem Welcometothejungle (Hang Ten Surprize x MS Title Nine). Der Hengst stammt aus der Zucht von Heike Melanie Ebler.

AustrianRHA Futurity Champion Open L1, 3-jährige Pferde:

Saul Luca Bruzzi & Danger Trash





Foto: Christian Kellner

Die Level 1 Open Futurity Championship machten die beiden Vorlaufsbesten unter sich aus. Futurity Champion wurde der Italiener Saul Luca Bruzzi auf der von Emanuele Colleoni gezüchteten Stute Danger Trash (Gunatrashya x Holiday With Peppy) im Besitz von Societa Agricola CD Horses SR. Die beiden scorten eine 212. Reserve Champion wurde mit nur einem halben Zähler Abstand die Österreicherin Gabriele Wendlinger auf ihrem Wallach Gunfighting Smurf (Gunners Smokin Oak x A Fancy Misty Glo), der von Sonja Mammel gezüchtet wurde.

Dritter wurde der Italiener Ezio Regoni, der auf Carlo Ambrosinis PL Spooks Gotta Whiz (Spooks Gotta Gun x Little Dolly Whiz) eine 209 erzielte. Die Stute stammt aus der Zucht von Luigi Parise.

AustrianRHA Futurity Non Pro Champion L1, 4-jährige Pferde:

Veit Ostermaier & Burning Down Da House

Im Finale der AustrianRHA Futurity Non Pro L1 der Vierjährigen legte Sara Karasova mit ihrem KH Yankee Step ganz früh die Latte auf eine 215, und bei der blieb es bis zum vorletzten Starter: Veit Ostermaier. Mit seinem Wallach Burnin Down Da House (Great Sun Burst x Whiz And Charm) hatte Ostermaier bereits im Go round eine 215 erzielt und lag damit auf Platz 2. Im Finale konnten sich die beiden dann nochmals steigern: 215,5 lautete das Urteil der Richter, und das bedeutete den Futurity Champion Titel in der L1 Open für den deutschen Kaderreiter der Jungen Reiter. Burnin Down Da House stammt aus der Zucht von Martina Sgarzani.

Futurity Reserve Champion wurde die Tschechin Kara Sarasova mit ihren KH Yankee Step (Rowdee Yankee x Step A Little Closer, 215) vor der 19-jährigen Österreicherin Nina Dan auf Blue Eye Gunlady (HF Mobster x Darlene Enterprize, 214,5).







AustrianRHA Futurity Champion Limited Open und L1, 4-jährige Pferde:

Daniela Saupe und Smart N Surprising

Foto: Christian Kellner

Mit einer 220,5 setzte sich die Vorlaufsbeste der L1 Open Daniela Saupe mit ihrem Smart N Surprising (Smart Spook x Just Miss Enterprise) auch im Finale der AustrianRHA Futurity Limited Open und L1 souverän an die Spitze. Mit dem Hengst wurde Daniela L1 Open Champion der European Futurity 2019. Michael Saupe ritt ihn 2018 zum IRHA Futurity Reserve Champion in der L1.

Reserve Futurity Champion Limited Open wurde mit einer 219,5 Giovanni Masi de Vargas mit Mariangela Di Pierros Bugs At Nite (Gunners Special Nite x Scats Ebony Shiner). Der Hengst aus der Zucht von Sheryl A Kaefer war mit Giovanni 2019 NRHA European Futurity Champion Open L2 und 2018 Siebter der Breeders Futurity.

Platz 3 in Limited Open ging mit nur einem halben Zähler Abstand Steve Ouellet mit Nadine Olahs BHB Holly Shiningun (Colonels Shining Gun Dun Kissed The Sky ). Die Stute wurde von Valerie Fontaine gezüchtet.

In der L1 ging der Reserve Futurity Champion Titel an Levin Ludwig auf Hans Islers Einsteins Resolve (Einsteins Revolution x Charleys Smart Miss). Die beiden hatten bereits nach dem L1 Go round auf Platz 2 gelegen und erzielten im Finale eine herausragende 218,5.

Platz 3 ging mit einer 213,5 an Josie Wendel und ihre Dressed Chic (Sharp Dressed Shiner x Smart Chiclet ).Die Stute stammt aus der Zucht der La Mesa Performance Horses LLC.

Informationen:

Gerda Langer - ARHA Team, ARHA - Austrian Reining Horse Association, A - 2392 Sulz im Wienerwald, Raitlstraße 154, Tel. +43-2238-8484 mobil +43-664-4534726, Fax +43-2238-8545, office@nrha.at, www.nrha.at, www.futurity.at

Ramona Billing

Redaktionsbüro, PR und Event-Management