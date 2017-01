Auszeichnung für Volker Eubel

– Dressur-Trainer aus Leidenschaft -

Der Track-Record von Volker Eubel kann sich sehen lassen: So blickt er auf erfolgreiche Einsätze als Ausbilder und Trainer bei zwei Weltmeisterschaften, vier Paralympics und vier SEAGames zurück und war in mehr als 20 Ländern aktiv.

Für seine besonderen Verdienste wurde er am Samstag auf dem Winterball des Kreispferdesportverbandes Bonn/Rhein-Sieg e.V. mit der Ehrennadel in Gold für Trainer des Pferdesportverbandes Rheinland e.V. ausgezeichnet. Die Nadel wurde überreicht durch Dr. Norbert Camp, dem ersten Vorsitzenden des Kreispferdesportverbandes Bonn/Rhein-Sieg und Peter Lautz, dem Vizepräsidenten des Pferdesportverbandes Rheinland.



Nach den weltweiten Einsätzen der vergangenen Jahre verlagert Volker Eubel seine Tätigkeit als Dressur-Ausbilder und -Trainer nun wieder schwer punktmäßig nach Deutschland. Auf dem Lerchenhof in Porz-Zündorf trainiert er Pferde und Reiter bis Grand Prix.

Weitere Informationen unter www.volker-eubel.de.



Dressurstall Volker Eubel Wahner Straße 102

51143 Köln Verantwortlich: Volker Eubel