Auszubildende Pferdewirte der Fachrichtung Pferdehaltung - Schulung zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung

(Dillenburg) Die Bundesvereinigung der Berufsreiter lädt Auszubildende Pferdewirte der Fachrichtung Pferdehaltung und Service zur Schulung an die Hessische Landes Reit- und Fahrschule im Landgestüt nach Dillenburg ein.

Am Donnerstag, 07. November 2019 findet von 09.00 bis 17.00 Uhr diese Schulung zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung statt. Hier wird von Yvonne Kirschbaum und Achim Kessler, beide Pferdewirtschaftsmeister Reiten, die Rationsberechnung in der Pferdefütterung behandelt, das Verladen, Vorführen und Vorstellen beim Tierarzt eines Pferdes. Am Nachmittag wird eine individuelle Sitzschulung Dressur zur Sicherung der

Reitgrundlagen durchgeführt.

Alle interessierten Auszubildenden Pferdewirte Pferdehaltung und Service sind herzlich eingeladen.

Die Lehrgangsgebühr beträgt 60 €. Auszubildende, die Mitglied der BBR sind, erhalten nach Einreichung der Rechnung bei der BBR eine Erstattung von 30,00 € (Eigenanteil 30,00 €).

Anmeldungen online

Die Bundesvereinigung der Berufsreiter im Deutschen Reiter- und Fahrer-Verband e.V. ist eine bundesweite Interessenvertretung aller Fachrichtungen im Beruf Pferdewirt. Ziel der Bundesvereinigung ist die Verbesserung des Ausbildungsniveaus im Reitsport und die Stärkung des Ansehens der Berufsausbilder in der Öffentlichkeit.

Bundesvereinigung der Berufsreiter im

Deutschen Reiter- und Fahrer- Verband e. V.