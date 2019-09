AWÖ Bundeschampionat 2019: Fohlen- und Stutentitel vergeben

Am Samstag (21.09.) kam es beim 35. AWÖ Bundeschampionat zu den ersten Finalentscheidungen. Insgesamt wurden bei den Fohlen und Bundesjungstuten acht Schärpen vergeben.

Stadl Paura – Am Samstagabend fielen beim AWÖ Bundeschampionat in insgesamt acht Klassen mit den Endringen die Entscheidung um die diesjährigen Championats-Titel, davon wurden fünf Titel an die Fohlen und drei Titel an die Bundesjungstuten vergeben. Die Fohlen absolvierten am Samstagvormittag auf dem Paradeplatz ihren ersten Teilbewerb, die besten von ihnen für den Endring qualifiziert. Die Bundesjungstuten wurden am Freitag an der Hand dem Richterkollegium vorgestellt und ebenfalls die besten von ihnen für den Endring ausgewählt. Die springbetonten Jungstuten hatten am Donnerstagabend zusätzlich ein Freispringen absolviert. Das deutsche Richterduo Florian Solle und Hans Heinrich Brüning zeigte sich von den österreichischen Pferden begeistert und taten dies besonders bei den Bundesjungstuten kund: „Die Spitzenstuten können auch bei uns in Deutschland an Championaten mitmischen. Das ist mein Appell an die Züchter: weiter so, ihr seid auf dem richtigen Weg!“

Fohlenchampionate

In diesem Jahr waren insgesamt 74 Fohlen für die fünf Championatsklassen genannt worden.

Bei den springbetonten Stutfohlen wurden zwei Pferde für den Endring qualifiziert. Der Vize-Titel ging an die von Thomas Zeiser gezüchtete Liberty von Alice TZ, eine Tochter des Come to Alice aus der Lady d’Or nach Coupe d’Or. Das Stutfohlen überzeugte insbesondere im Typ mit der Note 9,5 und erreichte die Gesamtnote 8,83. Neue AWÖ Bundeschampionesse der springbetonten Stutfohlen ist die Vingino-Tochter H.B. Vanda aus der Zucht der HB-Reitsport GmbH. „Vanda verfügt über ein Springpedigree der allerfeinsten Sorte. Wenn man dieses Modell im Seitenbild sieht, dann ist es ein wahrer Champion“, so Richter Hans Heinrich Brüning. H.B. Vanda beendete das Championat mit der Note 9,0.

Bei den springbetonten Hengstfohlen wurden drei Pferde in den Endring berufen. Das beste Ergebnis erhielt Lord Perry Junior W, der wie es der Namen bereits verrät vom in Österreich aufgestellten Spitzenvererber Lord Perry W aus der Zucht von Karl Preihs abstammt. Mit der Note 9,5 im Typ und der Gesamtnote 9,0 setzte sich das von Heinz Winter gezogene Hengstfohlen klar an die Spitze. Der Richter Brüning kommentierte den neuen Bundeschampion als edel, nobel, schick und das Ganze mit großer Gelassenheit auf dem großen Areal präsentiert. Ein Fohlen, das den Typ repräsentiert, den sich die moderne Springpferdezucht wünscht.

Mit neun Fohlen stellten die dressurbetonten Stutfohlen die größte Gruppe im Endring. Hier waren ursprünglich dreißig Fohlen um den Titel angetreten. „Wunderbar im Ausdruck, der Typ könnte kaum schöner angelegt sein, extrem großzügiger Bewegungsablauf, dabei immer im Gleichgewicht“, sagte Richter Florian Solle über die neue Bundeschampionesse, Nassera MB. Sie ist eine Tochter des Zenon VDL und stammt aus der Zucht von Barbara und Michael Hager und erhielt die hohe Wertnote 9,17. Moarhof’s San Franziska landete auf dem zweiten Rang und beendete das Championat mit der Note 9,0. „Sie ist wirklich eines der stärksten Fohlen des Tages gewesen, sehr stark in der Typprägung und der Mechanik“, bewertet Florian Solle die Tochter des Bon Coeur PrH., die von Nadja Pollhammer gezogen wurde.

Bei den dressurbetonten Hengstfohlen, qualifizierten sich sechs der 20 gemeldeten Fohlen für die finale Entscheidung im Endring. Eine große Zukunft prognostizierte Hans Heinrich Brüning dem neuen Bundeschampion in dieser Klasse, der seinem Züchter Johannes Schwaiger und seinem Namen alle Ehre machte: Sensation von Secret sicherte sich den Titel mit der Note 9,0. „Auch bei der Kulisse stand er da wie ein Denkmal, ein sehr großrahmiges Fohlen mit ganz großer Übersetzung, aber dabei immer locker und geschmeidig“, sagte Brüning über das Hengstfohlen. Neuer Vize-Champion wurde mit der Wertnote 8,83 Camino Royal, ein Sohn des Cadeau Noir von der Sportpferdezucht Leser. Brüning: „Auch dieses Fohlen wusste in allen Belangen zu gefallen – bergauf konstruiert mit korrektem Fundament und vor allem mit einem sensationellen Bewegungsablauf im Trab.“

Seit dem Jahr 2018 wurden auch die Österreichischen Reitponyfohlen in das AWÖ Bundeschampionat integriert. In diesem Jahr waren sechs Ponyfohlen am Start, die Hälfte von ihnen wurde im Endring präsentiert. Champion der Österreichischen Reitponys 2019 wurde Berghof’s Dreitakt, ein Sohn des Dreiklang AT. Das von der Zuchtgemeinschaft Doppler-Frank gezogene Hengstfohlen habe laut den Richtern „so ziemlich alles. Substanz, Typ, Ausdruck, sehr gute Trab-, Schritt- und Galoppaktion.“ Auf dem zweiten Rang konnte sich ein Stutfohlen von FS Numero Uno durchsetzen. Nairobi PZM wurde von Margret Mondschein gezüchtet und sei ein „sehr schönes ausdrucksstarkes, harmonisch konstruiertes Fohlen.“

AWÖ Bundeschampionat der Bundesjungstuten

An die Bundesjungstuten wurden insgesamt drei Schärpen vergeben. Erst zum zweiten Mal überhaupt wurde ein Titel in der Kategorie der springbetonten Jungstuten vergeben. Nach der Premiere im Vorjahr, bei der drei Stuten am Start gewesen waren, konnte in diesem Jahr mit sieben Stuten mehr als doppelt so viele Pferde genannt. Drei dieser sieben Stuten waren in den Endring gekommen. Dort konnte Chili One MP, die für den einen oder anderen wohl schon nach dem Freispringen heimliche Favoritin war, am meisten überzeugen. Die Tochter des Actender wurde mit der Note 9,5 im Freispringen und der Gesamtnote 8,44 neue Bundeschampionesse. „Es ist unglaublich, wie sie im Rhythmus gelassen locker und trotzdem mit der nötigen Spannung und mit gutem Taxieren das Freispringen absolviert hat. Sie ist ganz klar die Nummer eins bei uns. Das ist die beste österreichische springbetonte Stute 2019“, kommentierte Richter Solle. Die Stute ist übrigens keine Unbekannte in der Szene. Sie gewann zweijährig bereits das Österreichische Freispringchampionat. Der Vize-Titel ging in bei den springbetonten Stuten an Corazon v. Casino Grande aus der Zucht von Christian Rainer, die sich mit der Note 8,33 nur knapp geschlagen geben musste. Die Richter sagten über sie: „Eine sehr sympathische Stute mit viel Holsteinerblut gezogen, sehr ausbalanciert im Freilauf hat sie dann im Springen mit superschnellen Vorderbeinen noch einen draufgesetzt.“

Bei den dreijährigen Bundesjungstuten kommt die neue Bundeschampionesse aus der Steiermark. Gezüchtet und in Besitz der Broadmoar KG überzeugte Broadmoars Leonora v. Eye Catcher insbesondere in Typ und Gangmeachanik. In beiden Teilbewertungen erhielt sie die Note 9,0. „Diese Stute ist ein wahrer Eyecatcher. Sie wusste uns vom ersten Moment des Auftritts zu begeistern. Die Stute ist schön bergauf konstruiert mit allen Reitpferdepoints, die wir uns wünschen“, so Richter Brüning. Den zweiten Rang und damit den Vize-Titel machte die Stute Fenomenal von Van Vivaldi aus der Zucht von Dr. Franz Hummer-Niedermayr. Diese dreijährige Stute erhielt im Typ die Höchstnote 9,5 und ist „ganz großzügig in den Partien angelegt, verkörpert sehr viel Substanz, ist elegant, großzügig und großlinig.“ In dieser Klasse waren insgesamt sechs Stuten im Endring.

Bei den vierjährigen konnte sich dieselbe Anzahl an Stuten für den Endring qualifizieren. Die Siegerstute in dieser Klasse kommt aus dem Hause Moosbachhof. Florina MBH v. Antango erhielt die Gesamtnote 8,60, die Richter Florian Solle folgendermaßen begründete: „ Eine große, stabile, kräftig in der Substanz gemachte Stute. Die großen Partien sind günstig in der Konstruktion, was sie in der Bewegung umsetzte. Eine in jeder Hinsicht ansprechende Stute.“ Vize-Bundeschampionesse wurde Cascara L, die von Ramiro’s Bube abstammt und von der Pferdezucht Liebscher gezogen wurde. Sie überzeugte besonders in Typ und Gangmechanik, für die sie jeweils die Note 9,0 erhielt. Cascara L schloss das Championat mit der Note 8,40 ab. „Wenn man sie in der Bewegung beobachte, kommt man nur ins Schwärmen. Sie ist unerschütterlich im Takt. Insgesamt kann man diese Stute nur positiv beschreiben“, kommentierte Florian Solle.

Dressurpferdechampionat

Bei den Dressurpferden standen am Samstag die beiden Kleinen Finali auf dem Programm, in denen all jene Pferde an den Start gingen, die es am Vortag nicht zu einer Platzierung unter die besten Acht geschafft hatten. Die besten Vier der Kleinen Finale lösten ein Ticket für das sonntägige Große Finale und rückten damit in die Startliste um den Championatstitel auf.

Bei den vier- bis fünfjährigen Dressurpferden gelang die Qualifikation Coco Chanel SL, Cinnamon M, Skyfall Gold sowie Zack’s Son.

Bei den fünf- bis sechsjährigen wurde der von Alfred Leser gezogene Broadmoar’s Don Alfredo unter seiner Reiterin Bettina Kendlbacher am höchsten bewertet. Der Destano-Nachkomme sicherte sich mit der Wertnote 7,80 sein Ticket für das Championats-Finale.

Geländepferdechampionat

Für die Anwärter auf den Geländepferde-Titel ging es am Samstag in das Gelände. Nach diesem zweiten Teilbewerb liegen Cartani R unter Clemens Croy bei den fünf- bis sechsjährigen Geländepferden und Chinchilla H unter Melanie Runtsch bei den sieben- bis achtjährigen Geländepferden in Führung. Beide Pferde gewannen die jeweiligen Geländeritte. Entschieden werden die beiden Championats-Wertungen allerdings erst am morgigen Sonntag im Parcours. Sie erhielten aus den Händen von Dr. Karp, Ferdinand Croy, Astrid Thomanek sowie Stefan Rosner und Norbert Wallochny von DERBY nagelneue und wunderschöne Paradeodecke aus dem Hause DERBY überreicht.

Springpferdechampionat

Im Parcours gingen die Championatsanwärter am Samstag in den zweiten von insgesamt drei Teilbewerben. In der Klasse der fünfjährigen Springpferde, in der insgesamt 17 Titelanwärter am Start sind, ändere sich das Podest im Vergleich zum Vortag stark. Lediglich der drittplatzierte des Vortages, Staletto ZGE, konnte seine Vortagesleistung wiederholen und sogar noch verbessern. Mit der hohen Wertnote 8,8 trug der Stakkato-Gold-Nachkomme seine Reiterin Marie Christine Sebesta zum Tagessieg.

Bei den sechsjährigen Springpferden präsentierte sich die letztjährige Bundeschampionesse der fünfjährigen Springpferde, Piper von Catoki, erneut souverän und holte unter Anna Sophia Kaltenbrunner mit der Wertnote 8,6 den zweiten Sieg nach ihrem ersten Platz im ersten Teilbewerb am Freitag.

Ergebnisse, Samstag 21.09.2019

Finalergebnisse

Bundeschampionat der dressurbetonten Hengstfohlen

Bundeschampion: Sensation v. Secret (Z & B: Johannes Schwaiger) (9,0)

Vize-Bundeschampion: Camino Royal v. Cadeau Noir (Z: Sportpferdezucht Leser, B: Melanie Wagner) (8,83)

Ebenfalls im Endring:

- Esposito v. Escamillo PrH (Z & B: Christian Großholzner) (8,50)

- Zar Cyrill v. Zoom (Z & B: Pferdezucht Liebscher) (8,50)

- Mr. Magoo v. Marc Cain (Z & B: Ewald Hörmann) (8,50)

Bundeschampionat der dressurbetonten Stutfohlen

Bundeschampionesse: Nassera MB v. Zenon VDL (Z & B: Barbara & Michael Hager) (9,17)

Vize-Bundeschampionesse: Moarhof’s San Franziska v. Bon Coeur PrH (Z & B: Nadja Pollhammer) (9,0)

Ebenfalls im Endring:

- Geyer’s Melrose v. Sir Donnerhall I (Z & B: Gestüt Geyer) (8,83)

- Arnante v. Fürst Wilhelm (Z & B: Wolfgang Wörgötter) (8,83)

- Feine Edoste v. Benicio (Z: Jürgen Wunsch, B: Anna & Walter Seidl) (8,67)

- Stellas Highlight-MFG v. Fürst Wilhelm (Z & B: Franz Karl u. Maria Gutschy) (8,67)

- Moarhof’s Cosma v. Vitalis (Z & B: Nadja Pollhammer) (8,67)

- Comtesse-K v. Toto Jr. (Z & B: Mag. Wolfgang Kromoser) (8,67)

- Dornröschen v. Don Martillo (Z & B: Christian Rainer) (8,67)

Bundeschampionat der springbetonten Hengstfohlen

Bundeschampion: Lord Perry Junior W v. Lord Perry W (Z & B: Heinz Winter (9,0)

Vize-Bundeschampion: Caramell v. Comme le Pere (Z & B: Josef Nothegger) (8,67)

3. Platz: Colestus HM v. Comme Prevu (Z: Michael Haas B: DI. Hans-Jörg u. Ulrike Gasser (8,50)





Bundeschampionat der springbetonten Stutfohlen

Bundeschampionesse: H.B. Vanda v. Vingino (Z & B: HB-Reitsport GmbH) (9,0)

Vize-Bundeschampionesse: Liberty from Alice TZ v. Come to Alice (Z & B: Thomas Zeiser) (8,83)

Bundeschampionat der Österreichischen Reitponyfohlen

Bundeschampion: Bergerhof’s Dreitakt v. Dreiklang AT (Z & B: Zuchtgemeinschaft Doppler-Frank) (8,67)

Vize-Bundeschampion: Nairobi PZM v. FS Numero Uno (Z & B: Margret Monschein) (8,50)

3. Platz: Primus v. Steendieks Perfect Mind (Z & B: ZG Rainer und Hartl) (8,0)

Bundeschampionat der springbetonten Jungstuten

Bundeschampionesse: Chili One MP v. Actender (Z & B: Thomas Mayr-Pranzeneder) (8,44)

Vize-Bundeschampionesse: Corazon v. Casino Grande (Z & B: Christian Rainer) (8,33)

3. Platz: Helena W v. Lord Perry W (Z & B: Heinz Winter) (8,11)

Bundeschampionat der 3-jährigen Bundesjungstuten

Bundeschampionesse: Broadmoars Leonora v. Eye Catcher (Z & B: Broadmoar KG) (8,60)

Vize-Bundeschampionesse: Fenomenal v. Van Vivaldi (Z & B: Dr. Franz Hummer-Niedermayr) (8,50)

Ebenfalls im Endring:

- Broadmoars Wahre Treue v. For Romance I (Z & B: Broadmoar KG) (8,20)

- Bella Rose DK v. Fürstenball (Z & B: Daniela Kienzl) (8,10)

- Justice M v. First Choice (Z & B: Mag. Franz Maier) (8,10)

- Davina STH v. Smeraldo-STH (Mag. Claudia Wuggenig) (8,10)

Bundeschampionat der 4-jährigen Bundesjungstuten

Bundeschampionesse: Florina MBH v. Antango (Z: Petra u. Stefan Wiesenberger, B: Mag. Birgit Trunkenpolz) (8,60)

Vize-Bundeschampionesse: Cascara L v. Ramiro’s Bube (Z: Dipl. Ing. Alexander Liebscher, B: Pferdezucht Liebscher (8,40)

Ebenfalls im Endring:

- Claudine L v. Finest (Z: Dipl. Ing. Alexander Liebscher, B: Sandra Fischer) (8,20)

- Elviana EM v. Zirkon (Z & B: Ernst Mayr) (8,10)

- Black Magic v. Florenz (Z & B: Cornelia Schmitt) (8,10)

- Giuliette v. Millenium (Z: Alfred Leser, B: Isabella Piatek) (8,10)



Ergebnisse Teilbewerbe

Kleines Finale Dressurpferdechampionat 4- bis 5-Jährige

Qualifiziert für das Große Finale sind:

- Coco Chanel SL (R: Sandra Frey

- Skyfall Gold (Z: Fam. Pichler, R: Karin Pichler)

- Cinnamon M (Z: Mag. Franz Maier, R: Sabrina Pauker)

- Zack’s Son (R: Andrea Heidrich)

Kleines Finale Dressurpferdechampionat 5- bis 6-Jährige

1 Broadmoar’s Don Alfredo v. Destano (Z: Alfred Leser, R: Bettina Kendlbacher) 7,80

2 Dressage in Black v. Dressage Royal (Z: Hedwig Eder, R: Giulia Schwab) 7,34

3 Riviera (R: Joachim Gritsch) 7,30

4 Genua v. For Romance (Z: Josef Ratzinger, R: Melissa Hämmerle) 7,28

Zwischenstand Geländepferdechampionat 5- bis 6-jährige Pferde (nach 2 TB)

1 Cartani R (R: Clemens Croy) 25,54

2 Highlight RZ v. Shamal xx (Z: Roswitha Zellhofer,R: Katharina Zellhofer) 24,20

3 Singhal v. Shamal xx (Z: Elisabeth Erasimus, R: Daniel Dunst) 23,66

Zwischenstand Geländepferdechampionat 7- bis 8-jährige Pferde (nach 2 TB)

1 Chinchilla H v. Diarado (Z: Georg Hartl, R: Melanie Runtsch) 23,42

2 Riff Raff Heinrichsberg v. Royaldik (Z: Nina Neumann-Grüner, R: Daniel Dunst) 21,42

2. TB Springpferdechampionat 5-Jährige

1 Staletto ZGE v. Stakkato Gold (Z: ZG Eisenberger, R: Marie Christina Sebesta) 8,8

2 Jeanne d’Arc v. Staphael (Z: Gerhard Wippl, R: Lukas Brodtrager) 8,3

3 Geyer Moonlight v. Corianus (Z & R: Heinrich Geyer) 8,2

2. TB Springpferdechampionat 6-Jährige

1 Piper v. Catoki (Z: Johann Gruber, R: Anna Sophia Kaltenbrunner) 8,6

2 Ratina MKC v. Revanche de Rubin (Z: Karl Cividino, R: Michaela Lueger) 8,0

3 Cidney PZW v. Caresino (Z: Josef Wessely, R: Dominik Wessely) 7,3

Die 17 Championats-Entscheidungen im Rahmen des 35. AWÖ Bundeschampionats im Überblick:

- Fohlenchampionat dressurbetonte Hengstfohlen

- Fohlenchampionat dressurbetonte Stutfohlen

- Fohlenchampionat springbetonte Hengstfohlen

- Fohlenchampionat springbetonte Stutfohlen

- Fohlenchampionat Österreichische Reitponyfohlen

- Bundesjungstutenschau 3-jährige Stuten

- Bundesjungstutenschau 4-jährige Stuten

- Bundesjungstutenschau springbetonte Stuten

- Reitpferdechampionat 3-jährige Pferde

- Reitpferdechampionat 4-jährige Pferde

- Dressurpferdechampionat 4- bis 5-jährige Pferde

- Dressurpferdechampionat 5- bis 6-jährige Pferde

- Fahrpferdechampionat

- Geländepferdechampionat 5- bis 6-jährige Pferde

- Geländepferdechampionat 7- bis 8-jährige Pferde

- Springpferdechampionat 5-jährige Pferde

- Springpferdechampionat 6-jährige Pferde

Start- und Ergebnislisten: www.turnier-meldestelle.com

Bergerhof's Dreitakt - © TEAM myrtill

Chili One MP - © TEAM myrtill

Florina MBH - © TEAM myrtill

H.B. Vanda - © TEAM myrtill

LordPerryJuniorW - © TEAM myrtill

Nassera MB - © TEAM myrtill

Sensation - © TEAM myrtill

Stephanie Schiller

deisller OG