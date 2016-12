Azubis aus Marbach überzeugen beim Bundesberufswettbewerb und Auszeichnung der Pferdewirte und Pferdewirtschaftsmeister

Drittbeste Wertung für Lara Adelhelm – Stensbeck und Lehndorff-Feier

Marbach, 05.12.2016 (HuL Marbach). Für Auszubildende im Beruf Pferdewirt findet jedes Jahr Ende November der Bundesberufswettbewerb in der Deutschen Reitschule im nordrhein-westfälischen Warendorf statt. Dabei werden die Wettbewerbe in den Fachrichtungen "Pferdehaltung und Service" und "Pferdezucht" im jährlichen Wechsel mit dem Bundesberufswettbewerb in der Fachrichtung "Klassische Reitausbildung" ausgetragen. Am 24. und 25. November 2016 traten insgesamt 30 Auszubildende auf dem gesamten Bundesgebiet zum Bundesentscheid in der Fachrichtung klassische Reitausbildung an.



In den Aufgaben werden die typischen Anforderungen für das Berufsbild Pferdewirt gefordert und in unterschiedlichen Wertungen abgeprüft. Die Pferde für Dressur- und Springprüfungen werden vom Veranstalter gestellt und in Paaren den Mannschaften zugelost. Die Tatsache, dass Pferd und Reiter nicht miteinander vertraut sind, soll das Ergebnis möglichst valide machen. Jeweils der beste Reiter des Pferdepaares gelangt per K.O.-System eine Runde weiter.

Die Prüfung setzt sich aus mehreren Teilen zusammen. Einer Dressurreiterprüfung Kl. A, einer Stilspringprüfung mit Standardanforderungen Kl.A** sowie der Präsentation eines gelosten Themas. In den kommenden Runden steigert sich die Schwierigkeit bis zu einer L-Dressur auf Kandare beziehungsweise einem anspruchsvollen L-Springen. Die Teilnehmenden mit den höchsten Wertungsnoten kommen in Runde 4, in welcher sie Unterricht erteilen.

In Anlehnung an die Anforderungen in der Ausbildung zum Pferdewirt sollen sie zeigen, dass sie die vom Veranstalter gestellte Pferd-Reiter-Paarung analysieren und bedarfsgerecht unterrichten können. Dabei wird beispielsweise auf fachliche Regelungen, Trainingsmittel und -abläufe sowie Sicherheitsbestimmungen geachtet.

Während der ganzen Prüfung können die Teilnehmenden Punkte für die Einzel- aber auch die Mannschaftswertung sammeln.

Lara Adelhelm vom Haupt- und Landgestüt Marbach überzeugte mit ihrem Können und erhielt dafür die Drittbeste Einzelwertung mit 8,5 von 10 Punkten in Dressur und 8,2 Punkten im Springen.

Auch die Leistung der Mannschaft kann sich sehen lassen. Das Team aus Baden-Württemberg belegte mit Lara Adelhelm, Anna Sulz (beide HuL Marbach) und Sarah Lange (Ausbilder: Markus Lämmle ) in der Mannschaftswertung den 7. Platz.

Von links: Markus Lämmle, Sarah Lange, Lara Adelhelm, Anna Sulz (Foto: privat)

Stensbeck und Graf von Lehndorff-Feier

Am 24. November hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung Ende November zur Stensbeck- und Georg Graf von Lehndorf-Feier nach Warendorf eingeladen.

Anlass war die Auszeichnung der Pferdewirte und Pferdewirtschaftsmeister, die ihre Prüfungen mit herausragenden Leistungen abgeschlossen haben.

Mit der Georg Graf von Lehndorff-Plakette in Bronze wurden ausgezeichnet: Melanie Laubmeier , Lisa Roßmann , Marie Schmilewski , Anna Sulz , Nicole Vogel , Lina Rinderknech t und Sabrina Häfele .

Mit der Stensbeck-Plakette in Silber für ihre herausragende Meisterarbeit in der Fachrichtung klassische Reitausbildung wurde Alexandra Wolf ausgezeichnet.

Von links: Dr. Andrea Pfirrmann, Roland Dörr, Lina Rinderknecht, Melanie Laubmeier, Anna Sulz, Marie Schmilewski (Foto: privat)

Zu Besuch bei Landbeschäler CHRISTDORN in Warendorf



Pferdewirtschaftsmeisterin Alexandra Wolf

Ausführliche Informationen zum Haupt- und Landgestüt Marbach:

