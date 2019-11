Bald geht es wieder los mit dem 9. Video Pferde Adventskalender 2019 von HUFGEFLUESTER!

HUFGEFLÜSTER's

9. Video Pferde Adventskalender 2019

mit spannenden Filmen der angesagtesten Pferdewebstar's

Offiziell geht es ja erst am 1.12.19 los - doch heuer gibt es sogar schon im Vorfeld was zu sehen - Nun schon zum 9. Mal - hier ist der HUFGEFLÜSTER Video Pferde Adventskalender von 2019 und hier zeigen wir von HUFGEFLÜSTER TV vom 1. bis zum 24. Dezember pro Kalendertag besondere Filme von FLÜSTIS Media Produktion und/oder von unseren Filmpartnern. Alle Filme in besonders weihnachtlichem Glanz! Viel Spaß beim Ansehen und Türchen öffnen wünscht das Team der Redaktion...