Balios - Ein Muss für Züchter: der Balios Stuten-Fohlen Mix!

­ ­ ­ ­ Ein Muss für Züchter: der Balios Stuten-FohlenMix

­ ­ ­ ­ (Brügge) Für viele Züchter beginnt nun mit dem Frühling die schönste Zeit des Jahres: Die Fohlen, auf die man fast ein ganzes Jahr lang gewartet hat, werden geboren. Damit die Stuten in der anspruchsvollen letzten Phase der Trächtigkeit und der anschließenden Laktation optimal versorgt werden und die Jüngsten gesund in ihr Leben starten, hat Futtermittelhersteller Balios den Stuten-FohlenMix entwickelt. Das universelle Zuchtmüsli punktet vor allem durch seinen erhöhten und hochwertigen Eiweißgehalt mit wertvollen nativen Aminosäuren. „Darüber hinaus ist unser Futter mit zahlreichen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen hochwertig ausgestattet, hier sind vor allem Vitamin D3 und Calcium zu nennen, die für den Knochen- und Muskelaufbau von besonderer Bedeutung sind“, fasst Balios Handelsvertreter Stefan Marpert die weiteren Vorzüge zusammen. Der Stuten-FohlenMix fördert außerdem die Milchproduktion, ist schmackhaft, wird deshalb gerne gefressen und ist leichtverdaulich.



Der Experte empfiehlt, acht Wochen vor dem errechneten Geburtstermin, langsam mit der Zufütterung des Müslis zu beginnen, damit der erhöhte Eiweißbedarf der Stute dann gedeckt ist. Das Gute: Sobald die Fohlen anfangen, am Trog der Mutter mitzufressen, werden sie über des Stuten-FohlenMix ebenfalls optimal versorgt – und das Ganze bis ins Jährlingsalter, sodass nach dem Absetzen keine Ernährungsumstellung erfolgen muss.





Hilfe in der Not

Unglücklicherweise kommt es manchmal vor, dass Stuten bei der Geburt erkranken oder gar verenden. Dann zählt jede Minute, schließlich ist die lebenswichtige Immunisierung der Fohlen nur durch das sogenannte Kolostrum (Biestmilch) in den ersten 24 Stunden nach der Geburt möglich. Auch hier hat Balios mitgedacht und die DeichKrone Fohlen-Not-Pakete I und II entwickelt. Paket I enthält zwei Eimer Fohlenmilch als vollständigen Ersatz zur Muttermilch und das wichtige Kolostrum, das ideal auf den Bedarf des neugeborenen Fohlens zugeschnitten ist und im Notfall Leben retten kann. Im zweiten Paket befinden sich zwei Eimer Fohlenmilch, um dem Fohlen zusätzliche Milch anbieten zu können, wenn die Mutterstute zu wenig liefert.



Das Beziehen der DeichKrone Fohlen-Not-Pakete ist übrigens rund um die Uhr in den Feedyboxen möglich. Die Pferdefutter-Abholstationen mit bis zu 40 Fächern für die verschiedensten Futtersorten stehen mittlerweile auf sechs großen Reitanlagen in ganz Schleswig-Holstein. Auch die Notpakete sind dort hinterlegt. Der Kauf gestaltet sich simpel, schnell und kontaktlos. Und so geht’s: Man registriert sich einmalig online am PC (www.feedybox.com) oder Smartphone, bestimmt seine Wunschregion über die Postleitzahl oder die Feedybox-Kennnummer, wählt das entsprechende Notpaket aus und bezahlt über die favorisierte Zahlungsmethode. Schnelle Hilfe in einer Notsituation – Balios hat die Lösung!







Über Balios

Die Plambeck Futter-Manufaktur wurde 1870 als Brügger Mühle gegründet und zählt zu den traditionsreichsten Familienunternehmen in Holstein. Fünf Generationen haben aus der Windmühle von damals eine innovative Futter-Manufaktur zur Herstellung besonderer Futter höchster Qualität gemacht. Persönliche und räumliche Nähe zwischen den Lieferanten und der Futter-Manufaktur sind wichtig für frische Rohstoffe in gleichbleibend hoher Qualität. Jede Rohwarenlieferung wird kontrolliert und beprobt. Mit dem stetigen Anspruch an fortschrittliche Entwicklung und Herstellung ist 2009 die Balios Pferdefutterlinie entstanden. Seitdem erfreuen sich immer mehr Züchter und Reiter aller Disziplinen an den Balios Müslis. Der tägliche Ansporn ist es, die Freude am Reitsport durch hochwertiges Futter zu vergrößern. Getreu dem Motto: Balios – Deinem Pferd zuliebe.





