Balios Hunter Cup 2021: Das war der dritte Streich!

Anne-Katharina Bartels mit ihrer Holsteiner Stute Aida II. Es gratuliert Ken-Christian Horst vom Balios Hunter Cup Organisationsteam. (Foto: Antonia Bichel)

(Loop) Die finale Etappe des Balios Hunter Cups in Loop bei Neumünster war ein voller Erfolg: Der Andrang seitens der Reiter war so groß, dass sowohl die 85er als auch die 95er Klasse in zwei Abteilungen gerichtet wurde. Und nun stehen sie fest, die Teilnehmerpaare mit den meisten gesammelten Punkten aus allen Stationswertungen, die sich über hochwertige Ehrenpreise und einen Lehrgang beim international renommierten Springreiter Arne van Heel freuen dürfen.



In der ersten Abteilung der 85er Konkurrenz in Loop auf der Anlage von Familie Reese gewann eine Reiterin, die schon in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen mit dem Balios Hunter Cup gemacht hat: Anne-Katharina Bartels (Reitverein Südangeln e.V. Süderbrarup) hatte ihre Holsteiner Stute Aida II gesattelt und siegte mit der Traumnote von 8,3. In der zweiten Abteilung waren Jasmin Newe (RS des Elsdorfer Sportverein v. 1920) und Crisanto (Wertnote 7,5) nicht zu schlagen. Sie wurden außerdem von der Jury mit dem Stilpreis für das beste Outfit im klassischen Hunter-Look belohnt. Noch eine goldene Schleife gab es für Anne-Katharina Bartels und Aida II (Wertnote 7,7) in der ersten Abteilung der 95er Klasse, die sie wiederum für sich entschieden – das Sahnehäubchen für das Paar dürfte die Balios-blaue Schärpe für den Stilpreis gewesen sein. Den Sieg in der zweiten Abteilung über 95 Zentimeter feierten Svenja Hennig (RV Waabs-Langholz e.V.) und De Lütte Leev mit einer Wertnote von 8,0.



Hochwertige Preise für die Besten

Auf drei Turnieren in Schülp, Hassmoor und Looper Holz machte die Serie des Balios Hunter Cups 2021 Station. Die 85er und 95er Klasse waren für Reiter des Jahrgangs 2000 und älter der Leistungsklassen 5 und 6 (ohne Start in Klasse L) ausgeschrieben. Damit wollten die Organisatoren vor allem älteren Wieder- und Turniereinsteigern den Zugang zum Turniersport erleichtern. Auf allen drei Etappen konnten die Reiter Punkte sammeln, die Top-Drei des nun feststehenden Rankings erhalten jeweils einen Sonderehrenpreis gegeben von Balios. Die besten Zehn (gewertet wird bei Doppelplatzierung die 95er Klasse) aus beiden Klassen werden außerdem zu einem Trainingstag mit dem international erfolgreichen Springreiter und Balios-Markenbotschafter Arne van Heel eingeladen. Zu diesem Ausbildungstag reist auch Balios-Handelsvertreter Stefan Marpert mit seinem Infomobil an, sodass jeder Teilnehmer sich kostenlos und auf die individuellen Bedürfnisse seines Pferdes abgestimmt beraten lassen kann. Die Einladung der Teilnehmer erfolgt postalisch in den kommenden Wochen.



Das sind die Teilnehmer des 85er Rankings, die sich für den Lehrgang empfohlen haben (bei Punktgleichheit rangieren mehrere Teilnehmer auf einem Platz und die nachfolgende Platzziffer entfällt):



1. Platz: Jasmin Newe 33 Punkte

2. Platz Britta Clausen 29 Punkte

3. Platz Celine Joost 20 Punkte

4. Platz Corinna Kistenmacher 15 Punkte

5. Platz Jelka-Katharina Theede 14 Punkte

6. Platz Celina Nommels 13 Punkte

6. Platz Kerrin Sönnichsen 13 Punkte

8. Platz Meike Ritter 12 Punkte

9. Platz Daniela Krüger 11 Punkte

9. Platz Anett Markus 11 Punkte

9. Platz Henrike Marten 11 Punkte

9. Platz Juliane Hofschneider 11 Punkte





Das sind die Teilnehmer des 95er Rankings, die sich für den Lehrgang empfohlen haben:



1. Platz Lisa-Marie Bendschneider 29 Punkte

2. Platz Anne-Katharina Bartels 28 Punkte

2. Platz Marion Tanja Oehrl 28 Punkte

4. Platz Nicole Sievers 24 Punkte

5. Platz Verena Staben 23 Punkte

6. Platz Finja Schröder 19 Punkte

7. Platz Iris Kray 18 Punkte

7. Platz Katrin Wrage-Brors 18 Punkte

9. Platz Svenja Hennig 15 Punkte

10. Platz Nathalie Tamschick 12 Punkte

10. Platz Johanna Hengelhaupt 12 Punkte





Die Top-Drei einer Klasse erhalten einen Sonderehrenpreis, der beim Lehrgang überreicht wird. Das sind die folgenden Reiter:



85er Ranking:

Platz eins: Jasmin Newe

Platz zwei: Britta Clausen

Platz drei: Celine Joost



95er Ranking:

Platz eins: Lisa-Marie Bendschneider

Platz zwei: Anne-Katharina Bartels

Platz zwei (punktgleich): Marion Tanja Oehrl







Über Balios

Die Plambeck Futter-Manufaktur wurde 1870 als Brügger Mühle gegründet und zählt zu den traditionsreichsten Familienunternehmen in Holstein. Fünf Generationen haben aus der Windmühle von damals eine innovative Futter-Manufaktur zur Herstellung besonderer Futter höchster Qualität gemacht. Persönliche und räumliche Nähe zwischen den Lieferanten und der Futter-Manufaktur sind wichtig für frische Rohstoffe in gleichbleibend hoher Qualität. Jede Rohwarenlieferung wird kontrolliert und beprobt. Mit dem stetigen Anspruch an fortschrittliche Entwicklung und Herstellung ist 2009 die Balios Pferdefutterlinie entstanden. Seitdem erfreuen sich immer mehr Züchter und Reiter aller Disziplinen an den Balios Müslis. Der tägliche Ansporn ist es, die Freude am Reitsport durch hochwertiges Futter zu vergrößern. Getreu dem Motto: Balios – Deinem Pferd zuliebe.

