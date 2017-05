Balios Hunter Cup feiert bei der Baltic Horse Show Premiere

Finale findet erstmals in der Sparkassen-Arena-Kiel statt

Die Siegerinnen Annkatrin Jöns und Silja Friedrichsen mit Miriam Bracker (Balios) in Schönberg (Foto: schmidt-turnierfotos.de)

(Kiel) Die Baltic Horse Show in Kiel punktet seit Jahren mit dem besonderen Mix: Internationaler Spitzensport, Prüfungen für den zwei- und vierbeinigen Nachwuchs, außergewöhnliche Shows und Wettbewerbe für besonders talentierte Pferdeliebhaber sprechen ein breites, pferdebegeistertes Publikum an. Nun haben die Veranstalter das Programm nochmals erweitert: Erstmals findet das Finale des Balios Hunter Cups bei der Baltic Horse Show 2017 vom 5. bis 8. Oktober statt!



„Als Veranstalter eines internationalen Spitzenturniers im Herzen von Schleswig-Holstein ist es uns stets ein Anliegen, auch der Basis des Sports eine Bühne zu bieten. Der Balios Hunter Cup erfreut sich im Land großer Beliebtheit und diese Prüfungsform gab es so in Kiel noch nicht zu sehen, sodasss wir uns über die neue Zusammenarbeit mit der Futtermanufaktur J. August Plambeck GmbH & Co. KG sehr freuen“, erklärt der Turnierchef der Baltic Horse Show, Peter G. Rathmann, das neue Engagement.



Das Unternehmen J. August Plambeck GmbH & Co. KG richtete erstmalig 2011 den Balios Hunter Cup aus. Die Serie besteht aus vier bis sechs Stationen, auf denen Punkte entsprechend der Platzierung für die Gesamtwertung gesammelt werden können. Im abschließenden Finale in Kiel werden die Sieger anhand der meisten Punkte ermittelt. Ausgeschrieben werden 85er und 95er Prüfungen für Reiter ab 22 Jahre. Die Teilnehmer dürfen sich über besondere Preise freuen: Neben Siegerdecken, Schabracken und Balios Müslis gibt es für die zwei Sieger des Balios Hunter Cups einen Lehrgang bei einem erfolgreichen Trainer.



Bereits am vergangenen Wochenende startete der Cup beim Turnier des Probsteier Reitvereins in Schönberg. Annkatrin Jöns (RG- Gestüt Heide e.V.) mit Cayenne und Silja Friedrichsen (RV Rot-Weiß Sollerup-Hünning) mit Convalido-Aventurin hießen die Sieger in den 85er und 95er Klassen. Die weiteren Etappen des Balios Hunter Cups finden vom 9. bis 11. Juni in Rendsburg auf dem Norla Gelände, vom 10. bis 13. August in Behrendorf und vom 26. bis 28.8. in Emkendorf statt. Das große Finale bei der Baltic Horse Show in Kiel wird dann am Freitag, 6. Oktober gefeiert.



Karten für die Baltic Horse Show kosten zwischen neun Euro (Kinder) und 25 Euro (Erwachsene) – je nach Tag und Sitzplatz. Kinder bis fünf Jahre haben an allen Tagen freien Eintritt ohne Sitzplatzanspruch. Buchbar sind außerdem komfortable Business-Seats, also gepolsterte und nummerierte Sitzplätze für 25 Euro (Freitag) und 29 Euro (Samstag und Sonntag). Nutzt man den Kartenvorverkauf nicht, wird an der Tageskasse ein Zuschlag von 2 Euro fällig.



RathmannVerlag GmbH & Co. KG