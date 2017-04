Baltic Horse Show mit neuem, modernen Webauftritt

Kartenvorverkauf hat begonnen

Der Kartenvorverkauf für die Baltic Horse Show 2017 ist gestartet

(Foto: Stefan Stuhr)

(Kiel) Das Top-Turnier in Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt, die Baltic Horse Show in Kiel, findet in diesem Jahr vom 5. bis 8. Oktober statt. Gute fünf Monate vor dem Spitzen-Event präsentiert sich die Veranstaltungs-Homepage www.baltic-horse-show.de seit heute im neuen, modernen Look. Optisch mit großen Bildern, technisch und inhaltlich gerelauncht ist die Navigation nun denkbar einfach und unterteilt sich in die Bereiche „Über uns“, „Zuschauer“, „Teilnehmer“, „Partner und Sponsoren“, „Events und Serien“ und „Media“. Hier finden die User nicht nur Programm, Zeitplan und Ausschreibung, sondern auch Daten und Fakten, viel Wissenswertes zum Cellagon Eröffnungskonzert und zu den Serien, die in der Sparkassen-Arena-Kiel ihr Finale feiern und natürlich Ticketinformationen und -preise. Journalisten haben darüber hinaus im Bereich „Media“ die Möglichkeit, Fotos und Pressemitteilungen herunterzuladen und sich in den Presseverteiler einzutragen. Und sollte der Besucher der Homepage dennoch eine Frage haben – mit nur einem Klick findet man unter dem Button „Team“ den richtigen und kompetenten Ansprechpartner. Aktuelle Nachrichten zu Baltic Horse Show und News aus aller Welt komplettieren das umfassende Serviceangebot der neuen Website www.baltic-horse-show.de.



„Um dem heutigen Nutzerverhalten gerecht zu werden, haben wir uns dazu entschlossen, unsere Website auch mobil zu optimieren. So bieten wir zudem unseren Partnern einen Mehrwert“, erklärt Peter G. Rathmann, Gründer und Geschäftsführer der Baltic Horse Show.



Jetzt Tickets sichern!

Zeitgleich mit der neuen Homepage startet auch der Kartenvorverkauf für die Baltic Horse Show und das beliebte Cellagon Eröffnungskonzert. Kinder und Schüler von sechs bis 16 Jahre haben bei der Baltic Horse Show donnerstags und freitags (Steiskal Kindertag) freien Eintritt. Am Freitag offerieren die Veranstalter ein Late Night Ticket ab 17.00 Uhr mit freier Platzwahl bis zur letzten Prüfung. Nach der Arbeit noch einen kurzen Abstecher zur Baltic Horse und etwas Reitsport genießen? Was kann es Besseres geben!



Karten kosten zwischen neun Euro (Kinder) und 9 bis 25 Euro (Erwachsene) – je nach Tag und Sitzplatz. Kinder bis fünf Jahre haben an allen Tagen freien Eintritt ohne Sitzplatzanspruch. Buchbar sind außerdem komfortable Business-Seats, also gepolsterte und nummerierte Sitzplätze für 25 Euro (Freitag) und 29 Euro (Samstag und Sonntag). Nutzt man den Kartenvorverkauf nicht, wird an der Tageskasse ein Zuschlag von 2 Euro fällig. Also: Am besten schon jetzt Tickets für die Baltic Horse Show 2017 online buchen!



RathmannVerlag GmbH & Co. KG