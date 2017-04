Balve Optimum 2017 - Zucht, „Reiten gegen den Hunger“ und der Pferdesport in den Medien

Zucht, „Reiten gegen den Hunger“ und der Pferdesport in den Medien

Presseauftakt zum Balve Optimum 2017

v.l.n.r. Michael Hofmann_Rosalie von Landsberg-Velen_Julia Becker_Annika Sasse_Christina Schockemoehle_Jan Toenjes_Steffen Simon © Andreas Pantel





Balve, 11. April 2017 – Von 8. bis 11. Juni werden in diesem Jahr im Rahmen des 13. Balve Optimum die Deutschen Meisterschaften im Spring- und Dressurreiten stattfinden. Vergangenen Montag trafen sich hierzu Pressevertreter und weitere Stakeholder des Events zu einem ersten Pressemeeting. Dieses diente dazu, einige wichtige Themen neben dem Spitzensport zu kommunizieren. Zu Beginn stellte sich die neue Presseagentur des Balve Optimum, Sasse & Schockemöhle Communications, den Pressevertretern vor. Anschließend gab Turnierorganisatorin Rosalie von Landsberg-Velen ein Update zu den Neuheiten des diesjährigen Events.



Eine der vielversprechenden Neuigkeiten: Das Balve Optimum wird in diesem Jahr einer von drei Veranstaltungspartnern der Aktion „Reiten gegen den Hunger“ sein. Dressurreiterin Isabell Werth hat die Schirmherrschaft dieser Aktion übernommen, um die vielfältigen Aktivitäten gemeinsam mit den Reitern der deutschen A- und B-Dressurkader zu unterstützen. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden in Balve etliche Aktionen in den Programmablauf der vier Turniertage implementiert. So wird es erstmalig eine Fohlenauktion im Rahmen der Show-Night am Samstagabend geben. Zu diesem Zweck stiftet Paul Schockemöhle aus seiner eigenen Zucht ein einzigartiges Zuchtprodukt, dessen Abstammung er zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht verraten will. Acht Fohlen herausragender Abstammung werden zusammen mit dem Westfälischen Pferdestammbuch versteigert.



Auch wurde das frühe Pressemeeting genutzt, um das Thema „Der Pferdesport in den Medien“ und die Chancen einer deutschen Meisterschaft mit verschiedenen Stakeholdern des Events zu diskutieren. Hierfür waren die beiden Experten Jan Tönjes, Chefredakteur des Reitsport-Magazins St. Georg, und WDR-Sportchef Steffen Simon angereist, um diesen Diskurs mit Fachwissen und Erfahrungsschatz zu bereichern. „Im WDR hatte der Reitsport bis 2015 mehr Sendezeiten als der Fußball“, stellte Sportmoderator Simon fest und resümierte, dass der Pferdesport in den Medien ein so hohes Standing habe, wie kaum eine andere Sportart neben dem Fußball. „30 Stunden Sendezeit pro Jahr sind beim WDR für den Reitsport gesetzt“, sagte Simon. Deutsche Pferdeveranstaltungen, wie beispielsweise auch das Balve Optimum, seien deshalb seiner Meinung nach medial bestens abgedeckt. Spektakuläre Fernsehbilder, die den Eventcharakter eines Reitsportevents hervorheben können, sind seiner Ansicht nach auch neben dem Pferdesport zu finden.

