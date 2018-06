Balve Optimum steht seit 70 Jahren für Pferdesport der Extraklasse

Balve, 7. Juni - Seit vielen Jahren ist es fester Austragungsort der Deutschen Meisterschaften in Dressur und Springen. Komplettiert zum harmonischen Dreiklang wird dies durch die Qualifikation zum NÜRNBERGER BURG-POKAL, die zum festen Bestandteil des Turnierwochenendes gehört.

Helen Langehanenberg und Brisbane FE sicherten sich beim Balve OPTIMUM 2017 ihr

Finalticket zum NÜRNBEGRER BURG-POKAL der Dressurreiter 2017. (Foto: Maximilian Schreiner)

Der NÜRNBERGER BURG-POKAL, 1992 erstmals durchgeführt, gilt als bedeutendster Wettbewerb zur Förderung junger Nachwuchspferde und hart sich zu einem echten Versprechen auf die Zukunft des deutschen Dressursports entwickelt. 135 Medaillengewinner bei Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften blicken auf eine sportliche Vergangenheit in diesem Wettbewerb zurück.

Starterfeld verspricht Dressursport auf Spitzenniveau

Auch die Teilnehmerliste von Balve kann sich sehen lassen, denn diese liest sich wie ein Starterfeld für die nationalen Titelkämpfe. Sechs von 17 Teilnehmern reiten nicht nur im NÜRNBERGER BURG-POKAL um den Sieg, sondern kämpfen auf Grand Prix-Niveau um Meisterehren. Angeführt von Isabell Werth wagen Anabel Balkenhol, Kristina Bröring-Sprehe, Helen Langehanenberg, Victoria Michalke und Hubertus Schmidt den Doppelstart. In der Qualifikation des Burg-Pokals haben mit Holga Finken, Oliver Oelrich und Brigitte Wittig zudem erfahrene Top-Ausbilder ihre Nennung abgegeben. Nominell gehört dieses Feld zum Besten, was der Dressursport hierzulande aufzubieten hat. Bei Championaten hocherfolgreiche Reiterinnen und Reiter zeigen Ihr Können im Umgang mit einem jungen vierbeinigen Talent. Eine interessante Mischung, die sportliches Niveau feinster Qualität erwarten lässt.

Die jungen Dressurpferde stehen im Mittelpunkt beim NÜRNBEGRER BURG-POKAL

Seit seiner Premiere ist der NÜRNBERGER BURG-POKAL ein bedeutender Ausbildungsschritt im Dressursport und hat seither die Entwicklung junger Dressurpferde nachhaltig verändert. Initiator der Prüfungsreihe ist der Ehrenaufsichtsratsvorsitzende des Namensgebers NÜRNBERGER Versicherung, Hans-Peter Schmidt, zugleich Ehrenmitglied der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. In den Anforderungen, die an die jungen Pferde gestellt werden, sieht der Pferdemann die richtigen Standards gesetzt. Nur das sorgfältige und geduldige Heranführen an höchstes sportliches Niveau sowie der vertrauensvolle Umgang mit dem Pferd sind Voraussetzungen für spätere Höchstleistungen.

Mehr Informationen unter www.nuernbergerburgpokal.de



NÜRNBERGER BURG-POKAL 2018

Ergebnisse

Hagen - Friederike Hahn - Die Fürstin - 74,366%

Mannheim - Dorothee Schneider - First Romance - 73,659%

Redefin - Kira Wulferding - Brianna - 76,171%

München-Riem / Annabel Grenzen - Silber Stern - 72,756%

Standorte und Termine

Balve Optimum / Deutsche Meisterschaft - 07.06. – 10.06.

Dressurfestival Bonhomme - 21.06. – 24.06.

Bettenrode / Bettenröder Dressurtage - 05.07. – 08.07.

Neu-Anspach / Dressurfestival Wintermühle - 26.07. – 29.07.

Verden / Verden International - 01.08. – 05.08.

Donaueschingen / CHI Donaueschingen - 16.08. – 19.08.

Schenefeld / Horse & Classic - 23.08. – 26.08.

Nürnberg / Faszination Pferd - 30.10. – 04.11.



Finale Frankfurt / Festhallen Reitturnier - 13.12. - 16.12.

