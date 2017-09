Bayerischer Berufsreitertag in München–Riem

44. Bayerischer Berufsreitertag am 06.11.2017 in

München–Riem, BRT17-004



Termin: Montag, 06.11.2017

09:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr

Ort: Ort: Olympia-Reitanlagen GmbH und Bayerische Landesreit- und Fahrschule, Landshamer Str. 11, 81929 München

Referenten: Hannes Müller, Ausbildungsleiter Dt. Reitschule Warendorf

Markus Scharmann, Abt. Ausbildung + Wissenschaft der FN, Pferde-wirtschaftsmeister, Diplomtrainer



Thema: Handlungsorientierte Ausbildung / Handlungsorientierter Unterricht

Wie sieht sie aus, die ideale Reitstunde?

Moderner Reitunterricht sollte keinesfalls allein aus den Anweisungen des Reitlehrers bestehen, um die äußere Form von Reitschüler und Pferd zu korrigieren. Die Ein-beziehung des Reitschülers in die Zielsetzung, das Fühlen lassen, das Erfahrungen sammeln und Fehler zuzulassen sind Inhalte handlungsorientierten Reitunterrichts. Der Reitschüler soll in die Lage versetzt werden, sich selbstständig zu verändern und zu verbessern. Hannes Müller erläutert in einem Vortrag, was Handlungsorientierung im Reitunterricht bedeutet und welche Anforderungen sie an den Ausbilder stellt. In der anschließenden Praxisdemonstration zeigen die Referenten die Umsetzung im Unterricht an konkreten Beispielen.

Zusätzlich zu diesem Thema demonstriert die Berufsschule München-Land an einem Projekt ein Prüfungsbeispiel zur Zwischenprüfung.



Ablauf: 09.00 Uhr Berufsreiterfrühstück

10.00 Uhr Vortrag LfL Situation der Berufsausbildung

10.30 Uhr Erste Erkenntnisse zur neuen Meisterprüfung

11.00 Uhr Vortrag Handlungsorientierter Reitunterrricht

12.00 Uhr Mittagspause

14.00 Uhr Demonstration Berufsschule

14.30 Uhr prakt. Demonstration moderner Reitunterricht und abschl. Diskussion

Ende ca. 16.00 Uhr

Teilnehmer: Auszubildende Pferdewirte, Pferdewirte, Pferdewirtschaftsmeister sowie sonstige Mitglieder der BBR und Gäste sind herzlich willkommen

Die Teilnahme an dieser Fortbildungsmaßnahme ist mit 3 Lerneinheiten zur Verlängerung der BLSV/DOSB-Trainerlizenz anerkannt.

Kostenbeitrag: Mitglieder der BBR: kostenfrei

Nichtmitglieder: 25,00 €

Zahlung vor Ort.

Anmeldung: Bitte bis zum 27.10.2017 schriftlich mit beigefügtem Anmeldeformular.

