Begehrte Versuchung für die Löwen Classics

Braunschweig – Sie gingen weg wie die sprichwörtlichen “warmen Semmeln” - die Löwen Classic Pferdbollen erwiesen sich als Verkaufsschlager bei der ersten verführerischen Präsentation in den Filialen der Bäckerei Milkau in Braunschweig. Genau vier Wochen vor dem Beginn des internationalen Reitturniers Löwen Classics ( 17. - 19. März) sorgte der Pferdbollen aus Marzipan, Mandelgries, Kakao, Sesam und Sonnenblumenkernen für großen Andrang. Verkauft werden die Löwen Classics Pferdbollen für einen guten Zweck, gewinnen konnten Käufer mit ein wenig Glück Eintrittskartengutscheine für die Löwen Classics. Und getroffen haben die Pferdbollen-Fans auch den Sportdirektor Franke Sloothaak. Der war nicht nur fleißig hinter dem Bäckereitresen, sondern naschte auch ein ums andere Mal selbst einen Bollen… “Das war schon gut - sowohl der Verkauf, als auch die Pferdbollen”, räumte Sloothaak schmunzelnd ein. Axel Milkau, Turnier- und Unternehmenschef in einer Person, behielt derweil die Produktion im Auge. “Wir haben zwischendurch mal einen kleinen Engpass gehabt”, so Milkau erfreut, “konnten aber die Nachfrage nach Löwen Classics-Pferdbollen doch befriedigen.” Der Verkauf geht weiter und auch bei den Löwen Classics wird es zugunsten des Projekts “Eine Region für Kinder” in Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Braunschweig ein weiteres Charity-Projekt geben.

Pressemitteilung vom 18. Februar 2017